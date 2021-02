Kokoomus syytti torstain kyselytunnilla Sdp:tä siitä, ettei se ole uudistanut vanhustenpalveluja kokonaisuutena.

Kokoomus ja Sdp herättelivät torstaina eduskunnan kyselytunnilla henkiin vanhaa riitaansa vanhuspalveluiden uudistamisesta.

Kokoomus syytti pääministeripuoluetta siitä, ettei se ole ryhtynyt parantamaan hallituksessa vanhuspalveluita kokonaisuutena, vaan keskittynyt pelkkään vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon.

Keskustelun aloittanut kansanedustaja Pia Kauma (kok) viittasi Ylen uutiseen, jonka mukaan vanhusten kotihoito on erittäin huonolla tolalla ja kanteluiden määrä on jopa kolminkertaistunut neljässä vuodessa.

Hän kiitteli hallituksen hoitajamitoitusta ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoitoon mutta kysyi, mitä tapahtui kotihoidolle.

– Miksi ette halua tukea vanhusten kotihoitoa. Miten hoidatte kuntoon se, että myös niiden vanhusten, jotka tuntevat olonsa turvattomaksi kotona, tilanne paranee, Kauma kysyi.

Myös kansanedustaja Paula Risikko (kok) yhtyi kritiikkiin.

– Kotihoidon tila on sen kuin pahentunut. Ja se on pahentunut nimenomaan tämän hallituksen aikana.

– Kun katsoo teidän tekemää lakiuudistusta, niin ainakin gerontologian professorit ovat sitä mieltä, että ne ovat täysin ripsiliikkeitä, Risikko kommentoi hoitajamitoitusta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) vastasi nopeasti kokoomuksen kritiikkiin.

– Ne eivät ole ripsiliikkeitä. Me palkkaamme seuraavina vuosina tuhansia uusia hoitajia. Lokakuussa tehdyn muutoksen jälkeen minun saamieni tietojen mukaan olemme saaneet tukihenkilöpalveluita sadoissa nousemaan.

– Tämä ei ole ripsiliikettä, vaan satojen miljoonien investointi tältä hallitukselta, Kiuru vastasi silmin nähden tuohtuneena.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru vastausvuorossa eduskunnan suullisella kyselytunnilla.­

Kiuru myös vakuutti, että vanhuspalveluja uudistetaan kokonaisuutena.

– Me uudistamme vanhuspalvelut, ja me olemme varanneet siihen 45 miljoonaa, jotta me voimme kotihoitoa kehittää. Jotta siihen tulee sitovuutta ja jotta sinne tulee ihmisiä töihin.

– Me nimenomaan olemme kehittämässä kotihoitoa. Minusta ne väitteet ovat vastenmielisiä. Antaa ymmärtää, että kotihoitoa ei tällä hallituskaudella kehitettäisi.

Kansanedustaja Antti Häkkänen (kok) toi esiin huolen siitä, että hoitajia joudutaan hoitajamitoituksen myötä siirtämään hoitajamitoituksen vuoksi kotihoidosta pois.

– Asiantuntijoilta tulee huoli, että hallitus teki alkuunsa vain tänne ympärivuorokautiseen hoivaan tiukan sääntelyn. Nyt hoitajia joudutaan ottamaan kotihoidosta pois. Miten te varmistatte, että tämä ei aiheuta lisää ongelmia kotihoidon palveluiden piiriin? Nyt kun tämä tuotiin sirpaleisena tämä uudistus.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) jatkoi.

– Jos näin jatketaan, niin ne hoitajat imuroidaan kotihoidosta laitoshoitoon, ja se ei tietenkään ole järkevää.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vakuutti kuitenkin vuorollaan, että ympärivuorokautisen hoidon hoitajamitoitus on vain osa kokonaisuutta.

– Yhtä lailla voisi kysyä, miksi kokoomus ei laittanut vanhuspalveluiden tilaa kuntoon, kun se istui hallituksessa vuodesta 2007 vuoteen 2019.

– Seuraavassa erässä me lähdemme laittamaan kotihoidon puolta kuntoon. Täytyy kyllä ihmetellä kokoomuksen otetta tähän kysymykseen. Te olette juuri arvostelleet sitä, kuinka hallitus on antanut liikaa rajoitusta kunnille osana esimerkiksi koronan elvytystoimintaa. Soisi, että keskustelussa olisi johdonmukaisuutta, Marin sanoi.