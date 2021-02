Kommentti: Kokoomus saa nyt tuta EU-paketissa mitä keskusta on kokenut hallituksessa joka päivä: apupuoluefiiliksen

Eduskunta aloitti EU-elpymispaketin käsittelyn odotetun erimielisenä. Puun ja kuoren väliin jäänyt EU-myönteinen kokoomus saa nyt oppositiossa tuta sen, miltä keskustasta on tuntunut hallituksessa koko ajan eli apupuoluefiiliksen, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

EU:n elpymispaketin käsittely eduskunnassa alkoi keskiviikkona odotetun riitaisena.

Suurin riita on Suomen nettomaksuosuudesta, joka on pienentynyt alkuperäisestä. Suomen piti saada 750 miljardin potista avustuksia vielä kesällä 3,2 miljardia. Summa on tippunut puolella miljardilla, mutta Suomen maksuosuus on säilynyt ennallaan, noin 6,6 miljardissa eurossa.

Syntyykö verounioni, rikotaanko perussopimusta?

Oppositiossa kritiikki on ollut kovaa, mutta EU-myönteinen kokoomus on jäänyt asiassa puun ja kuoren väliin.

Arvostelu on ponnetonta.

Muu oppositio voi kuntavaalien alla leimata kokoomuksen hallituksen apupuolueeksi liki samalla tavalla kuin on käynyt keskustalle.

Elpymispaketti on jotakin samaa kuin turpeen veropaketti keskustalle, jos hiukan karrikoidaan.

Kokoomuksen ryhmäpuheen pitänyt Anne-Mari Virolainen palauttikin keskustelun verotukseen, ja esitti kokoomuksen vaatimuksen, että hallituksen on sitouduttava siihen, ettei kokonaisveroaste nouse, jos EU:n verotusvaikutukset kasvavat.

Kokoomuksen ryhmäpuheen pitänyt Anne-Mari Virolainen vaati eduskunnassa, ettei EU:n elpymispaketti saa nostaa Suomen veroastetta. Mutta elpymispakettikokonaisuuden kanssa kokoomus on puun ja kuoren välissä.­

Se kuulostaa suuren oppositiopuolueen suusta vaatimattomalta, kun koko muu oppositio on yhtynyt perussuomalaisten tekemään, elpymispakettia koskevaan välikysymykseen.

Kokoomus ja sen puheenjohtaja Petteri Orpo on hankalassa välikädessä. Hän korostikin, että kokoomukselle on tärkeää turvallisuus ja EU:n yhtenäisyys.

– Meitä korpeaa suunnattomasti se, että tämä paketti on neuvoteltu huonosti, Orpo toisteli.

Jatkoakin ajatellenkin tilanne on vaikea. Jos eduskunnan perustuslakivaliokunta päätyisi siihen, että asia on vietävä läpi kahden kolmasosan enemmistöllä perustuslakityyliin, juuri kokoomus olisi lujan paikan edessä.

Ei kokoomus pakettia kaataisi, sen uskottavuus ei sitä kestäisi.

Kuntavaalien alla tilanne on kokoomukselle tukala. Perussuomalaisten kanssa kokoomus vielä pärjää, mutta Orpon ja kokoomuksen on vaikeampi kestää kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin asiantuntevaa esiintymistä ja sitä, miten hän pakettia röykyttää.

EU-elvytyksestä ja sen merkityksestä, Suomen nettomaksuosuudesta ja siitä, avattiinko nyt EU:ssa uusi lehti yhteiselle velkaantumiselle ja verotukselle, väitellään vielä pitkään.

Ehkä useimpien, myös opposition, kannattaisi myöntää, ettei Suomesta yksinään olisi EU:ssa paketin kaatajaksi – olipa hallituksessa kuka tahansa.

Suomi ei aikoinaan, sotien jälkeen uskaltanut ottaa vastaan Marshall-apua. Sen asian päätti Suomen puolesta eräsi itäinen unioni, jota myös Neuvostoliitoksi kutsuttiin.

Eikä Suomelle ole nykyisessä unionissakaan ole epäilemättä vaihtoehtoja. Suomi ei yksin EU-sopimuksia kaatele, varsinkin jos Berliini sanoo, ettei kaadeta.

Mutta onhan se hyvä, että nykyään asioista saa sentään vapaasti keskustella.

Ja kuntavaalien alla pienempääkin nettorahaa on mukava hallituspuolueiden maakuntiin jaella, sillä saa kepukin EU-kritiikkiä vaimennettua, tai ainakin niin luulisi.