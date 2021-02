Keskustan yhtenä kynnyskysymyksenä hallitukseen menolle oli, että yrittäjien ja yritysten verotusta ei kiristetä.

Keskusta tyrmää opetusministeri Jussi Saramon (vas) ehdotuksen listaamattomien yritysten osinkoveron kiristämisestä.

– Meillä on hallitusohjelman mukainen kanta. Saramon esitys on hallitusohjelman vastainen. Meidän tavoitteena on, että yrittäjien ja yrittäjien verotus ei kiristy, varapuheenjohtaja Petri Honkonen (kesk) sanoi.

– Olemme ärtyneitä, Honkonen tiivisti.

Varapuheenjohtaja Honkosen mukaan osinkojen lisäverottaminen heikentäisi entisestään investointeja.

– Oudoksun Saramon näkemystä. Hän sanoi, että kotimaisia pääomia ei sijoiteta investointeihin ja yrityksiin. Sitten hän vaatii kotimaisten pääomien rokottamista. Suomen ongelma on, että meillä ei ole tarpeeksi pääomia. Olemme pieni ja pääomaköyhä maa, että kotimaisella rahalla pystyisimme investoimaan ja luomaan uutta kasvua.

– Suomeksi sanottuna ei ole rikkaita tarpeeksi, toisin kuin Saksassa ja muualla, Honkonen sanoi.

Varapuheenjohtaja Petri Honkosen mukaan Suomessa ei ole tarpeeksi rikkaita investoimaan ja osinkojen verotuksen kiristäminen heikentäisi entisestään investointeja.­

Varapuheenjohtaja Saramo esitti eilen IS:ssa, että listaamattomien yritysten osinkoverotusta tulisi kiristää. Saramon mukaan verotus ei kannusta pörssin ulkopuolisia yrityksiä investointeihin vaan omistajia nostamaan vuosittain maksimiosingot.

Toinen varapuheenjohtaja Markus Lohi (kesk) vaati yrittäjien ajojahdin lopettamista.

– On käsittämätöntä, että yrittäjät, jotka luovat Suomeen uusia työpaikkoja, otetaan jatkuvasti tikun nokkaan; Lohi totesi.

Myös Lohi muistutti vasemmistoliittoa ja Saramoa keskustan kynnyskysymyksestä, että yrittäjien ja yritysten verotusta ei saa kiristää.

Varapuheenjohtaja Markus Lohi sanoi, että keskusta ei istu osinkoverotusta kiristävässä hallituksessa.­

Lohi toisti keskustan lupauksen, että puolue ei tule hallituksessa hyväksymään osinkoveron kiristystä.

– Päinvastoin, pitäisi miettiä, miten yritystoimintaan voidaan kannustaa entistä enemmän.

– Viestini suomalaisille yrittäjille on. Niin kauan kuin Keskusta on hallituksessa, voitte luottaa, että yrittäjien verotus ei kiristy, Lohi vakuutti.

Vasemmistoliiton Saramon ehdotus koski listaamattomia yrityksiä, pörssin ulkopuolisia yrityksiä, joiden osinkoverotus on keveämpää kuin pörssiyrityksillä.

Metsä Group kertoi tänään uutisen 1,6 miljardin euron jätti-investoinnista Kemin biotuotetehtaaseen.

– Luulisi kelpaavan Saramolle. Metsäliitto on kotimainen osuuskunta, mutta se ei ole näköjään niin paha porvari vasemmiston mielestä. Kotimainen pienyrittäjä on pahempi porvari kuin suuryritys, kun kotimaista pientä yrittäjää pitäisi rankaista, Honkonen sanoi.

Keskustalla oli hallituksen menon ehtona kymmenen kynnyskysymystä.

– Yrittäjien ja yritysten verotusta ei kiristetä. Teollisuuden toimintaedellytyksiä ei saa heikentää, kuului keskustan kynnyskysymysten kohta kaksi.

Hallitusohjelmassa ei ole mainintoja yritysten verotusten kiristämisestä.

Osinkoverotuksesta hallitus lupasi selvittää, että voisiko osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen ja ulkomaisten rahastojen saamille osingoille tulla 5 prosentin lähdevero ensi vuoteen mennessä.