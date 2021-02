Keskustan puheenjohtaja Saarikko kuntavaalistartissa: ”Kuntavaaleissa annettu ääni ei ole koston tai kumouksen väline”

Perussuomalaiset haluaa kuntavaaleissa kaataa hallituksen ja EU:n elvytyspaketin – keskusta muistutti, että kuntapolitiikassa ei tehdä valtakunnanpolitiikan päätöksiä.

Keskusta otti kuntavaaleissa vastinparikseen perussuomalaiset.

Puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) sanoi kuntavaalistartissa, että kuntavaaleissa ei päätetä valtakunnanpolitiikasta.

Perussuomalaiset heitti hanskan keskustalle omassa kampanja-avauksessaan. Perussuomalaisten tavoite kuntavaaleissa on kaataa punavihreä hallitus EU:n elvytyspaketin vastustamisella, ja saada keskusta vaalituloksensa takia jättämään hallitus.

Saarikko muistutti, että paikallispolitiikassa ei kaadeta hallitusta eikä EU:ta.

– Tämä siitä yksinkertaisesta syystä, että nuo asiat eivät kuntapolitiikkaan kuulu, vaikka monen paikallisen linjauksen taustalla on valtakunnallisen tason päätökset. Jos paikallislehden tekijät ottaisivat palstoillaan asiaksi Suomen hallituksen kaatamisen tai Euroopan unionin hajottamisen, oman seutukunnan väki saattaisi ensin naurahtaa ja sitten huolestua – onkohan heillä kaikki kohdallaan, Saarikko totesi.

Keskustan kuntavaalistartti järjestettiin virtuaalisesti, kuten korona-aikana tapana on.­

Perussuomalaiset on ollut kannatuskyselyiden ykkönen, kun maakuntien perinteinen ykköspuolue keskustan kannatus on jämähtänyt 11 prosentin molemmin puolin.

Saarikko maanitteli kampanja-avauksessa omaa väkeään tulemaan kotiin takaisin. Saarikko asetteli sanansa taas perussuomalaisia peilaten.

– Ihminen valitsee, kehen luottaa. Kuntavaaleissa annettu ääni ei ole koston tai kumouksen väline. Ääni vaikuttaa sen antajan omaan ja lähimpien ihmisten elämään. Ääni kannattaa antaa sellaiselle, jolle olisi valmis antamaan kotinsa avaimet.

– Siksi, että yksin on politiikassa helppo olla oikeassa, mutta jos haluaa jotain saada aikaiseksi, tarvitsee myös muiden tuen. Suhtaudumme tulevaisuuteen valoisasti. Eihän missään muussa oikeastaan ole edes järkeä. Jos ei luota tulevaisuuteen, miksi edes kannattaisi yrittää, Saarikko sanoi.

Keskustan omat kampanjatäkyt olivat osin myös valtakunnan politiikan asioita. Keskusta muun muassa lupasi pitää kiinni kotihoidontuesta ja saada neljä konkreettista parannusta ikäihmisten hoitoon. Saarikko sanoi myös muun muassa, että koulujen oppimisrauhaa on syytä parantaa ja harkita onko kaikkien lasten opettaminen samassa ryhmässä hyvä ajatus.

Muita Saarikon esille nostamia asioita olivat muun muassa nopeat laajakaistayhteydet kaikkialle maahan, maanomistajien aseman puolustaminen ja koko Suomen kehittäminen.

– Me keskustalaiset teemme totta siitä, että ihminen voi jatkossa asua myös useammalla paikkakunnalla.

– Keskustan tavoite on, että jatkossa valtion virat avataan paikasta riippumattomiksi: Kun uuteen virkaan haetaan tekijää, ei häneltä pääsääntöisesti edellytettäisi jatkuvaa fyysistä läsnäoloa viraston perinteisessä päämajassa, Saarikko esitti.

Kuntien taloudellisesta tilanteesta Saarikko ei järin puhunut. Saarikon mukaan koronakriisin jälkeen velalla ei voi elää, ja Saarikko puhui normienpurun puolesta.

– Kuntapäättäjät tietävät, että kuntien pulmana on rahoituksen ja velvoitteiden epäsuhta. On menty liikaa normit edellä, ylhäältä on saneltu miten tehdään.

– On päästävä ajattelutapaan, jossa asetetaan tavoitteita palveluiden laadulle ja sisällölle, tavoitellaan vaikuttavuutta, tuloksia. Annetaan paikallisten ihmisten harkita, miten tavoitteeseen päästään. Tulppa kuntien kehitykselle ei ole kuntapäättäjissä, vaan jäykässä sääntelyssä, Saarikko sanoi.

Kuntavaalit pidetään huhtikuun 18. päivä.