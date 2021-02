Sanna Marin: Pakkotestaus rajoilla on oikeudellisesti haastava kokonaisuus – Hallituksen esitys tarkoitus antaa ensi viikon perjantaina

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru: Esityksen valmistelu on kovassa vauhdissa ja aivan loppusuoralla.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallituksen esitys pakkotestauksesta rajoilla olisi tarkoitus antaa eduskunnalle ensi viikon perjantaina.

– Lakiesitystä viimeistellään ja tarkoitus on antaa se ensi viikon perjantaina, Marin sanoi tänään keskiviikkona ennen hallituksen Säätytalon neuvotteluja.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ehti lupailla esitystä eduskuntaan jo viime viikolla. Ilta-Sanomien tietojen mukaan esityksen valmistumista on kuitenkin hidastanut oikeudellisten perustelujen muotoilu.

Marin kiisti, että esitys jumittaisi sosiaali- ja terveysministeriössä.

– Tämä on oikeudellisesti haastava kokonaisuus. Oikeusministeriö on tehnyt tähän useita huomioita ja siltä osin tätä esitystä on muokattu ja korjattu.

Kiuru kommentoi Säätytalon portailla, että esityksen valmistelu on kovassa vauhdissa ja aivan loppusuoralla.

– On selvää, että oikeudellinen arvio ei rakennu pelkästään sosiaali- ja terveysministeriön uumenissa. Yhteistyötä tarvitaan sekä oikeuskanslerin että oikeusministeriön kanssa.

– Periaate on se, että meidän täytyy saada terveysturvallisuus toimimaan niin aukottomasti, että me saamme ihmiset testattua rajoilla. Myös avilla [aluehallintovirastolla] on tässä toimivaltaa, Kiuru sanoi.

Hallitus toi jo viime lokakuussa eduskunnalle esityksen, jossa olisi velvoitettu Suomeen saapuvat esittämään todistus negatiivisesta covid-19-testituloksesta ehtona maahan pääsylle.

Perustuslakivaliokunnan mukaan esitystä ei kuitenkaan voitu käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, eli se olisi vaatinut perustuslain muuttamista.

– Toivottavasti me saamme nyt esityksen, joka voi mennä perustuslakivaliokunnan läpi, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) sanoo.