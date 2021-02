Sdp ja kokoomus mittelivät kiivaimmin valtiopäivien avauksessa – Orpo: ”Hallitus näyttää ratkaisevan jokaisen ongelman lisävelalla”

Oppositio vaati hallitukselta leikkauksia ja stoppia velanotolle, pääministerin mukaan hallitus ei tule leikkaamaan köyhimmiltä.

Pääministeripuolue Sdp ja oppositiopuolue kokoomus mittelivät kiivaimmin keskenään valtiopäivien avauskeskustelussa.

Sdp ja kokoomus kinastelivat talouden kuntoon saattamisesta koronakriisin jälkeen.

Hallituksen uusien talouspäätöksen paikka on kevään kehysriihessä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi, että hallituksen elvyttävän politiikan onnistuminen vähentää leikkausten tarvetta.

– Mitä paremmin kasvun vahvistamisessa, aktiivisessa elinkeinopolitiikassa ja rakenneuudistuksissa onnistutaan, sitä vähemmän tarvitsemme sopeutustoimia. Siksi talouspolitiikan päähuomion on nyt oltava kestävän kasvun edellytysten luomisessa koko maassa, tuottavuuden nostamisessa, aktiivisessa elinkeinopolitiikassa ja työllisyyden vahvistamisessa, Marin totesi.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan sopeutustoimia tarvitaan sitä vähemmän, mitä paremmin elvytyksessä ja koronanhoidossa onnistutaan.­

Ryhmäjohtaja Antti Lindtman (sd) säesti pääministeriä. Lindtmanin mukaan esimerkiksi hallituksen kunnille myöntämä miljardituki pelasti sen, että kuntien ei tarvinnut nostaa verojaan ja leikata palveluistaan.

– Suomessa näyttää olevan kaksi vaihtoehtoa. Paluu oikean laidan esillä pitämään pieni- ja keskituloisia kurittavaan leikkauspolitiikkaan tai koko kansakuntaa hyödyttävän kasvupolitiikan tukeminen. Jos hallitus ei olisi tukenut kuntapalveluita olisimme nähneet ennätysmäisen veroäyrien korotusaallon.

– Se olisi iskenyt niin keskituloisiin kuin moneen pienituloiseenkin kotitalouteen. Mikä olisi ollut oikeisto-opposition vaihtoehto kuntien tukemiselle? Säästöt arjen palveluista, jäädyttää investoinnit tai homekoulujen korjaukset vai erityisesti pieni- ja keskituloisiin kohdistuva työn verotuksen kiristäminen, Lindtman kyseli .

Ryhmäjohtaja Antti Lindtman sanoi, että ilman kuntien koronatukia kunnat olisivat joutuneet nostamaan veroäyriään ja leikkaamaan palveluistaan.­

Sdp:n mukaan leikkauksista ei pidä päättää nyt.

Oppositiojohtaja Petteri Orpo (kok) toivoi hallituksen lopettavan velkaantumisen koronakriisin jälkeen. Orpo halusi hallitukselta elvytyksen lisäksi sopeutuspäätöksiä jo nyt.

– Kaikki Suomesta tehty tutkittu tieto varoittaa kurjistuvasta tulevaisuudesta, jos talouspolitiikan suunta ei muutu. Viimeksi eilen siitä muistutti valtiovarainministeriön virkamiesraportti. Viikko sitten talouspolitiikan arviointineuvosto. Tällä hetkellä hallitus näyttää ratkaisevan jokaisen eteen tulevan ongelman lisävelalla tai verokorotuksilla. Velkaa ei voi loputtomasti ottaa ja ihmisten kukkaroista ei voi enempää verottaa.

– Hyvinvointi ei synny siitä, että jakaa yhä enemmän yhä vähemmästä. Vaan siitä, että luo enemmän jaettavaa. Siksi Suomessa on tehtävä uudistuksia, joilla syntyy työpaikkoja, yritykset kasvavat ja uskaltavat investoida. Sdp näyttää valitettavasti nostaneen kädet pystyyn, kun se lähetti varapuheenjohtajansa Helsingin Sanomiin tasoittamaan tietä velkaantumisen ja tekemättömyyden jatkolle, Orpo totesi.

