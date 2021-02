Evan ekonomisti varoitti polttomoottoriautojen hinnan romahtamisesta, kun sähköautot yleistyvät ja polttomoottoriautoilla ajamisesta tehdään kalliimpaa.

Autoala ei usko polttomoottoriautojen hinnan romahdukseen vuoden 2030 tienoilla.

– En usko. Meillä on silloinkin vielä ainakin kaksi miljoonaa polttomoottoriautoa. Kyllä niille löytyy vaihtotarve, Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa sanoi.

– Niistä on kysyntää, niitä tarvitaan. Eivät polttomoottoriautojen hinnat tule romahtamaan. Voi sellaisen tempun tehdä, että nostaa polttoaineen hintaa rajusti. Silloin Suomen kansa on ihmeissään, väliraha karkaa ja täyssähköautoihin ei päästä käsiksi sillä systeemillä, Rissa jatkoi.

Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa ei usko polttomoottoriautojen hinnan romahtavan. Rissan mukaan kysyntää polttomoottoreille on vielä ensi vuosikymmenelläkin.­

Evan ekonomisti Sanna Kurronen varoitti blogissaan polttomoottoriautojen hinnan romahtamisesta. Kurrosen mukaan polttomoottoriautojen myyjiä on todennäköisesti vuonna 2030 enemmän kuin ostajia, minkä takia hinnat romahtavat.

– Polttomoottoriautojen käyttöarvo putoaa, kun niillä ajaminen muuttuu kalliimmaksi, hän kertoi.

Kurronen perusteli näkemystään myös muun muassa sillä, että autonvalmistajat suunnittelevat polttomoottoriautojen valmistamisen lopettamista ja monet kaupungit suunnittelevat kieltävänsä polttomoottorit.

Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Rissa pitää polttomoottoriautojen hinnanromahdusta liki mahdottomana, koska Suomessa sähköautoja on vielä vähän ja ensi vuosikymmenellä Suomessa on kaikissa tapauksissa yli 2 miljoonaa polttomoottoriautoa.

– Jos hallituksen tavoitteiden mukaan vuonna 2030 meillä olisi 700 000 sähköautoa, se tarkoittaisi, että myisimme nyt joka vuosi vähittäin 70 000 sähköautoa tästä eteenpäin. Silti meillä olisi edelleen kaksi miljoonaa polttomoottoriautoa liikkumassa maanteillä.

– En tiedä, millä romutuspalkkiolla ne ajetaan sieltä pois, ja millä kielletään se homma. Tuntuu utopialta. Kyllä polttomoottoriautoilla tullaan ajamaan vielä pitkään. Kaikkiaan meillä on nyt 50-60 000 ladattavaa hybridiä ja täyssähköautoa yhteensä. Viime vuonna taisi mennä yli 15 000 ladattavaa autoa kaiken kaikkiaan, Rissa kertoi.

Vaikka suomalaiset intoutuisivat ostamaan hurjasti uusia sähköautoja, myös kymmenen vuoden päästä suuri enemmistö tiellä liikkuvista autoista on polttomoottoriautoja.­

Vuosittain myydään noin 100 000 uutta autoa, viime vuonna 96 400.

Kymmenen vuoden aikana parhaimpana vuotena on myyty 126 000 uutta autoa.

Suomen autokanta on vanhaa. Auton romutusikä keskimäärin on 21,7 vuotta, ja auton keski-ikä on 12,5 vuotta.

Rissan mukaan Suomessa pitäisi vuosittain rekisteröidä noin 140 000 uutta autoa, jotta autokanta ei enää vanhentuisi.

– Aika rajuja toimenpiteitä ja kieltoja pitäisi tehdä, jotta polttomoottoriautojen hinnat romahtaisivat. Jos kahden miljoonan auton hinnat romahtavat, millä ihmeellä Suomen kansa sen välirahan maksaa ja pääsee käsiksi vuonna 2030 uusiin autoihin.

