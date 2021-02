Voiko kesätapahtumia järjestää? EK penää suunnitelmaa Suomen kesästä

Talouden avaamisella kolme kuukautta aiemmin saavutettaisiin EK:n mukaan miljardiluokan hyödyt.

Miltä näyttää Suomen kesä?

Tähän pitäisi saada Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan vastauksia maalis-huhtikuun aikana, jotta muun muassa tapahtumajärjestäjät ja matkailuala saisivat näkymää tulevasta.

– Jotta voisimme lähteä avaamaan taloutta ja poistamaan rajoituksia hallitusti, suunnittelutyö pitäisi tehdä nyt, vaikka lähiviikot ja ehkä pari kuukauttakin joudutaan elämään tautitilanteen hallinnan kanssa. Jos ajatellaan kesätapahtumia, pitäisi olla hyvissä ajoin tieto, voidaanko niitä järjestää ja millä edellytyksillä, EK:n pääekonomisti Penna Urrila sanoo.

EK julkisti tällä viikolla arvion, jonka mukaan koronarokotetta olisi riittävästi 80 prosentille väestöstä juhannukseen mennessä, jos rokottamisprosessi sujuu ilman häiriöitä. Heikoimmassakin skenaariossa rokotetta olisi riittävästi 80 prosentille väestöstä syyskuussa.

EK:n optimismi perustuu siihen oletukseen, että loppukeväästä Suomessa on jo paljon rokotetta saatavilla.

– Ensin tulee yksi pieni lumipallo, ja kun toimitusmääriä skaalataan ylöspäin, samaan aikaan rinnalle tulee uusia rokotteita. Ne ovat pieniä lumipalloja, ja myös ne alkavat kasvaa, Urrila kuvailee.

Myös eduskunnan kyselytunnilla heräsi keskustelua kesään valmistautumisesta. Antero Laukkanen (kd) tivasi pääministeri Sanna Marinilta (sd), milloin ja miten Suomi avataan, kun rokotussuoja on saavutettu.

– Arviolta Suomi olisi rokotettu kesän kuluessa, ehkä aikaisemminkin, jos hallitus laittaa asioihin vauhtia. Kun sitten kansakunta on rokotettu, on aika laittaa pyörät pyörimään. Kysynkin: onko hallituksella suunnitelma rokotuksen jälkeiseen aikaan?

Marin sanoi, että ”kun kuljemme kesää ja valoa kohti, on näkyvissä, että yhteiskuntaa voidaan laajemmin avata”, mutta ei tarkentanut, onko varsinaista suunnitelmaa hahmoteltu.

Laukkanen kysyi uudelleen suunnitelman perään. Marin vastasi, että rokotuksista on strategia, jonka hallitus hyväksyi joulukuussa.

– Voisimme luoda askelmerkit päivämääristä ja toivoa, että ne toteutuvat, mutta valitettavasti tämä epävarmuus on se, joka tässä pohjalla edelleen on. Mutta tietenkin kaikki toivomme, että ensi kesä on jo helpompi, että rokotteita saadaan entistä enemmän maahan ja sitä kautta pääsemme palaamaan normaalimpaan arkeen, Marin sanoi.

Tilanteen normalisoitumisella olisi iso merkitys myös taloudellisesti.

EK:n mukaan vaikutus BKT:hen on yli kaksi miljardia, jos väestö on saatu rokotettua kattavasti jo kesällä ja rajoituksia voidaan purkaa kolme kuukautta aikaisemmin, siis esimerkiksi kesäkuussa syyskuun sijaan.

Arvio talouden kasvusta perustuu viime kesään: BKT kasvoi toisen ja kolmannen kvartaalin välillä 1,6 miljardia euroa edelliseen neljännekseen verrattuna, vaikka yhteiskuntaa avattiin vain rajoitetusti.

Koronan isku Suomen talouteen oli viime vuoden aikana odotettua vähäisempi.

Helsingin yliopiston taloustieteen professori Roope Uusitalo arvioi tämän tarkoittavan sitä, että talouden sopeuttaminen normaalitilaan voidaan aloittaa aikaisemmin.

– Tarve elvytykselle ja toivottavasti myös tarve tulevalle sopeutukselle on pienempi.

Poliittisesti vaikeat kysymykset verotuksen kiristämisestä ja menojen leikkaamisesta tulevat Uusitalon mukaan eteen odotettua nopeammin, suunnitelmien tasolla huhtikuun kehysriihessä ja päätösten osalta syksyn budjettiriihessä.

– Kiihtyvän velkaantumisen pysäyttäminen on edessä heti kesän jälkeen käytävissä neuvotteluissa.