IS selvitti VTV:n pääjohtajan autoedun käyttöä – yksityisajoja viime vuonna 349 kilometrin edestä

VTV:n pääjohtajalla Tytti Yli-Viikarilla on puhelin-, lounas- liikunta- ja kulttuurietu. Lisäksi Yli-Viikarilla on oikeus käyttää tarkastusviraston virka-autoa satunnaisesti yksityisajoihin. Yli-Viikarin palkka on 11 305 euroa kuussa.­