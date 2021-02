Riittävän turvavälin pitäminen on tärkeää äänestyspaikoilla.

Kuntavaaleihin valmistautuminen covid-19-taudin aikaan vaatii erikoisjärjestelyjä.

– Osasimme varautuu asiaan varhaisessa vaiheessa. Äänestäjien täytyy pystyä pitämään etäisyyttä toisiinsa äänestyspaikoilla, Vaasan keskusvaalilautakunnan sihteeri Anna-Liisa Suoranta kertoo.

– Esimerkiksi kolmella pienimmillä Vaasan ennakkoäänestyspaikalla osa tulijoista joutuu odottamaan ulkona, sillä äänestämään sisälle pääsee vain kaksi äänestäjää kerrallaan, hän kertoo.

Riittävän eli vähintään kahden metrin etäisyyden pitäminen on tärkeää ennakkoäänestyspaikoilla ja varsinaisena äänestyspäivänä.

– Äänestyspaikoilla äänestäjien kulku suunnitellaan siten, että sisään tullaan eri ovesta kuin mennään ulos, jotta lähikontakteja ei tulisi.

Maskia on käytettävä

Vaasan sairaanhoitopiirissä kasvomaskia suositellaan käytettäväksi kaikissa julkisissa tiloissa 31.3.2021 asti, jolloin tilannetta arvioidaan taas uudelleen.

– Äänestyspaikoille tulevat äänestäjät ja vaalivirkailijat eristetään toisistaan pleksillä, joka on pöydän edessä. Vaalivirkailijoilla on maskit tai visiirit yllään, Suoranta sanoo.

Kuopiossa on edetty valmisteluissa.

– Valmistelut ovat jo pitkällä. Vaalien järjestäjien velvollisuutena on taata äänestäjien ja vaalivirkailijoiden turvallisuus, Kuopion keskusvaalilautakunnan toisena sihteerinä toimiva lakimies Mika Mäkäräinen kertoo.

– Suosittelemme, että äänestyspaikalle saapuvilla on maskit tai suojavisiirit yllään. Jos maskia tai suojavisiiriä ei ole, äänestyspaikalta saa maskin käyttöön. Olemme hankkimassa äänestyspaikoille turvapleksit , joiden koko on 120 senttimetriä kertaa 90 senttimetriä. Pleksin alaosassa on ministeriön antamien ohjeiden edellyttämä asiointiaukko.

Paikalla on käsidesiä ja turvaetäisyyksiä pidetään yllä opasteilla.

– Toivomme, että äänestäjillä on omat kynät mukanaan. Äänestyskopissa on joko kertakäyttöisiä kyniä tai ainakin kynät käyttämisen jälkeen desinfioidaan käyttämisen jälkeen. Vaalivirkailijat voivat käyttää maskin lisäksi suojavisiiriä, hän sanoo.

Kuopiossa on luovuttu osasta äänestyspaikkoja, jotta äänestykseen liittyvä terveysturvallisuus voidaan paremmin taata.

– Esimerkiksi yliopiston ja Mäntylän palvelutalon ennakkoäänestyspaikat eivät ole enää käytössä, mutta vastaavasti on uusi ennakkoäänestyspaikka Kuikkalammen nuorisotilan yhteydessä.

Vaalityöhön osallistuvat saavat koulutukseen, jotta koti- ja laitosäänestyksissä taataan terveysturvallisuus ja vaalisalaisuus poikkeusoloissa.

– Nyt tarvitaan kaikkien osallistumista ja oikeaa asennetta, jotta vaalit onnistuvat hyvin, hän sanoo. Äänestämään ei pidä saapua, jos kokee olevansa sairas tai on selviä sairauteen liittyviä oireita.