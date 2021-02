IS kokosi yhteen eduskunnan sidonnaisuusilmoitukset.

Kuntavaalit pidetään 2,5 kuukauden kuluttua, ja kansanedustajat hakevat taas asemiaan kotikunnissaan ja maakunnissaan.

IS kävi läpi kansanedustajien sidonnaisuusilmoitukset.

Sidonnaisuusilmoitukset eivät kerro, millä lailla kansanedustajat ovat ajaneet veronmaksajien, osakkeenomistajien tai monenkirjavien järjestöjen ja yhdistysten etua luottamustoimissaan.

Kansanedustajat ilmoittavat omia sidonnaisuuksiaan vaihtelevasti.

Esimerkiksi sijoitusasunnot ja pörssiosakkeiden omistukset jätettiin tästä syystä IS:n vertailusta kokonaan pois.

Mittava pörssiomistus on kansanedustajien omien ilmoitusten mukaan lähinnä vain liikenneministeri Timo Harakalla (sd).

Sijoitusasunnoistaan kaikki kansanedustajat eivät välttämättä edes kerro. Avoimuudessa suurin poikkeus on Arto Satonen (kok), jonka sidonnaisuusilmoituksesta löytyvät neliöiden tarkkuudella sijoitusasunnot, joita hän omistaa Sastamalassa, Rovaniemellä, Helsingissä, Tampereella ja Puerto de la Grutzissa.

Kansanedustaja Arto Satonen omistaa 11 sijoitusasuntoa ja yhden liiketilan. Satonen on sidonnaisuusilmoituksessaan poikkeus, koska hän kertoo sijoitusasunnoistaan neliön tarkkuudella.­

Osa kansanedustajista kertoo myös metsäomistuksistaan, ja korkeintaan hehtaarimäärän.

Mittava joukko kansanedustajista on yrittäjiä, yrittäminen on ehdottomasti sallittua myös kansanedustajille.

Kansanedustajien yritystoiminnan kokoluokka jää sidonnaisuusilmoituksissa hämärän peittoon. Vertailusta on jätetty pois rahasummat, joita kansanedustajat luottamustehtävistään tai omistuksistaan saavat, koska kaikki eivät rahasummia ilmoita.

Esimerkiksi Tom Packalén (ps) omistaa 38 prosenttia it-firma Utopia Analyticsista ja on yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Kansanedustaja Tom Packalén omistaa yli kolmanneksen it-yrityksestä.­

Muun muassa Harry Harkimolla (liik) on Hjallis Promotion, ja Arto Satosella (kok) neljä ja Ano Turtiaisella kolme yritystä, sekä Hanna Huttusella (kesk) ja Jari Koskelalla (ps) on omistukset kolmesta kiinteistöyhtiöistä.

Jari Koskela omistaa yli kolmanneksen kolmesta kiinteistöyhtiöstä.­

Huttunen kertoo sidonnaisuusilmoituksessaan yrityksistään saamat osingot: HH-Nextepistä 52 892 euroa ja Joensuun Puukeitaasta 5 175 euroa.

Hanna Huttunen ilmoittaa sidonnaisuusilmoituksessaan yrityksistään saamat osingot.­

Veikko Vallin (ps) puolestaan listaa sidonnaisuusilmoituksessaan kahden virolaisyhtiönsä ja yhden suomalaisyrityksensä nimet. Sijoitusasuntoja ei IS:n vertailussa listattu, mutta Vallin omistaa ilmoituksensa mukaan kolme taloa, kuusi asuinhuoneistoa ja yhden toimistotilan.

Kansanedustaja Veikko Vallin omistaa kaksi virolaista ja yhden suomalaisen yrityksen. Hänellä on myös mittava kiinteistöomaisuus.­

Avoimuudesta pisteet voi antaa Satosen ja Huttusen lisäksi Peter Östmanille (kd) ja Ville Rydmanille (kok).

Östman kertoo saavansa 8 000 euron vuosipalkkion Turvayrittäjien liiton puheenjohtajuudesta ja 5 000 euroa autoliikkeen hallitustyöstä.

