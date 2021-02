Kokoomus jäi pois oppositioryhmien yhteisestä rintamasta, kun perussuomalaiset, kristilliset ja Liike nyt kertoivat jättävänsä välikysymyksen EU:n 750 miljardin euron elpymisvälineestä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä aikoo jättää oman epäluottamuslause-esityksensä ensi keskiviikkona, kun eduskunta äänestää perussuomalaisten aloitteesta hallituksen luottamuksesta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertoo syyksi sen, että kokoomuksen mukaan viime kesän neuvotteluissa olisi pitänyt tehdä kynnyskysymys siitä, että jos jäsenmaat päättävät yhteisestä elvytyksestä, olisi samalla pitänyt palauttaa myös jäsenmaiden velkavastuu.

– Perussuomalaiset on tehnyt välikysymyksen omalta pohjaltaan. Siinä ehdotetaan kansanäänestystä EU-jäsenyydestä ja on lähdetty radikaalilta EU-kriittiseltä pohjalta, joka on toinen kuin meidän näkökantamme.

– Me haluamme pelastaa vahvan EU:n. Tuntuu että perussuomalaiset on sitä pikemminkin nakertamassa, Mykkänen sanoo.