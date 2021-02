EU:n elvytyspaketti nostatti tunteita eduskunnassa: ”Onko hallitus sitoutunut tähän pakettiin, vaikka se muuttuu Suomen kannalta koko ajan kalliimmaksi?”

Perussuomalaiset on tekemässä välikysymyksen Suomen osallistumisesta nettomaksajana 750 miljardin euron EU-pakettiin.

Perussuomalaiset rummutti kyselytunnilla EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketista.

Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon (ps) mukaan välikysymys tulee, jos hallitus on sitoutunut Suomen maksuosuuteen ja osallistumiseen elvytyspakettiin.

– Onko hallitus sitoutunut tähän pakettiin, vaikka se muuttuu Suomen kannalta koko ajan kalliimmaksi? Jos näin on, totean, että perussuomalaiset valmistautuu jättämään asiasta välikysymyksen, Halla-aho totesi eduskunnassa.

Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan perussuomalaiset on tekemässä välikysymyksen EU:n elvytyspaketista.­

Hallituksen ministerit toistivat, että Suomi on mukana EU:n yksimielisessä ja yhteisessä paketissa, paketti on vielä tulossa eduskunnan käsittelyyn ja elvytys on koko Euroopan eduksi.

Kansanedustaja Sakari Puisto (ps) luetteli kyselytunnin aluksi, että Suomi maksaa elvytyspakettiin 6,6 miljardia euroa. Alun perin Suomen piti saada paketista 3,2 miljardia euroa takaisin ja nyt summa on pienentymässä puolella miljardilla.

– Miksi Suomi on menossa mukaan tukivälineeseen, jossa Suomi on selvä nettohäviäjä, ja joka vielä rikkoo EU:n omia taloudellisia periaatteita, Puisto kyseli.

Perussuomalaisten kysymyksen esitti kansanedustaja Sakari Puisto.­

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) kertoi muutamaan otteeseen, että EU:n päämiehet sopivat paketista yksimielisesti, se noudattaa unionin sääntöjä ja on kertaluonteinen.

Tuppuraisen mukaan EU:n elvytyspaketista kolmasosa tulee kohdistua koronan aiheuttamiin vaurioihin, mikä pienentää Suomen saantiosuutta.

– Nyt on käynyt niin, että Suomen talous on selvinnyt vähemmillä kolhuilla kuin mitä kesällä vielä vaikutti, ja sen vuoksi nämä saantoarviot ovat nyt aiempaa alempia. Ne voivat vielä muuttua, Tuppurainen sanoi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) tyrmäsi väitteet, että eduskuntaa olisi johdettu harhaan. Marinin mukaan Suomien saamat eurot olisivat vielä pienemmät, jos EU-paketin laskukaavoihin olisi tehty perussuomalaisten esittämiä muutoksia.

– Kolmasosa rahoituksesta määräytyy koronakriisin aiheuttamien seurausten kautta – minkälaisia vaikutuksia koronakriisillä on ollut maiden talouteen. Perussuomalaiset vaativat tätä osuutta vieläkin korkeammaksi, jolloin meidän pudotuksemme olisi suurempi. Kokoomus taisi kirjoittaa tämän vastalauseeseensa, Marin sanoi eduskunnassa.

Perussuomalaiset kyselivät, miksi Suomi on nettomaksajaa, kun esimerkiksi liki velaton ja 10 prosenttiyksikköä vähemmän verottava Viro saa paketista 6 miljardia euroa. Tai miksi hyvin talouttaan ja koronaa hoitanut Suomi maksaa EU:lle, kun Espanja saa 72 miljardia euroa ja korottaa eläkkeitään ja palkkojaan.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) sanoi, että elvytyspaketista tullaan käymään tarkempi keskustelu eduskunnassa. Vanhasen mukaan Euroopan elpyminen on Suomen etu.

– Eurooppa tarvitsee yhteistä elvytystä tämän valtavan onnettomuuden jälkeen. Yhdysvallat elvyttää seuraavalla paketilla lähes 2 000 miljardilla dollarilla. Kiina ja Japani ovat tehneet omat pakettinsa. Suomen etu on, että meille tärkein markkina-alue, satojen miljoonien asukkaiden Eurooppa, toipuu vähintään yhtä nopeasti kuin USA ja Kiina, Vanhanen totesi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen mukaan Euroopan elpyminen ennen Kiinaa ja Yhdysvaltoja on Suomen etu.­

Perussuomalaisten lisäksi myös kristillisdemokraattien Sari Essayah (kd) tivasi hallitukselta perusteluja elvytyspaketin yksityiskohtiin.

Kokoomus kysyi lähinnä sitä, onko elvytyspaketti kertaluonteinen vai ei.

Pääministeri Marinille avuksi oli puoluetoveri Erkki Tuomioja (sd), joka kysyi paketin kertaluonteisuudesta omalla tavallaan.

– Tiedättekö te, että tämä jää viimeiseksi kriisiksi maailmalla, Tuomioja kysyi Marinilta.

Marinin mukaan tulevien hallitusten puolesta ei voi luvata, mutta tämän hallituksen aikana kasattu paketti on kertaluonteinen.

– Ei tämä hallitus voi luvata, että ei tule kriisejä tulevaisuudessa, ja etteivät sen aikaiset päättäjät joudu etsimään kriisiin ratkaisua. Tämä elpymisväline on kertaluonteinen, Marin sanoi.