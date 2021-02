”Ihmisistä lähtevä aluepolitiikka” – Keskusta esitteli keinonsa monipaikkaisen ja väljemmän Suomen rakentamiseksi

Keskusta haluaa yhä useamman suomalaisen viettävän arkeaan mökeillään ja kakkosasunnoillaan – avuksi tarjotaan muun muassa valokuituyhteyksiä kaikkialle ja julkista sektoria etätyön edelläkävijäksi.

Hallituspuolue keskusta on esitellyt ohjelmansa monipaikkaisen ja väljemmän Suomen rakentamiseksi.

Keskustan toiveissa on, että yhä useampi ihminen voisi jakaa elämäänsä ja arkeaan kaupunkikodin sekä kesämökin tai kakkosasunnon välillä.

Puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) kuvaili monipaikkaisuutta ihmisistä lähteväksi aluepolitiikaksi.

– Suomi on luvattu maa väljempien asumisten haaveille, kesäasunnoille, kakkosasunnoille. Sellaisille ratkaisuille, jossa arki jaetaan moniin paikkoihin. Olemme miettineet paljon monipaikkaisuuden ja väljemmän Suomen suhdetta keskustan perinteiseen aluepolitiikkaan.

– Keskustan konkreettisen esitykset monipaikkaisen Suomen edistämiseksi eivät ole vastareaktio olemassa olevalle aluepolitiikalle, vaan sen uusi muoto – ihmisistä lähtevä aluepolitiikka, Saarikko kuvaili.

Puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi, että keskusta haluaa edistää kansalaisten toiveita asua väljemmin ja monessa paikassa.­

Varapuheenjohtaja Petri Honkonen (kesk) esitteli konkreettiset keinot monipaikkaisuuden edistämiseksi.

Keskusta haluaa muun muassa nopeat verkkoyhteydet kaikkialle ja julkisen sektorin etätyön edelläkävijäksi.

– Keskustan johdolla on jo 2000-luvun alkupuolella asetettu tavoite kiinteistä nettiyhteyksistä pitää täyttää mahdollisimman nopeasti, jotta kaikille saadaan valokuituyhteyksien runkoverkot rakennettua. Tavoitteena on käyttää siihen EU:n elpymisrahoitusta.

– Etätyön edistämisessä julkinen sektori on edelläkävijä. Tavoitteena on, että valtio näyttää mallia ja kaikista valtion viroista tulee lähtökohtaisesti paikkariippumattomia. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa valtion virkaa voisi hoitaa vaikka Rovaniemeltä etäyhteyksin. Tämä tarkoittaa sitä, että Vaasassa sijaitsevaa valtion virkaa voisi hoitaa Kauhajoelta, Honkonen kertoi.

Varapuheenjohtaja Petri Honkonen kertoi keskustan konkreettisista keinoista monipaikkaisuuden edistämiseksi.­

Keskusta esittää, että tulevalla valtuustokaudella kaikissa Suomen kunnissa olisi yhteiskäyttötila, jossa etätyöläiset voisivat töitänsä tehdä. Puolue toivoo rukkausta myös verotuksen työhuonevähennykseen.

Yksi vaikea rasti monipaikkaisuudessa on lainsäädäntö. Laki ei mahdollista kirjoilla olemista kahdessa kunnassa, ja julkisia palveluita saa lähinnä vain kotipaikkakunnallaan. Honkosen mukaan keskustan tavoitteena on edetä kohti monikuntalaisuutta.

– Sitä, että voisimme halutessamme olla enemmän kuin yhden kunnan kuntalaisia. Meillä olisi oikeus saada palveluita useammassa kunnassa, tämä edellyttää isomman lainsäädännöllisen remontin. Se tarkoittaa muun muassa muutoksia verotukseen ja kuntien valtionosuusjärjestelmään. Meidän mielestä e-kuntalaisuus voisi olla ensimmäinen askel, jossa suomalaiset voisivat ilmoittautua toisen kunnan e-kuntalaiseksi.

– Monikuntalaisuus voi edellyttää perustuslain muuttamista. Keskusta on siihen valmis, Honkonen paalutti.

Keskusta ei osannut sanoa, miten ja kuinka monelle ihmiselle monipaikkaisuus on mahdollista.

Monet ovat töissä, jossa etätyömahdollisuutta ei ole käytännössä lainkaan. Kesämökki tai kakkosasunto on myös vähintään kymmenen tuhansien eurojen hankinta, ja läheskään kaikilla ei ole mahdollisuutta mökkiä itselleen ostaa. Lapsiperheissä arkea on hankala muualle viedä koulun ja harrastuksen vuoksi.

– Ei keskusta kuvittele, että meillä on sellainen Suomi, jossa kaikki työ voisi siirtyä paikasta riippumattomaksi. Siksi väljempi Suomi -ajattelu ulottuu myös arkeen, johon työ sitoo yhdelle paikkakunnalle. Siksi puolustamme oikeutta lähimetsään, lähiuimarantaan. Oikeus lähiluontoon on se, jolla keskusta haluaa rakentaa kaupungin tai kunnan pohjaa, Saarikko totesi.

Keskusta vakuutti, että nopeiden nettiyhteyksien vetäminen ei ole yhtä kallis operaatio kuin sähköverkon kaapelointi. Myös Saarikko sanoi, että rahaa valokuituyhteyksien rakentamiseen voidaan saada EU:n elvytyspaketista.

– Kysymys on periaatteesta. On kyse sitten etätyössä olevasta tai navetan lypsyrobotista, netin pitää nopea. Se on perusoikeus ja yhdenvertaisuuskysymys. Meillä on kymmeniä kuntia, jossa yhdelläkään ihmisellä ei ole nopeaa nettiyhteyttä, ja maakuntia, jossa vain reilulla puolella on nopeat nettiyhteydet.

– Tämä on asia, joka pystytään saamaan nopeasti kuntoon. Projekti on kestänyt liian pitkään. Jos eduskunta hyväksyy EU:n elvytysrahaston kokonaisuuden, olisi kohtuullista, että täsmärahojen kohdentaminen kohdistuisi jokaisen suomalaisen arkeen yhdenvertaisesti, Saarikko sanoi.

Kuntavaalit pidetään reilun kahden kuukauden kuluttua, huhtikuun 18. päivä.