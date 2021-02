Setä Arkadia: Vapise Sergei Lavrov, Pekka Haavisto tulee Pietariin!

Koko EU pidättää henkeään, kun Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) matkustaa Pietariin tapaamaan Venäjän kovapuheista ulkoministeriä. Pitäisikö asemalla laulaa lähtövirsi vai Eurooppa-hymni? pohtii Setä Arkadia alias Timo Haapala, joka esittää myös uutta ulkopolitiikan twitter-kirjausta perustuslakiin.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) matkustaa maanantaina Pietariin tapaamaan venäläiskollegaansa Sergei Lavrovia. Yhteisen isänmaamme Euroopan Unionin ja Venäjän väliset suhteet ovat umpijäässä, kun venäläiset pitivät pilkkanaan sekä EU:ta että sen ulkopolitiikan korkeaa edustajaa Josep Borrelia tämän Moskovan-vierailulla.

Lavrovin puheet alkavat muistuttaa enemmän sotaretoriikkaa kuin diplomatiaa. Jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan, Lavrov latelee ja uhkaa panna välit EU:hun poikki kokonaan.

Latelee minkä latelee.

Nyt on näet Haaviston ja Suomen vuoro panna Venäjä kuriin! Liekö Lavrov nukkunut moneen vuorokauteen, kun tietää, että nyt tulee paikalle meidän Pekka, eikä mikään EU:n pehmoherra!

J. K. Paasikivelle veisattiin Helsingin asemalla syksyllä 1939 Jumala ompi linnaamme, mutta Haavistollekin voisi Eurooppa-hymnin lähtiessä töräyttää.

Haavisto ei vähästä hätkähdä, se Venäjällä tiedetään. Vuodenvaihteessa 2015–16 Venäjä lähetti pakolaisia (paperittomia siirtotyöläisiä) polkupyörillä Raja-Joosepin kautta Suomeen. Välittömästi eli heti kaksi vuotta tapahtuneen jälkeen Haavisto kertoi presidentinvaalitentissä, että tulijoille olisi tullut stoppi, jos hän olisi ollut vallassa. Miten, se jäi tosin hämäräksi. Ampumallako?

Nyt kyse on Aleksei Navalnyin kohtelusta ja tämän saamasta epäreilusta oikeuspäätöksestä. Tähän Haavistolla on kokemusperäistä sanottavaa joulukuisen perustuslakivaliokunnan linjauksen jäljiltä. Pohjimmiltaan poliittisia tuomioita molemmat!

Tosiasiassa ulkoministeriössä Katajanokalla hampaat kalisevat vierailun alla. Moni on pohtinut reissun mielekkyyttä. Millainen ansa Pekkaa odottaa? Millaisia videokoosteita on kasattu, esimerkiksi suomalaisesta poliisiväkivallasta?

Setä Arkadia pitää mahdollisena tosin sitäkin, että Haavisto saa lämpöisen vastaanoton. Suomen kanssa homma hoituu. Samalla Venäjä saa EU:n rivejä sekoitettua…

” P. Haavisto vs. S. Lavrov -ottelu nähdään Pietarissa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on alkuvuodesta puhuttanut muutenkin, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) ovat kolistelleet aiheen tiimoilta.

Vanhana paasikiveläisenä Setä A. on seurannut tilannetta huolestuneena. Tämäkin kirjoitus on tehty siinä hengessä, etteivät sanomalehtimiehet riko ulkopoliittisia ikkunoita, joita valtionjohto joutuisi sitten kovalla työllä paikkaamaan. Ote on rakentava, mutta muutosten tarvetta ei voi torjuakaan.

Otetaan ensimmäiseksi kiistelty kohta perustuslain 8. luvusta, joka kattaa kansainväliset suhteet. Siihen Setä A. esittää muutosta, jonka eduskunta voisi säätää pikaisesti 5/6 enemmistöllä jo ennen kuntavaaleja. Eli uusi pykälä menisi näin:

Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti (lausuttaessa pitkä tauko) twitterissä yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Muutosesitys on harkittu. Presidentti säilyttää roolinsa virkkeen alku- ja sulkuosiossa, mutta näppäräsormisen pääministeri-instituution kasvanut ulkopoliittinen rooli näkyy sanassa twitter. Sana yhteistoiminnassa määrittyisi alisteisesti sanan twitter kautta. Se vahvistaisi, ettei yhteistoiminnasta ole tietoakaan, eikä sellaista tule ulkovaltojenkaan Suomelta odottaa, koska täällä toimittaisiin oman twitter-perustuslain puitteissa.

Moni on ihmetellyt, miksi Marin meni twiittaamaan Venäjän ja Navalnyin lisäksi Kiinan ihmisoikeustilanteesta.

Siinä ei ole demaripääministerin osalta mitään kummasteltavaa. Jo ex-pääministeri Paavo Lipponen (sd) sanoi vielä puhemiesaikoinaankin puhuvansa vaikka Kiinan keisarin kanssa, ilman että siihen on muilla nokan koputtamista.

Eikä siinä kaikki! Lipponen liitti pääministerinä Suomen vuonna 2000 Itävalta-boikottiinkin muilta kyselemättä. Aktiivinen hän oli myös sotakoalitio-hommissa 2002 Valkoisessa talossa presidentti George W. Bushin kanssa, kuten Lipposta pääministerinä seurannut pääministeri Anneli Jäätteenmäki (kesk) muisti mainita 2003 vaalitaistelussa. Eli Marinilla on matkaa vielä.

Ps. Jos Pietarissa tulee umpikuja, niin ei muuta kuin twiittiä rajalle! Jos viisaus loppuu, reservistä löytyy vielä ulkoasianvaliokunnan pj. Mika Niikko (ps), jolta voi käydä neuvoja kyselemässä.