VTV:n pääjohtajan yksityisajoista ei tehty ilmoitusta verottajalle – Verohallinto: Kyse veronalaisesta edusta, laiminlyönneistä seuraa mätkyt

VTV:n pääjohtajalla Tytti Yli-Viikarilla on luontoisetuna oikeus käyttää virka-autoa satunnaisesti yksityisajoihin. VTV:ssä on kuljettajina kaksi virastomestaria, joille Yli-Viikari antaa ajomääräykset suoraan tai assistentin kautta. Virka-autona on vuoden 2008 Audi A6.­