Kokoomuksella on Tampereella kaksi pormestariehdokasta, joista äänestäjät saavat valita vaaleissa – Kalervo ”Kale” Kummola ja kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen. Löikö Tampereen kokoomus samalla läskiksi koko pormestarimallin, kun ei osannut tai halunnut päättää yhdestä ehdokkaasta, pohtii politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Entten, tentten, teelikamentten... Kokoomus päätti lopulta, että sillä on Tampereella kaksi pormestariehdokasta eli Kalervo Kummola ja Anna-Kaisa Ikonen, joiden kampanjaa puheenjohtaja Petteri Orpo kävi vauhdittamassa tammikuussa.­

Julkisuudessa on elämöity lähinnä Helsingin pormestarivaalista, jossa tunnettuja ehdokkaita riittää.

Kullakin puolueella on silti vain yksi pormestariehdokas per puolue, jahka kokoomuksen Helsingin piiri kuun puolivälissä vahvistaa Kirsi Pihan (kok) ehdokkuuden, jota piirihallitus esittää. Wille Rydman (kok) on mukana ehdokasehdokkaana siihen saakka.

Muillakin puolueilla on yksi pormestariehdokas. Vihreillä Anni Sinnemäki, Sdp:llä Nasima Razmyar, perussuomalaisilla Jussi Halla-aho jne.

Mutta Tampereella on toisin.

Nyt ei puhuta siitä, että pääministeri, Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin on ehdolla Tampereen valtuustoon. Ei luonnollisestikaan pormestariehdokkaana, mutta Marinin suosio tukee taatusti Sdp:n ehdokkaan Lauri Lylyn (sd) jatkoa pormestarina.

Sen sijaan Tampereen kokoomus päätti, että se tarjoaa kisaan kaksi tasavertaista pormestariehdokasta, joista äänestäjät saavat vaaleissa valita: Tampereen vahva mies, jääkiekkovaikuttaja Kalervo ”Kale” Kummola (kok) ja kansanedustaja, ex-pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok).

Kokoomuksen päätös on mielenkiintoinen.

Se on joko taktisesti viisas veto tai sitten se kertoo kykypuolueen kyvyn puutteesta tehdä valinta kahden ehdokkaan välillä.

Mutta joka tapauksessa kokoomuksen päätös lyö pormestarimallia naamalle.

Ihan yhtä hyvin voi kysyä, miksei Tampereen kokoomus linjannut, että kaikki sen ehdokkaat ovat pormestariehdokkaita.

Se olisikin oikea johtopäätös, sillä viime kädessä äänestäjät eivät suinkaan päätä pormestarista, vaan sen tekee vaaleissa valittu valtuusto voimasuhteidensa perusteella. Se voi valita loppujen lopuksi kenet haluaa.

Mainittakoon, että sekavat muodot saaneesta pormestarimallista ei voi syyttää mediaa, vaan kyseessä on poliitikkojen ihan oma aikaansaannos. Moni äänestäjä saattaa harhautua luulemaan, että kuntavaalien äänikuningas on automaattisesti pormestari, mutta ehei.

Varsinkin pormestarijulkisuudesta ulos jäävät riviehdokkaat ovat käärmeissään, vaikka yksi näkyvä ehdokas saattaakin kerätä koko joukolle enemmän ääniä kuin muuten tulisi.

Mutta takaisin Tampereelle.

– Se on kyllä kokoomukselta täysin röyhkeä liike, sanoo kilpailevan puolueen kuntavaikuttaja.

Samalla kilpailevan puolueen ehdokas myöntää, että järjestelyllä kokoomus tosin voittaa enemmän kuin häviää; veto on taktisesti taitava.

Mutta viis periaatteista, on kokoomuksen henki.

Mennään kahdella kärjellä. Arvatenkin se raivostuttaa muita puolueita. Myös eri puolueiden puoluetoimistoilla päätökselle pudistellaan päätä.

Kumpikin kokoomusehdokas on Mansessa tunnettu, ”rautakanslerin” nimellä kulkevan Kummolan maine on suorastaan legendaarinen. Arvatenkin myös kampanjarahaa löytyy.

Pormestarimalli löi itsensä läpi varsinaisesti viime kuntavaaleissa, kun valtakunnan tasollakin seurattiin Helsingin pormestaritaistelua vihreiden Anni Sinnemäen ja kokoomuksen Jan Vapaavuoren välillä esimerkiksi monissa pormestaritenteissä.

Yhden puolueen kahden ehdokkaan malli tuo kuitenkin paljon ongelmia.

Jos vaikka Aamulehti järjestää Tampereella pormestaritentin, kumman se kutsuu paikalle? Kummolan vai Ikosen? Vai molemmat? Yrittääkö kokoomus ohjata näkyvyyttä? Kummola on enemmän markkinaoikeistolainen, Ikonen lienee enemmän keskilaidan kulkijoita, Tampereella arvioidaan.

Pormestarin homma on päätoimi, joten esimerkiksi Ikonen, 43, joutuisi eroamaan eduskunnasta, sillä hän on luvannut manselaisille siirtyvänsä takaisin pormestarin eli kaupunginhallituksen johtoon, mitä hän hoiti 2013–2017.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Ikosella voi tosin olla muitakin poliittisia suunnitelmia, sillä hän olisi epäilemättä vahva kokoomuksen ministerikandidaatti, jos kokoomus on hallitusneuvotteluissa seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.

Todennäköisesti kokoomuksessa on laskettu, että Kummola, 75, saa enemmän ääniä, ja jolle ei tuottane suuriakaan ongelmia siirtyä päätoimiseksi pormestariksi. Huhtikuussa asia selviää.

Tampereella siis puhuttaa lähinnä kokoomuksen menettely, sillä sekä Ikosta että Kummolaa arvostetaan henkilöinä puoluerajojen yli, vaikka soraääniäkin löytyy.

Tampereen touhuja seurataan silti suurella mielenkiinnolla, sillä pormestarimalli on vielä harvojen kaupunkien tai kuntien käytäntö.

Mutta jos jatkossa yleiseksi malliksi alkaa muodostua se, että puolueet lähtevät pormestarikisaan kahdella pääehdokkaalla, alkuperäinen idea on vesitetty.

Kuten todettu:

Mikseivät saman tien kaikki ehdokkaat ole pormestariehdokkaita?

Erot kunta- pormestarivaaleissa pitäisi saada pidettyä ensisijaisesti puolueiden välisinä eikä sisäisinä.