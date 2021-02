Keskustan Antti Kurvisen mukaan Suomi on oikeassa seurassa EU:n tukipaketissa. – Jos elvytyspaketti kaatuu, kaatuvat myös maataloustuet.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä hyökkäsi puolueen ryhmäpuheenvuorossa odotetusti EU-tukipakettia vastaan.

– Hallitus esittää eduskunnan hyväksyttäväksi kokonaisuutta, jossa on mukana EU:n monivuotinen rahoituskehys, verotusoikeus unionille ja 750 miljardin euron lahjapaketti. Viimeinkin eduskunta pääsee keskustelemaan asiasta, josta keskustelun hallitus on yrittänyt vaientaa viime kesästä lähtien, Mäkelä näki.

Mäkelän näkemys on, että Suomen kaltaiset ”ahkerat ja rehelliset maat” joutuvat maksajan paikalle isojen maiden ajaessa etujaan. Hänen mukaansa unioni kirjoittaa sääntöjään aina jokaisessa kriisissä uusiksi.

– Puheet elvytyspaketin tarkkarajaisuudesta ovat pötyä. Pääministeri esitteli eduskunnalle 3,2 miljardin palautuksen 6,6 miljardista eurostamme ennen kuin hallitus jo muutaman kuukauden kuluttua joutui myöntämään, että saatavamme on ainakin puoli miljardia vähemmän.

Mäkelän mukaan puheet tukipaketin ainutkertaisuudesta ovat myös ”pötyä”.

– EU on siirtymässä liittovaltioon ja yhteiseen velkaan. Mitä sanoo nyt keskusta? Oletteko te nyt tässäkin asiassa punavihreän hallituksen apupuolue. Perussuomalaiset ovat vaatineet kansanäänestystä tukipaketista. Lunastatteko nyt ne vai kääntyykö takki tässäkin? Mäkelä kyseli.

Hän viittasi esiin nostamiinsa Juha Sipilän keskustan puheenjohtajana 2012 antamiin lausuntoihin kansanäänestyksestä liittyen EU:n siirtymisestä yhteiseen velkaan ja myöhemmin liittovaltioon.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt Antti Kurvinen kuvasi aluksi omia tuntojaan EU:sta.

– En ole kiilusilmäinen EU:n kannattaja. Unionissa on valtavasti korjattavaa. Ja Brysselissä herrojen ja rouvien pitää katsoa pitkään ja hartaasti peiliin. Silti olen sitä mieltä, että Suomi on oikeassa seurassa. Olen sitä mieltä, että eurooppalainen elvyttäminen on nyt paikallaan.

Kurvisen mukaan asianlaita on näin, koska Suomen ja muun Euroopan talous ovat yhtä.

– Maakuntien työpaikat ovat kiinni siitä, vetääkö markkina Euroopassa. Markkina pitää saada vetämään. Talous ensin elpymään, sitten nousuun. Siitä tässä on kyse.

Kurvisen mukaan jättiläismäisesti elvyttävät Yhdysvallat ja Kiina kahmaloivat rahat ja työpaikat Suomesta, jos täällä jäädään seisomaan tumput suorana.

– Tämä elvyttäminen on kertaluontoista, sanovat ”lagardet” ja muut mitä hyvänsä. Kesto ja käyttötarkoitus ovat selkeästi rajatut, Kurvinen vakuuttaa.

Kurvisen mukaan perussuomalaiset jättävät sanomatta, että ilman yhteistä sopua elvytyspaketista kriisipuheet olisivat pulpahtaneet pintaan.

– Tämä olisi vääjäämättömästi edessä, mikäli elpymiskokonaisuudesta ei olisi löytynyt yksimielisyyttä pitkien neuvottelujen jälkeen. Ilman kaikkia jäsenmaita koskevaa elvytystä edessä olisi ajautuminen yksittäisten jäsenmaiden tukipakettikierteeseen. Sitä emme hyväksy. Emme kaipaa uutta eurokriisiä. Kyse on vakaudesta ja turvallisuudesta.

Kurvisen mukaan sanomatta perussuomalaisissa jätetään myös se, että elvyttäminen ja EU:n monivuotinen budjetti ovat kokonaisuus.

– Jos elvytyspaketti kaatuu, kaatuvat myös maataloustuet.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitänyt Anne-Mari Virolainen katsoi hallituksen EU-tukipakettiin jääneen perustavaa laatua olevia valuvikoja.

– Siksi suhtaudumme varauksellisesti elpymispakettiin sekä päätökseen EU:n omista varoista. Emme hyväksy, että hallitus ei ole ottanut tavoitteekseen edistää tiukkaa ehdollisuutta, selkeitä kriteereitä, vastuita omista veloistaan ja suunnitelmaa velkajärjestelymekanismista, joita kokoomuksen eduskuntaryhmä on toistuvasti peräänkuuluttanut.

Virolainen muistuttaa, että EU-tasolla on käyty keskusteluja siitä, että vastaavanlainen paketti jäisi ainutkertaiseksi.

– Kokoomuksen eduskuntaryhmä painottaa, että elpymisratkaisun on oltava kertaluonteinen. Kehitys kohti syvempää tulonsiirtounionia ei ole Suomen edun mukaista, emmekä hyväksy sitä.