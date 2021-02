Oikeusministeriö asetti työryhmän julkisuuslain uudistamiseksi

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän julkisuuslain uudistamiseksi.

Tavoitteena on selkeyttää ja ajantasaistaa julkisuuslakia siten, että julkisuusperiaate ja yhteiskunnan avoimuus toteutuvat.

Julkisuuslaki on yli 20 vuotta vanha. Ministeriön mukaan on tullut ilmi, että osa säännöksistä on vaikeasti sovellettavia. Uudistuksessa paneudutaan muun muassa siihen, voisiko viranomaisten asiakirjojen julkisuuden ja henkilötietojen suojan välistä suhdetta selkeyttää.

Työryhmän puheenjohtaja on emeritusprofessori Olli Mäenpää. Uudistuksen on määrä valmistua ensi hallituskaudella.