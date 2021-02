Kokoomus tyrmistyi vasemmisto­liiton vero­avauksesta – Sdp:n Mäkynen: ”Kyllä se varmasti pöydällä on, jos sopeutuksesta ruvetaan puhumaan”

Pääministeripuolue pitää omistamisen veronkorotuksia vähiten haitallisina.

Sdp on samoilla linjoilla osinkoveron korotuksesta kuin hallituskumppani vasemmistoliiton opetusministeri Jussi Saramo.

Varapuheenjohtaja Matias Mäkynen (sd) sanoo, että listaamattomien yritysten osinkoverotus ennemmin vääristää kuin kannustaa.

– Siinä vaiheessa, kun sopeutuksesta ruvetaan puhumaan, kyllä verot ovat varmasti pöydällä. Silloin pitää löytää sellaisia veroja, joilla on mahdollisimman vähän negatiivisia vaikutuksia kasvuun ja investointeihin. Listaamattomien osakeyhtiöiden nykyinen osinkoverotus on tutkimusten perusteella sellainen, joka enemmän vääristää kuin kannustaa.

– Kyllä se meidänkin vero-ohjelmasta löytyy ja on meille yksi vaihtoehto. Se on niin kuin pääministeri Sanna Marin (sd) taisi eduskunnan isossa salissa sanoa, että ei mikään keino niin työllisyys- kuin sopeutuskeinoista ei ole pois pöydältä. Kaikki käydään läpi, Mäkynen totesi.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen mukaan osinkoverotuksesta aletaan hallituksessa puhua, jos hallitus ryhtyy tekemään sopeutustoimia.­

Opetusministeri Saramo nostatti keskustelun toissa päivänä, kun hän IS:n haastattelussa esitti listaamattomien yritysten osinkoverojen kiristämistä, jotta yritykset eivät jakaisi suuria osinkoja vaan alkaisivat enemmin investoida.

Oppositiopuolue kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen tyrmistyi Saramon esityksestä ja kyseli eilen IS:ssa, mikä on pääministeripuolue Sdp:n kanta osinkoverotukseen. Mykkänen viittasi pääministeri Marinin ja varapuheenjohtaja Niina Malmin (sd) puheisiin omistamisen verotuksen kiristämisestä.

Varapuheenjohtaja Mäkysen mukaan Sdp verottaa mieluummin omistamista kuin työn tekemistä.

– Se on meidän verotuksen iso linja, että laajennetaan veropohjaa ja voidaan sen kautta madaltaa verokantoja. Ja siirrytään työn tekemisen ja tulojen verottamisen sijaan mieluummin omistamisen verotukseen. Siinä meillä on epäsuhtaa Eurooppaan, miten paljon meiltä kerätään omistamisen ja työnteon veroja.

– Omistamisen suhde verotuloista meillä on suhteellisen pieni. Se oli vuonna 2018 oli 17 prosenttia, kun EU:n keskiarvo oli 22 prosenttiaisen pieni, Mäkynen kertoi.

Onko Sdp:n kanta se, että osinkoverotuksen kiristäminen ei syö kasvua?

– Verotuksen nostaminen on harvoin kasvua tukevaa, mutta se on usein parempi vaihtoehto kuin menoleikkaus. Jos jotain veroja pitää nostaa, niin omistamisen verotuksen kiristäminen on varmaan vähiten haitallinen. Jos se kannustaa pitämään varoja yhtiössä, se tekee yhtiöistä vakavaraisempia ja mahdollistaa investointeja, kun niille tarve tulee, Mäkynen vastasi.

Sdp:n eduskuntavaaliohjelmassa listaamattomien yritysten osinkoverotusta esitettiin muutettavaksi niin, että varakkaat yksityishenkilöt eivät voisi välttää veroja kierrättämällä tulojaan osakeyhtiöiden kautta. Lisäksi Sdp esitti verovapaiden yhteisöjen – kuten esimerkiksi ay-liikkeen – saamille osingoille 5 prosentin lähdeveroa.

Puheet osinkoveron kiristämisestä nostattivat äläkän hallituspuolue keskustassa.

Keskustan yksi kynnyskysymys hallituksessa on, että yritysten ja yrittäjien verotusta ei nosteta.

