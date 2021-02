Varapuheenjohtaja Saramon mukaan verotus ei kannusta pörssin ulkopuolisia yrityksiä investoimaan vaan omistajat ottavat ennemmin rahat osinkoina itselleen.

Vasemmistoliitto haluaa rukata osinkoverotusta.

Varapuheenjohtaja, opetusministeri Jussi Saramo (vas) esittää pörssin ulkopuolisille yrityksille tiukempaa osinkoverotusta. Listaamattoman yrityksen osinkoja verotetaan kevyemmin kuin pörssiyhtiön osakkeita.

Saramon mukaan VM:n maanantaina esittelemässä raportissa talouskasvun edellytyksistä ei ollut mitään uutta. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) oli huolissaan Suomen heikosta tuottavuudesta, verrokkimaita selvästi pienemmästä talouskasvusta ja vähäisistä investoinneista.

– Näistä on helppo olla samaa mieltä. Työllisyyttä pitää nostaa, TKI-panostukset ovat olleet liian vähäisiä ja investointeja pitää saada lisää. VM:n raportissa ei uskottavia keinoja oikeastaan tarjottu, Saramo totesi.

Jussi Saramon pesti opetusministerinä kestää puolisen vuotta. Saramo aloitti Li Anderssonin sijaisena ennen joulua ja kantaa ministerinsalkkua kesään asti.­

Saramon mielestä investointeja saisi vauhditettua, jos listaamattomien yritysten osinkoverotus uusittaisiin. Saramo sanoo, että osinkoverotus kannustaa omistajia investoimisen sijaan nostamaan osinkoja itselleen.

– Ekonomistit kerta toisensa jälkeen sanovat, että listaamattomien yritysten verokohtelu pitää muuttaa sellaiseksi, että se kannustaa investoimaan eikä lyhytnäköiseen rahastamiseen. Koko verojärjestelmä pitäisi perata, kaikki vaikuttaa siihen, että kannattaako investoida vai kotiuttaa voittoja, Saramo esitti.

– Meillä on ollut ulkomaisia investointeja lähes koko 2010-luvun enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Ongelma on ollut kotimaisten investointien puolella, Saramo jatkoi.

Verohallinnon sivuilta löytyvät esimerkit pörssiyhtiöiden ja listamaattomien yritysten osinkoverotuksesta.

Miten verottaisitte yrityksiä enemmän?

– Itse asiassa emme yrittäjiä vaan omistajia verottaisimme enemmän. Hyvä esimerkki voi olla peritty sukuyhtiö, jossa on paljon omistajia ja jokaisen kannattaa pumpata joka vuosi maksimiosingot, mitä verotuki mahdollistaa. Pitäisi kannustaa investointeja ja toimeliaisuutta – ei sitä, että otetaan aina niin paljon rahaa ulos kuin mahdollista, Saramo vastasi.

Onko näyttöä siitä, että perheyritykset nostavat osinkoja ja jättävät kehittämättä yritystä?

– Käytännössä tämä on kaikissa ekonomistien raporteissa. En ainakaan tiedä yhtään tutkimusta, joka tukisi tätä meidän nykyistä verojärjestelmää. Joka kerta kun asiaa perataan, ekonomistit haluaisivat osinkoverotuksen muuttaa. Tämä on ainutlaatuinen järjestelmä, tällaista ei ole missään muualla maailmassa.

Miten osinkoveron kiristys kannustaisi yrityksiä investoimaan?

– Tällä hetkellä se kannustaa ottamaan maksimaaliset osingot ulos, jolloin rahaa ei jää investoimiseen. Investoinnin idea on, että saadaan tulevaisuudessa isompia tuottoja. Totta kai omistajaa kannustaa se, että hän saa rahaa yrityksestä. Mutta kyse on siitä, että kannustaako verojärjestelmä toimimaan lyhytjänteisesti vai pitkäjänteisesti.

Teillä ei ole uutta osinkoveromallia tilalle?

– Toteutustapoja olisi erilaisia, siihen ei tarvitse nyt hirttäytyä. Meillä on omat veroehdotukset, erilaiset työryhmät ovat esittäneet lukuisia erilaisia malleja. Yksinkertaisin malli on, että poistetaan koko verotuki ja kaikkia omistajia verotetaan samalla viivalla. Yksi hyvä vaihtoehto olisi se, että normaali tuottoprosentti on markkinaehtoinen eikä moninkertaisesti ylikompensoiva.

Kuinka paljon yrittäjistä lypsää maksimaaliset osingot aina firmasta ulos?

– On laskettu, että verotuen määrä on yli 400 miljoonaa euroa. Hyödyt painottuvat vahvasti suurituloisimmille.

Investoinnit siis lähtisivät nousuun, jos 400 miljoonan verotuki poistettaisiin listaamattomilta yrityksiltä?

– Valtio saisi satoja miljoonia lisää, verojärjestelmä kannustaisi investoimaan, työpaikkoja tulisi lisää ja tilanne olisi win-win. Se on tosi iso summa, kun ajattelee kuinka pienelle ryhmälle ja minkälaiseen yritysjoukkoon se kohdistuu. Osinkojen verouudistus olisi yksi keino lisätä investointeja. Totta kai tarvitsemme myös julkisia investointeja, ne synnyttävät yksityisiä investointeja.

Suomen bruttokansantuote oli toissa vuonna oli noin 240 miljardia euroa.

Varapuheenjohtaja Jussi Saramo toimii puheenjohtaja ja opetusministeri Li Anderssonin (vas) sijaisena tämän äitiysloman ajan.