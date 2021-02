”Kiva koulu -ohjelma on paatuneille kiusaajille vain vitsi” – tällaisia ratkaisuja lupaa opetusministeri Saramo

Saramo toivoo, että uusi 14-kohtainen ohjelma ja viranomaisten yhteistyö saisivat kitkettyä kaiken kiusaamisen ja nuorten väkivallan.

Koulukiusaaminen on noussut tapetille Koskelan järkyttävän teinisurman jälkeen.

IS:n haastattelema opetusministeri Jussi Saramo (vas) ei ota kantaa yksittäistapaukseen, vaan puhuu koulukiusaamisesta yleisellä tasolla.

Uhrin koulun työntekijä kertoi tänään IS:ssä, että koulukiusaamiseen yritettiin puuttua, mutta Kiusaamisen vastainen koulu, Kiva koulu -ohjelma, ei pahimpiin kiusaajiin tehoa.

– Lastensuojeluilmoitus ei pelota nuoria. Kiva koulu -ohjelma on paatuneille kiusaajille vain vitsi, haastateltu koulun työntekijä sanoi.

Kolmea 16-vuotiasta poikaa syytetään ikätoverinsa murhasta, kaksi epäillyistä oli käynyt uhrin kanssa samaa koulua.

Koskelan teinisurman uhrina kuoli 16-vuotias poika.­

Työntekijän mukaan yläkoulun viimeisenä vuonna pojan ei tiedetty kokeneen koulussa enää minkäänlaista kiusaamista, ja uhri sai viime syksynä koulussa erityistä huomiota tilanteensa takia.

Saramo sanoo, että kiusaamisen ja väkivallan estämiseksi tarvitaan riittävästi aikuisia ja välineitä, ja yhteistyötä viranomaisten kanssa.

– Meillä on kiusaamisen ja väkivallan vastainen ohjelma. Meillä pureudutaan varhaiskasvatuksesta lähtien kaikilla tasoilla kiusaamiseen. Ongelmat lähtevät valitettavasti usein jo ihan lapsuudesta, kuten tiedotusvälineiden mukaan tässä Koskelan tapauksessa on käynyt. Kaikkialla olennaista on välitön puuttuminen. Kulttuuri olisi se, että mitään kiusaamista, edes lievempää ei hyväksytä, Saramo sanoi.

Opetusministeri Jussi Saramo julkisti pari viikkoa uuden kiusaamisen ja nuorten väkivallan ehkäisemisen ohjelman. Ohjelmassa on 14 toimenpidettä, jolla koulu ja viranomaiset yhdessä puuttuvat kiusaamiseen varhaiskasvatuksesta yliopistoihin.­

– On paljon pahoinvointia, mitä koulu ei pysty kaikkia yhteiskunnan ongelmia korjaamaan. Tärkeää on varhainen puuttuminen lastensuojelun ja poliisin kautta, koulun yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa on usein hyviä tuloksia. Julkisuuden tietojen mukaan lastensuojelu on ollut mukana tässä Koskelan tapauksessa, en pysty kommentoimaan yksityiskohtia. Kaiken edellytys on, että meillä on riittävä määrä aikuisia koulussa, lastensuojelussa ja poliisissa. Olemme lisännet kouluihin henkilökuntaa ja poliiseja. Tarvitaan ihmiset ja välineet puuttua, Saramo jatkoi.

IS:n haastatteleman koulun työntekijän mukaan Kiva-ohjelma on kiusaajalle vain pelkkä vitsi?

– Kiva-koulussa on hyviä puolia, ja kyllä niin on, että se ei vastaa kaikkiin tarpeisiin. Sen takia meillä on laaja 14-kohtainen toimenpideohjelma. Niistä yksi on Koulutuksen arviointikeskus, jonne tulee yksikkö, joka käy läpi eri mallit. Meillä on toimivia malleja ympäri maata, mutta ne ovat pistemäisiä, jossain kouluissa ja kunnissa. Kun parhaiten toimivat mallit on käyty läpi, kaikkein toimivimman käytännöt on tarkoitus saada koko maahan.

Koululla ei ole juuri mahdollisuutta antaa sanktioita kiusaajille?

– Tulee sanktioita. Ohjelmaan kuuluu esimerkiksi kaksoisrangaistavuuden arviointi. Oikeusvaltion periaate on, että samasta jutusta ei voi rangaista uudestaan ja uudestaan. Tässä on se ongelma, että koulu ei voi rangaista, jos asia on oikeusasteessa tai poliisi tutkii sitä, ja voi tulla muualta rangaistus. Ja sama toisin päin. Jos koulu ehtii rangaista, sitä ei voi muualla rangaista, Saramo sanoi.

– Rangaistuksilla nämä eivät ratkea. Rangaistuksen uhka pitää olla, mutta se pitää olla yhdistetty apuun. Meille tulee lakimuutos opetuksen epäämisestä. Eli jos tulee vakava kiusaamistapaus, kiusaajalta evätään samana ja seuraavana päivänä oikeus opiskeluun. Se tuo turvaa kiusatulle, ja tilanne katkeaa. Kiusaajaa ei ohjata kotiin vaan toimenpiteisiin – psykologia, kuraattoria, lastensuojelua, poliisia, mitä tahansa kiusaaja tarvitsee. Kiusattu tarvitsee myös apua.

Jos kiusaajalta evätään opetus kahdeksi päiväksi, mitä sitten kolmantena päivänä tapahtuu, kun kiusaaja palaa kouluun?

– Meillä on mahdollisuudet saada vielä vakavampia rangaistuksia tilanteesta riippuen. Lähtökohta on se, että näitä tilanteita ei pääse syntymään. Jos syntyy, annetaan apua, puututaan tilanteeseen ja ei anneta kiusaamisen jatkua.

Mitä tapahtuu sitten kolmantena päivänä?

– Kiusaamisen ei anneta jatkua. Pitää olla aikuiset, jotka puuttuvat siihen. Jos kiusaaminen jatkuu, pitää tehdä uudet toimenpiteet. Ajatus on, että kiusaaminen katkaistaan vahvalla puuttumisella. Yleensä kun poliisi puuttuu, sillä on ollut valtava merkitys. Onneksi on myös pelko siitä, ja kunnioitus poliisia kohtaan. Kun yhteiskunta osoittaa, että näihin suhtaudutaan vakavasti, kyllä se myös tehoaa, Saramo vastasi.

Opetusministeri Saramo julkisti pari viikkoa sitten 14-kohtaisen ohjelman koulukiusaamisen ja nuorten väkivallan estämiseksi.