Varapuheenjohtajat Petri Honkonen (kesk) ja Markus Lohi (kesk) vakuuttelivat IS:ssa, että keskusta ei hallituksessa tule osinkoveron nostoa hyväksymään.

Samaa sanoi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) eilen kyselytunnilla eduskunnassa.

– Edustaja kysyi, mitä meinaan tehdä: meinaan toteuttaa hallitusohjelmaa. Hallitusohjelmassa ei ilmoiteta yritysten verotuksen kiristämisestä miltään osin, ja tämä pitää muistaa. Jos tulee yksittäisiä puheenvuoroja, ne on laitettava poliittiseen piikkiin, mutta hallituksella on oma ohjelma, jota hallitus toteuttaa, ja tämän mukaan tullaan menemään, Lintilä vastasi Harry Harkimon (liik) kysymykseen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoi eilen kyselytunnilla, että hän toteuttaa hallitusohjelmaa ja hallitusohjelmassa ei ole osinkoverotuksesta mitään. Lintilä pani ehdotukset osinkoverotuksen kiristämisestä poliittisten puheiden piikkiin.­

Koronakriisi vei pohjan hallituksen taloustavoitteilta. Toistaiseksi hallitus on lähinnä keskittynyt hoitamaan akuuttia koronakriisiä, ja hallitus on muilta osin noudattanut ohjelmaansa.

Työpaikkatavoitteesta kasassa on päätökset vähän yli 30 000 uudesta työllisestä, työllisyysaste 75 prosenttia ei vaalikauden aikana toteudu ja julkinen talous ei ole tasapainossa vaalikauden loppuun mennessä. Velkaantuminen yritetään saada taittumaan.

Talouspolitiikan taistelut käydään huhtikuun kehysriihessä. Hallituksen vasemmistopuolueet ovat korostaneet, että sopeuttamisen aika ei ole vielä, ja pääministeri Marin on toistellut, että mitään keinoja ei suljeta pois.

Osinkoverotus voi siis olla hallituksen pöydällä kehysriihessä.

– Kyllä se varmasti pöydällä on, jos sopeutuksesta ruvetaan puhumaan. Siellä on silloin listamaattomien yritysten osinkojen lisäksi varmasti verovapaiden yhteisöjen – yleishyödyllisten yhteisöjen ja ulkomaisten rahastojen – lähdevero, joilla ei pitäisi olla olennaista negatiivista vaikutusta kasvuun ja työllisyyteen, Sdp:n varapuheenjohtaja Mäkynen sanoi.

– Jotkut ekonomistit ovat jopa väittäneet, että listaamattomien yritysten osinkoverotus jopa kannustaisi investoimaan, kun voittojen ulosjakaminen ei olisi houkuttelevampi vaihtoehto kuin investointi. Totta kai investointiin tarvitaan muutakin kuin pelkästään se, että osinkojen jakaminen olisi kallista, Mäkynen jatkoi.

Hallituskumppani keskustalle osinkoverotus on kynnyskysymys ja veronkorotus ei keskustalle käy. Sdp:n Matias Mäkynen toteaa keskustalle, että ei hallitusohjelmassa ole myöskään mitään leikkauksista.­

Yrittäjien veronkorotuksia vastustavalle keskustalle Mäkynen sanoo, että ei hallitusohjelmassa ole myöskään kirjauksia leikkauksista.

– Ei hallitusohjelmassa ole mitään leikkauksiakaan, ei sopeutusta ylipäätään. Se on tilanne, johon ehkä joudutaan. Jos sopeutuspöytään päädytään, siellä joudutaan tekemään ratkaisuja, jotka eivät ole hallitusohjelmassa. Silloin on kaikki vaihtoehdot varmasti pöydällä.

– Silloin mietitään varmasti myös jopa hallitusohjelman hankkeista, että mitkä niistä voidaan jaksottaa pitemmälle ajalle. Tärkeintä on, että sopeutuksella ei kasvua ja työllisyyttä heikennetä, ei lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä, Mäkynen näki.

Kehysriihi pidetään huhtikuun loppupuolella kuntavaalien jälkeen.