Peter Östman kertoo sidonnaisuusilmoituksessaan eurosummat, joita hän saa hallitustyöstään Turvayrittäjissä ja autoliikkeessä.­

Rydman on puolestaan ilmoittanut, että hänen osuutensa Inscripta-yhtiöstä oli vajaa vuosi sitten 76 145 euroa. Inscripta tekee muu muassa sanelusovelluksia ja puheentunnistusta.

Ville Rydman ilmoittaa sidonnaisuuksissaan avoimesti omistuksensa arvioidun arvon Inscripta-yrityksessä.­

Suurin yksittäinen yrittäjäjoukko on maanviljelijät, joita on etenkin keskustan kansanedustajissa. Muun muassa Juha Pylväs (kesk) on listannut omistusosuutensa maatilasta, koneasemasta, kuivaamosta ja puimaseurasta.

Kansanedustajat istuvat virkojensa puolesta valtionyhtiöiden hallintoneuvostoissa ja kotikuntansa yhtiöiden hallituksissa. Kuntapolitiikassa on mukana 164 kansanedustajaa, ja iso osa kansanedustajista osallistuu myös kotimaakuntansa maakuntaliiton luottamustehtäviin.

Yksittäisistä yrityksistä kansaedustajien suosikki on paikallinen osuuskauppa, ja etenkin Uudellamaalla HOK-Elanto. Monet vasemmistopuolueiden edustajat ovat hakeutuneet luottamustehtäviin Tradekassa. Myös Osuuspankin luottamustehtävissä on aimo joukko kansanedustajia ympäri maata.

Jos jotain yleispätevää voi sanoa, perussuomalaisten ja vihreiden kansanedustajilla on vähiten luottamustehtäviä ja vähiten yhteyksiä yritysmaailmaan. Aika monella vihreiden ja perussuomalaisten kansanedustajilla on vain liki pakolla lankeava paikka valtionyhtiön hallinnossa, kuten esimerkiksi VR:ssä, Postissa, Ylessä, Finnfundissa, Nesteessä tai Fortumissa.

Kolmella kansanedustajalla ei ole oman eduskunnan sivuilla olevan ilmoituksensa mukaan mitään sidonnaisuuksia, he eivät osallistu edes kuntapolitiikkaan. Täysin vailla sidonnaisuuksia ovat ilmoitustensa mukaan Antti Rinne (sd), Aki Lindén (sd) ja Mikko Ollikainen (r).

Ministerit eivät luottamustehtäviä hoida. Antti Rinne luopui pääministeriksi tultuaan myös paikastaan Mäntsälän valtuustossa.­

Ministerit joutuvat luopumaan liki kaikista sidonnaisuuksistaan tullessaan ministereiksi, siksi ministereillä sidonnaisuuksia ei juuri ole. Ministerit antavat eduskunnalle vuosittain huomattavan tarkan erittelyn sidonnaisuuksistaan ja varoistaan, kansanedustajien velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan on huomattavasti väljempi.

Osalla kansanedustajista on yli kymmenen luottamustehtävää. Esimerkeistä käyköön tässä yhteydessä Eva Biaudét (r) ja Tarja Filatov (sd).

Biaudét käyttää aikaansa Folkhälsanista Naisjärjestöjen keskusliittoon, ja Filatovin aikaa riittää maakuntahallituksen puheenjohtajuudesta Reumaliiton valtuuston johtamiseen.

Esimerkiksi Esko Kivirannalla (kesk) ja Sari Essayahilla (kd) on myös reilusti yli kymmenen luottamustehtävää. Yksi Essayahin luottamustehtävä on mittaluokaltaan kenties koko eduskunnan painavin: Essayah on Kansainvälisen Olympiakomitean jäsen.

