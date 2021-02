Kommentti: Kokoomus ja Hus pyrkivät kaatamaan soten – keskustassakaan ei kannata vielä tuulettaa

Jos hallitus joutuu rukkaamaan sote-malliaan, uhkaavat aikataulut kaatua päälle, kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Olli Waris.

Sote on poliittisten kiemuroiden isä, äiti ja pikkuserkku.

Otetaan esimerkiksi kokoomus. Viime vaalikaudella kokoomus oli valmis nielaisemaan hallituksessa ollessaan maakuntahallinnon osana sote-ratkaisua.

Juha Sipilän (kesk) hallituksen sote-malli kaatui, ja samalla kaatui myös hallitus.

Nyt kokoomus on oppositiossa ja pyrkii kaatamaan Sanna Marinin (sd) hallituksen sote-mallin. Mikä on keskeinen peruste? Maakuntahallinnon rakentaminen Suomeen.

Sairaanhoitopiirit ollaan lakkauttamassa, ja tilalle tulee 22 aluetta, jotka vastaavat alueidensa sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Kokoomus puhuu nykyisenkaltaisten kuntien hautajaisista ja katsoo, että hallinnon kustannukset nousevat rajusti, kun maahan betonoidaan uusi hallinnon – ja päättäjien taso.

Oppositiosta vedottiin viime hallituskaudella silloiseen valtiovarainministeriin Petteri Orpoon (kok), jotta silloista sote-mallia ei vietäisi eteenpäin. Malli kaatuikin. Nyt oppositiojohtaja Orpo vaatii hallitukselta aikalisää sote-uudistukselle.­

Vaikeampi kysymys on, mitä kokoomuksella on tarjota maakuntien tilalle. Kokoomus ohjaisi kunnat suuriin yhteistyöalueisiin ja kaupittelee lakisääteisen pakkomallin tilalle ”hiljaa kehittyvää evoluutiota”.

Vapaaehtoisia alueita onkin syntynyt eri puolille maata: esimerkiksi Etelä-Karjalassa on Eksote, Kymenlaaksossa Kymsote, Pohjois-Karjalassa Siun sote, Keski-Pohjanmaalla Soite ja Päijät-Hämeessä Päijät-Sote.

Yhden ”sote-veteraanin” mukaan ei silti ole todennäköistä, että kuntien yhteistyöalueita syntyisi vapaaehtoiselta pohjalta joka puolelle maata ainakaan lähivuosina.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole osannut antaa vedenpitävää vastausta siihen, syntyisikö yhteistyöalueita vapaaehtoispohjalta kaikkialle.

Toisen arvion mukaan kokoomuksen malli olisi yksinkertaisin tapa toteuttaa sote-uudistus, mutta se edellyttäisi alueiden patistamista yhteen, joka on poliittisesti vaikeaa.

Husín toimitusjohtaja Juha Tuominen on arvostellut uusinta sote-mallia.­

Vielä kokoomustakin tulisemmin sote-mallia vastustaa Suomen suurin sairaanhoitopiiri Hus toimitusjohtajansa Juha Tuomisen johdolla.

Tärkeimpänä perusteena Husin kiukulle on raakilemainen rahoitusmalli, joka jakaa Husin mukaan rahat etelästä Itä- ja Pohjois-Suomeen sillä seurauksella, että samat asiat pitää toteuttaa etelässä vähäisemmällä rahalla.

Kansalaisten näkökulmasta tämä tarkoittaa Husin mukaan tiukempaa priorisointia ja heikompia julkisia palveluita. Ei kai tässä niin pitänyt käydä?

Voittajaksi mainitaan erityisesti Pohjois-Karjala. Koska sote on sote, niin Pohjois-Karjalakin on ilmaissut tyytymättömyytensä rahoitusmalliin.

Hallituspuolue keskustassakaan ei kannata vielä tuulettaa. Monialaiset maakunnat ovat jäämässä haaveeksi, ja rahoitusmalli nojautuu asukasperusteisuuteen, mikä voi tarkoittaa kylmää kyytiä alueille, joilta valuu väkeä suuriin väestökeskittymiin, kuten Helsinkiin.

Vastaavasti Uusimaa hyötyy pitkässä juoksussa siitä, että etelä vetää väkeä maakunnista. Husissa tosin nähdään, että ”tarve jää vajaaksi, vaikka rahaa palautuu hieman väestönkasvun mukana”.

Pelkona on, että Uusimaa joutuu nostamaan verokantaansa täyttääkseen syntyneen rahoitusvajeen.

Markus Lohen (kesk) johtama sosiaali- ja terveysvaliokunta on purkanut kuultavien sumaa epävirallisilla etäkuulemisilla. Kokousmaraton on aiheuttanut oppositiossa jupinaa soten puskemisesta läpi koronakriisin varjolla. Taustalla Mia Laiho (kok).­

Mutta eipä mennä asioiden edelle. Ei ole nimittäin mahdoton ajatus, että sote-uudistus törmäisi jälleen seinään.

– Sotesta ei koskaan tiedä, loppumetreillä voi tulla jokin yllätys, IS:lle arvioidaan.

Heikoimmaksi kohdaksi kuvaillaan Uudenmaan erilliskysymystä, jota ei ole testattu perustuslakivaliokunnassa. Uudellamaalla järjestämisvastuu ollaan jakamassa neljälle alueelle sekä Helsingin kaupungille.

– Ei mene tuollaisena läpi, toinen arvio kuuluu.

Jos hallitus joutuu rukkaamaan sote-malliaan, uhkaavat aikataulut kaatua päälle. Sote-lakipaketti pitäisi nuijia läpi eduskunnan suuressa salissa kesäkuussa. Ennen sitä edessä on uuvuttava valiokuntakäsittely.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on käynnissä parhaillaan kokousmaraton puheenjohtajansa Markus Lohen (kesk) johdolla. Kuultavia on yhteensä 260. Etäkokoukset ovat epävirallisia, mikä on aiheuttanut närää opposition piirissä.

– Joka päivä on lähtökohtaisesti kolme puolentoista tunnin settiä: kello 8.30 aloitetaan, ollaan puolitoista tuntia, vartin tauko, puolitoista tuntia, ruokatauko, taas puolitoista tuntia, Lohi kuvailee.

Lohen mukaan tämäkään sote-malli ei ole täydellinen, mutta valiokuntakäsittelyn jälkeen siitä voidaan saada ”riittävän” hyvä, jotta ”voimme viedä sen kesäkuussa eduskunnassa maaliin”.

Nämä sanat on kuultu ennenkin.