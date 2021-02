Hallitus perustaa Suomeen Ruotsin mallin mukaisen Samhall-yhtiön, jotta osatyökykyisillä ja vammaisilla olisi paremmat mahdollisuudet päästä oikeisiin töihin.

Suomessa on 600 000 työikäistä, joilla on pitkäaikaissairaus, vamma tai työntekoa vaikeuttava haitta.

– Suomessa on valtava joukko ihmisiä, jotka ovat valmiita tarttumaan toimeen, mutta eivät siihen kykene. Haluamme työllistää ja osallistaa vammaisia ja osatyökykyisiä, työministeri Tuula Haatainen (sd) sanoi.

Hallitus on saanut selvityksen osatyökykyisten ja vammaisten työllistämiseksi Ruotsin Samhall-mallin mukaisesti. Selvityksen teki Tullin pääjohtaja Hannu Mäkinen.

Selvityshenkilö Hannu Mäkinen luovutti tänään selvityksensä osatyökykyisten työllistämisestä työministeri Tuula Haataiselle.­

Uusi yhtiö auttaa osatyökykyisiä ja vaikeassa asemassa olevia siirtymään työmarkkinoille. Toiminta on tarkoitus aloittaa ensi vuonna.

– Meillä pidetään paljon juhlapuheita varsinkin kehitysvammaisten työllistymisestä, mutta arjessa juhlapuheet eivät juuri näy. Pitkälti tämä työ on ollut järjestöjen harteilla. Vammaisilla ja osatyökykyisillä tulee olla mahdollisuus työskennellä yhdenvertaisesti avoimilla työmarkkinoilla, tehden samaan työtä kuin muutkin, osalle tämä tavoite on kuitenkin saavuttamaton, Haatainen totesi.

– Ei ole tarkoitus, että välityömarkkinatoimijaan työllistyisivät ne osatyökykyiset, jotka työllistyisivät muillakin toimin. Uusi toimija ei myöskään vääristä kilpailua markkinoilla. Jo nyt järjestöt, säätiöt ja yhdistykset yhdessä julkisten toimijoiden kanssa tuottavat palveluita välityömarkkinoille, näiden rooli säilyy edelleen vahvana, Haatainen jatkoi.

Selvityshenkilö Hannu Mäkinen kertoi, että uusi yritys keskittyisi vaikeimmin työllistyvien työllistämiseen avoimille työmarkkinoille.

Vaikeimmin työllistyville on tarkoitus saada vakituisia työpaikkoja yrityksistä, valtiolta ja kunnilta. Työstä saisi TES:n mukaista palkkaa, ja Suomen Samhall maksaisi yritykselle tukea, jotta yritykset palkkaisivat osatyökykyisiä oikeisiin töihin.

– Tarkoitus on nostaa ihmisiä mielekkään elämän syrjään kiinni. Kyse on ihmisoikeuksista, tasa-arvosta ja yhteisvastuusta. Näillä arvoilla ei ole hintalappua, selvityshenkilö Mäkinen sanoi.

Uuden välittäjä-yrityksen toiminnalle ei ole vielä budjetoitu mitään määrärahoja, asiasta on tarkoitus päättää kevään kehysriihessä. Mäkisen mukaan määrärahatarve saattaisi olla 25 miljoonaa euroa tuhatta osatyökykyistä kohden.

– Osatyökykyinen määriteltäisiin kansaneläkelakia mukaillen. Siellä on työkyvyttömyyssääntely ja lisäksi vaadittaisiin, että henkilöllä on jokin pitkäaikaissairaus, vika tai vamma, tai on palkkatukisääntelyn tarkoittamalla tavalla pitkäaikaistyötön. Toinen mahdollisuus on, että hän on jo työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä, Mäkinen kertoi.

– Lisäksi häneltä vaadittaisiin työhalua ja sitä, että kaikki muut keinot on kokeiltu. Tai asiantuntijat voivat päätellä, että muita relevantteja keinoja ei ole, Mäkinen jatkoi vaikeasti työllistettävien määrittelyä.

Työministeri Haatainen ei osannut vielä kertoa, kuinka paljon vaikeasti työllistyviä olisi vuosittain tavoite saada vakituisiin töihin avoimille työmarkkinoille.

– Tarkkoja lukuja on vaikea sanoa. TE-palveluissa on osatyökykyisiä asiakkaina 60 000 ihmistä ja työttöminä heistä noin puolet. Mutta työikäisiä, joilla on pitkäaikaissairaus tai vamma tai työntekoa vaikeuttava haitta, näitä ihmisiä on 600 000. Tämän esityksen ydin on siinä, että uudella toimijalla pyrittäisiin auttamaan niitä, jotka ovat kaikkein vaikeimmin työllistyviä.

– Lähtökohta pitää olla se, että myös osatyökykyiset ja vammaiset saavat normaaleissa palveluissa työllisyyspalveluita ja pääsevät työllistymään. Sitten on ihmisryhmä, joka tarvitsee vahvaa toimijaa. Silloin puhutaan pienemmistä määristä, Haatainen totesi.

Työministeri Tuula Haatainen ei osannut arvioida, kuinka paljon vaikeimmin työllistyviä uusi välittäjä-yritys voisi vuosittain saada vakituisiin töihin avoimille työmarkkinoille.­

Selvityshenkilö Mäkisellä ei myöskään ollut uuden yrityksen työllistämistavoitteesta tietoa.

– Sanotaan nyt, että useita kymmeniä tuhansia on tämä potentiaalinen vaikeassa asemassa olevien ihmisten joukko, kun otetaan huomioon jo TE-palveluiden piirissä olevat. He voivat olla työkyvyttömyyseläkkeellä, kehitysvammaisia tai vastaavia ryhmiä, Mäkinen sanoi.