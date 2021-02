Keskustan Kurvinen yllättyi kokoomuksen Orpon STT-haastattelussa esittämistä näkemyksistä – kuvailee u-käännökseksi

Kurvinen: "Tänään meni hämmästyksen sormi kummastuksen suuhun uutisia lukiessa."

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoo lausunnossaan yllättyneensä myönteisesti kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon kommenteista STT:n maanantaina julkaistussa kuntavaalihaastattelussa.

Orpo kertoi haastattelussa, että etätyö ja monipaikkaisuus ovat tulleet jäädäkseen, minkä vuoksi lakimuutokset saattavat olla tarpeen. Orpo pohti, voitaisiinko kuntavero jakaa useamman asuinkunnan välillä.

– Tänään meni hämmästyksen sormi kummastuksen suuhun uutisia lukiessa. Myönteisellä tavalla, kuvailee Kurvinen reaktiotaan.

Kurvinen luonnehtii kommentteja u-käännökseksi Orpolle ja kokoomukselle, joka hänen mukaansa on vuosikymmeniä ajanut ihmisten, palvelujen ja työpaikkojen keskittämistä.

Kurvisen mukaan kokoomuksen tullessa "kestämättömältä, eli keskittämisen linjalta kestävälle, eli koko maan tasapuolisen kehittämisen linjalle" on linjaukselle syytä antaa julkinen tunnustus. Keskustalaisjohtajan mukaan korona-ajan päällimmäisiä opetuksia on, että yhteiskuntapolitiikan suuntaa on muutettava pysyvästi keskittämisestä hajauttamiseen.