Puheenjohtaja Petteri Orpon mielestä hallituksen pitäisi päättää sopeutustoimista ja leikkauksista jo kevään kehysriihessä.­

Orpo luetteli kokoomuksen kymmenkunta keinoa työllisyyden parantamiseksi. Kokoomus leikkaisi muun muassa sosiaaliturvasta.

Oppositiopuolue perussuomalaiset esitti niin ikään velkaantumisen lopettamista, mutta myös veronalennuksia.

– Ainaisten veronkorotusten sijaan kuntien ja valtion tuhlailu on saatava aisoihin. Julkisen rahankäytön lisääminen ei ole kestävä tie elvyttää taloutta, vaan parempana keinona olisivat veronkevennykset. Työntekijöiden, eläkeläisten ja yrittäjien ostovoiman kasvattaminen luo hyvinvointia, kilpailukykyä ja uusia työpaikkoja, ryhmäjohtaja Ville Tavio (ps) sanoi.

Tavio puhui maahanmuutosta, ilmastonmuutoksesta, EU:n elvytyspaketista ja polttoaineverosta, mutta ei täsmentänyt, mistä pitäisi leikata ja mitä veroja keventää.

Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon (ps) mukaan hallituksella ei ole koskaan ole ollut yhtä helppoa kuin korona-aikana.

– Hallitus voi lykätä kaikki julkiseen talouteen, työllisyyteen ja muihin kroonisiin ongelmiin liittyvät päätökset hamaan tulevaisuuteen. Lainahana on ollut auki ja rahaa on ollut rajattomasti jaettavana. Toiseen samanlaiseen vuoteen meillä ei ole varaa. Ongelmia ei voi väistellä argumentilla, että koronan hoito on parasta talouspolitiikkaa.

– Yrittäjyydelle ja työlle on lyötävä edellytyksiä keventämällä suomalaisten kohtuutonta verotaakkaa ja kustannuksia. Tämä onnistuu vain karsimalla ja priorisoimalla verotuloja. Ei miljardeja Etelä-Eurooppaan, kehitysapuun tai haitallisen maahanmuuton rahoittamiseen, Halla-aho totesi.

Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mielestä hallitus siirtää koronan varjolla kaikki vaikeat päätökset tuonnemmaksi ja valtion velka vain kasvaa.­

Hallituspuolue vasemmistoliiton ryhmäjohtaja Paavo Arhinmäki teki eron kokoomuksen ja perussuomalaisten vaihtoehdon välille.

– Perussuomalaiset vaatii veronalennuksia mainitsematta yhtä ainutta leikkauskohdetta palveluihin, mitä he ovat esittämässä. Heillä on taikaseinä, josta he jakavat veronalennuksia. Kokoomus on huomattavasti rehellisempi. Kokoomus kertoi leikkaavansa työttömyysturvasta, kokoomus kertoi haluavansa omavastuun asumisesta toimeentulotukeen. Kokoomus haluaa ihmisiä leipäjonoon, Arhinmäki näki.

Ryhmäjohtaja Paavo Arhinmäen mukaan perussuomalaiset eivät kerro, mistä palveluista he ovat leikkaamassa, mutta kokoomus kertoo.­

Pääministeri Marin sanoi, että hallitus ei lähde nyt sopeuttamaan.

– Tähän ei sovi se, että me lähdemme purkamaan hyvinvoinnin peruspilareita, kuten esimerkiksi leikkaamaan toimeentuloa kaikkien köyhimmiltä ihmisiltä, mitä kokoomus esimerkiksi esittää.

Marin kiisti, että hallitus välttäisi ikäviä päätöksiä.

– Hallitus on tehnyt hankalia päätöksiä. Olemme valmiit tekemään vaikeita päätöksiä, mutta tekemään päätöksiä myös arvojen näkökulmasta. Minun ja hallituksen arvoihin ei kuulu se, että me tällaisessa tilanteessa leikkaisimme heiltä, joilla on kaikkein vaikeinta, Marin totesi.

Viime vuoden budjetin piti olla 57,7 miljardia euroa ja velan osuus 2,2 miljardia. Koronakriisin takia viime vuoden budjetin menot olivat jo 68,7 miljardia euroa ja budjetti oli 19,6 miljardia euroa miinuksella.