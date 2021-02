Valtion varojen käyttöä valvovassa VTV:ssä johtaja sai pari vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta, pääjohtajan omien Finnairin plussapisteiden käytöstä ei ole tietoa.

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) otti kantaa Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) ympärillä pyörivään kohuun.

– Oikeusasiamies antoi joulukuussa 2020 huomautuksen viraston johdolle virkajärjestelystä, jossa palkkaa maksettiin ilman työ- ja virkapaikkaolovelvoitetta. Epäselväksi on myös mediatietojen mukaan jäänyt pääjohtajan virkalennoista saatujen bonuspisteiden käyttö. Luottamus on kärsinyt, Kiuru totesi eduskunnassa.

– On kiistatonta, että kansalaisten luottamus viraston huolellisuuteen varojen käytössä on kärsinyt. Luottamus on palautettava, Kiuru jatkoi.

Kansanedustaja Pauli Kiuru vaatii, että kansalaisten luottamus valtion varojen käyttöä valvovaan VTV:hen on palautettava.­

Oikeusasiamies on siis antanut huomautuksen VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikarille ja VTV:n ex-johtaja Mikko Koiraselle.

VTV itse valvoo valtion varojen asianmukaista käyttöä.

Pääjohtaja Yli-Viikari ja johtaja Koiranen tekivät keväällä 2016 virkasopimuksen, jossa Koiraselle maksettiin palkkaa yli kaksi vuotta ilman työvelvoitetta. Oikeusasiamiehen mukaan menettely oli lainvastainen.

Toinen epäselvyys koskee pääjohtaja Yli-Viikarin Finnair-pluspisteitä.

VTV muun muassa vahtii Finnairin plussapisteiden käyttöä valtion muissa virastoissa, mutta VTV ei ole pystynyt selvittämään, miten virkamatkoillaan lennelleen pääjohtaja Yli-Viikarin plussapisteet on käytetty.

Pääjohtaja Yli-Viikari ei ole vastannut plussapisteitään koskeviin kysymyksiin, ja Yli-Viikari ei ole antanut Finnair-pluspistetietojaan. Asiasta on kertonut Iltalehti.

VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari sai huomautuksen oikeusasiamieheltä, kun VTV maksoi toiselle johtajalle palkkaa ilman työvelvoitetta. VTV ei ole omissa tarkastuksissaan saanut myöskään selkoa, miten pääjohtajan Finnairin bonuspisteet on käytetty.­

Kiuru vaatii muutoksia VTV:n sisäiseen tarkastukseen ja ohjesääntöön. VTV:ssä sisäinen tarkastaja toimii pääjohtajan alaisuudessa – kun sisäinen tarkastaja tutkii pääjohtajan laskuja ja tekemisiä, sisäisen tarkastajan kaikki raportit kulkevat pääjohtajan pöydän kautta.

Kiuru toivoo, että VTV:n sisäinen tarkastaja alkaisi raportoida eduskunnan tarkastusvaliokunnalle.

– Ohjesääntö asettaa sisäisen tarkastajan kiusalliseen tilanteeseen, jos hän havaitsee puutteita pääjohtajan toiminnassa. Hän joutuisi siis raportoimaan pääjohtajan väärinkäytöksistä pääjohtajalle itselleen. Tarkastajalla tulisi olla oikeus ja velvollisuus raportoida suoraan tarkastusvaliokunnalle ilman välikäsiä niistä asioista, jotka koskevat pääjohtajan omaa toimintaa. Ohjesääntöä on päivitettävä. Luottamus on palautettava, Kiuru esitti.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on käsitellyt tänään epävirallisessa etäkokouksessaan VTV:n epäselvyyksiä. Tarkastusvaliokunta ryhtyy selvittämään VTV:n sisäistä valvontaa ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista.