Suora lähetys kello 10.30: Ministeri Pekonen kertoo, miten hallitus aikoo uudistaa perhevapaat

Malli on samanlainen kuin vuosi sitten esitetty versio, kotihoidontuki säilyy.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) esittelee tänään hallituksen mallin perhevapaauudistukseksi.

STT kertoi perjantaina, että Pekonen tulee esittämään isille ja äideille kutakuinkin samanlaisen mallin, josta kerrottiin reilu vuosi sitten.

Perhevapaauudistusta on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä.

Hallituksen ajamassa mallissa päivärahapäivien määrä kasvaisi noin 11,5 kuukaudesta noin 14 kuukauteen. Kummallekin vanhemmalle olisi tulossa noin seitsemän kuukauden kiintiö, josta osan voisi luovuttaa toiselle vanhemmalle.

Vuosi sitten esitetyssä mallissa kummankin vanhemman kiintiö oli 164 päivärahapäivää (6,6 kuukautta) ja omasta kiintiöstä toiselle voisi luovuttaa 69 päivää.

Lisäksi raskaana oleva vanhempi saisi noin kuukauden päivärahaa ennen vanhempainrahan alkua.

Kotihoidontukea maksettaisiin edelleen alle 3-vuotiaan lapsen hoitamisesta kotona. Hallituspuolue keskusta ei halua, että kotihoidontukeen kosketaan.

Hallitus on myös halunnut, että vanhempien ansiosidonnaisten päivien määrä lisääntyy.

Nykyisin äitiysvapaa on noin reilut neljä kuukautta ja isyysvapaa vähän yli kaksi kuukautta. Lisäksi on kuuden kuukauden vanhempainvapaa, joka on vanhempien keskenään sovittavissa.

Hallituksen esitys lähtee nyt lausuntokierrokselle, ja laki perhevapaauudistuksesta on tulossa eduskunnan käsittelyyn syksyllä.

Työantajat ovat arvostelleet ehdotusta. Työantajien mielestä uudistus on nykyistä järjestelmää kalliimpi ja uudistuksella ei ole positiivisia työllisyysvaikutuksia.