– Yhtälö pitää ratkaista niin, että välirahan pitää olla järkevä, muuten vaihtosykli karkaa, kun sitä pitäisi kiihdyttää. Vuonna 2030 uusista autoista 70-80% on täyssähköautoja ja ladattavia hybridejä, ja alkaa tulla vetyautoja. Vaikka vuodessa myytäisiin 100-150 000 uutta autoa, se ei autokantaa kertaheitolla uudista. 2040-luvulla polttomoottoriautot alkavat olla romutettu, Rissa arveli.

Myös Kamuxin toimitusjohtaja Juha Kalliokoski pitää polttomoottoriautojen hinnanromahdusta vuoteen 2030 mennessä rohkeana arviona.

– Auton arvo alenee 10-20 prosenttia vuodessa, mikä on sitten romahdus sen päälle, Kalliokoski kyseli.

– Meillä on nyt kolme miljoonaa autoa. Näistä 1,8 miljoonaa on bensaa, 750 000 dieseliä, 10 000 sähköä, ei-ladattavia hybridejä 75 000, ladattavia hybridejä 46 000, metaania 12 000 ja etanolia 4 400, Kalliokoski luetteli.

Ladattavia hybridiautoja on Suomessa kaikkiaan vasta alle 50 000.­

Jos kymmenen vuoden aikana rekisteröitäisiin 250 000 uutta sähköautoa, tiellä liikkuvista autoista yli 90 prosenttia olisi yhä polttomoottoriautoja.

Jos kymmenessä vuodessa myytäisiin huimat 700 000 uutta sähköautoa, sähköautot olisivat vain noin neljännes Suomen autokannasta.

Kamuxin Kalliokosken mukaan polttomoottoriautojen hinnat eivät romahda. Kalliokoski jopa arvelee, että vähän käytettyjen polttomoottoriautojen hinnat nousevat 2030.

– Ekonomisti kirjoitti, että tämän vuosikymmenen puolivälissä sähköautojen hinnat tulevat putoamaan. Kuka hullu ostaisi nyt sähköauton, jos viiden vuoden päästä uuden vastaavan auton saa 10-20 000 euroa halvemmalla, Kalliokoski aprikoi.

– Norjassa sähköautokanta on monikymmenkertaistunut kahdeksassa vuodessa. Suurin kysyntä suhteessa tarjontaan siellä on käytetyistä dieseleistä, ja käytettyjen dieselien hinta on noussut. Minun vastaväite on, että kun polttomoottoriautoja on vähän tarjolla, niiden kysyntä nostaa niiden hintoja. Ihmiset haluavat polttomoottoriautoja, ja hinnat nousevat, jos ei ole tarjolla riittävästi hyviä, vähän käytettyjä polttomoottoriautoja. On täysin mahdollista, että sähkö ei myöskään ole lopullinen käyttövoima, se voi olla vety, Kalliokoski muistutti.

Kamuxin toimitusjohtaja Juha Kalliokoski arvelee, että vuonna 2030 vähän käytetyt polttomoottoriautot ovat jopa kalliimpia kuin nyt.­

Polttomoottoriautojen hinnanromahdusta estää Kalliokosken mukaan myös EU:n yhteinen markkina-alue.

– Mitä tapahtui Ruotsissa pari vuotta sitten, kun kruunun kurssi heikkeni? Sieltä vietiin Suomeen ja kaikkialle Eurooppaan käytettyjä autoja. Ei ole mahdollista, että Suomessa autojen hinnat romahtaisivat ja muualla Euroopassa ei. Silloin me haemme autoverot takaisin, myymme auton Eurooppaan, jos hinnat ovat siellä korkeammat, Kalliokoski kertoi.

Kalliokosken mukaan autoilun sähköistämisestä keskusteltaessa on kokonaan unohdettu autoilun verotus.

– Kuinka monta monta miljardia autoilun verot tuovat valtion kassaan? Jos liikenne muutetaan sähköistettyyn autokantaan, en jaksa uskoa, että valtio luopuu autoiluun liittyvistä verotuloista. Nyt ei ole puhuttu mitään siitä, mitkä verot ovat tulevaisuudessa sähkö- ja hybridiautolle. Polttoaineelle on arvonlisävero ja polttoainevero, Kalliokoski muistutti.