Sari Essayah on kansanedustajan työnsä ohella suuri urheiluvaikuttaja. Essayah on Kansainvälisen Olympiakomitean suomalaisjäsen.­

Monet kansanedustajat ovat kotipaikkakunnillaan suuria vaikuttajia.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajuus on kuntapolitiikan vaikutusvaltaisin luottamustehtävä, usein vähintään puolipäivätyö. Valtuuston puheenjohtaja on eduskunnan puhemiehen kaltainen luottamustoimi.

Kansanedustaja-kaupunginhallituksen puheenjohtajista Sari Multala (kok) luotsaa suurinta kaupunkia, Vantaata. Multala on Essayahin tapaan myös Suomen Olympiakomitean luottamustehtävissä.

Kansanedustajilla voi olla myös muulla tavalla vahva ote kotikulmillaan, otetaan näyte keskenään kilpailevista Vaasasta ja Seinäjoelta.

Seinäjoella Paula Risikko (kok) istuu niin energia- kuin verkkoyhtiön hallituksissa ja johtaa puhetta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Risikko osallistuu myös valtakunnalliseen järjestötoimintaan, Risikko muun muassa toimii puheenjohtajana Sydänliitossa ja Naisten valmiusliitossa.

Joakim Strandia on luottamustehtäviensä vuoksi tituleerattu Vaasan keisariksi.­

Vaasassa Joakim Strand (r) on puheenjohtajana valtuustossa, maakuntaliitossa ja Vaasan sähkössä. Lisäksi hänellä on hallituspaikat energiayhtiössä, laivayhtiössä ja Merenkurkun neuvostossa. Valtakunnallisista luottamustehtävistä mainittakoon Strandin hallituspaikka Palloliitossa.

Rovaniemeläiset kansanedustajat Johanna Ojala-Niemelä (sd) ja Markus Lohi (kesk) ovat puolestaan keränneet kumpikin suhteellisen vahvan aseman maakunnassa ja koko valtakunnassa. Eduskunnassa leipätyössä Ojala-Niemelä on perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ja Lohi johtaa sosiaali- ja terveysvaliokuntaa.

Ojala-Niemelä on hallintoneuvoston puheenjohtaja niin Kemijoki Oy:ssä kuin Vapossa. Lisäksi Ojala-Niemelä on Tradekan hallituksessa ja ammattiliitto JHL:n edustajistossa, ja tietysti Lapin liitossa.

Lohen listalta löytyvät Keva, Kela, Suomen Pankin pankkivaltuusto, Sitra, Fennia, keskustan lehtiyhtiö, ja Lapin liitto.

Urheiluseuroihin ja lajiliittoihin kansanedustajilla on suhteellisen vähän yhteyksiä. Esimerkiksi Ari Torniainen (kesk) on Suunnistajaliiton hallituksessa, Heikki Autto (kok) on Ounasvaaran hiihtoseuran puheenjohtaja ja Jukka Gustafsson (sd) on vankasti TPV:n miehiä.

Lajiliitot ja urheiluseurat eivät enää juuri ole poliitikkojen komennossa. Heikki Autto on sidonnaisuusilmoitusten mukaan ainoa seurajohtaja, Autto on Ounasvaaran Hiihtoseuran puheenjohtaja.­

Loppuun vielä huomautus tietojen keruusta. Tiedot on kerätty eduskunnan sivuilta ja ne perustuvat niihin ilmoituksiin, joita kansanedustajat ovat itse eduskunnalle toimittaneet.

Tietojen ajantasaisuudesta vastaavat siis kansanedustajat itse, ja virallisiin tietoihin eduskunnan sivuilta on luottaminen. IS ei luottamustehtäviä omin päin lähtenyt lisäämään, varajäsenyyksiä ei listattu lainkaan, eikä ihan jokaista julkisen vallan luottamustehtävää.

Muutaman selvän virheen IS jätti kansanedustajien ilmoituksista kirjaamatta. Esimerkiksi kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) kertoo eduskunnan sivuilla olevansa yhä Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja.

Oman ryhmänsä, ryhmä Ano Turtiaisen perustanut Ano Turtiainen löytyy listauksesta perussuomalaisten puolueen alta. Turtiainen on yhä puolueen jäsen.