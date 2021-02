Niinistö toivoi kansanedustajilta esimerkkiä poliittisen kiihkon hillitsemiseksi – näin perussuomalaisten Tavio arvioi presidentin puhetta

Presidentti on huolestunut kiihkon ja vihan tarttumisesta, ja niiden paisumisesta väkivallantekoihin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö penää kaikkien vastuuta vihan ja kiihkon hillitsemiseksi.

Eduskunnan istuntokauden avajaisissa puhuneen Niinistön mielestä niin kansalaisten kuin kansanedustajien olisi välillä kysyttävä itseltään, mitä on mukana tekemässä: ilkeät puheet ja halveksunta voivat johtaa vihaan ja väkivaltaan.

– Eikä koske vain poliittista toimintaa, vaan jengiytymistä, someryhmittymistä, jopa toimintaa kaveripiirissä. Kun toinen toistaan kiihdyttää, tie ilkeistä puheista tai halveksinnasta johtaa vihaan ja pahimmillaan väkivaltaan. Suomikaan ei ole tälle vaaralle immuuni.

– Olemme tulleet tietämään raaoista surmaamisiin päätyneistä rikoksista, joissa tilanne on karannut käsistä, kun joukko nuoria on yltynyt yhden uhrin kimppuun. Poliittisen kiihkon nousu on pahimmillaan johtanut murhayritykseen, ja jo vakavia oireita ovat nähdyt henkilöön kiinnikäymiset ja tilaisuuksien häirintä, Niinistö sanoi valtiopäivien avajaispuheessaan eduskunnassa.

Presidentti Sauli Niinistö piti valtiopäivien avajaispuheensa eduskunnassa.­

Niinistö ei maininnut tai nimennyt ketään, joka Suomessa loisi kasvualustaa vihalle ja kiihkolle. Väkivallan kohteeksi joutunutta Juha Sipilääkään (kesk) ei presidentti nimeltä maininnut.

Presidentti toivoi jokaiselta omaa esimerkkiä kiihdyttämisen ja kiihkon kierteen katkaisemiseksi jo alkuunsa.

Huhtikuun kuntavaalit luonnollisesti kiristää poliittista ilmapiiriä. Presidentti Niinistö ei ottanut kantaa siihen, luoko vaalikamppailu riskejä kiihkolle ja vihanlietsonnalle.

– Sitä on vaikea sanoa. Halusin tuoda esiin sellaisen ilmiön, että mennään joukon mukana, ja tapahtuu joukon sisäistä toimintaa, joukon sisällä kiihtymistä, joka voi johtaa hyvin arvaamattomiin tuloksiin. Tällaisen havaitseminen, ja jarrujen lyöminen sille, on äärimmäisen tärkeää. Ja siinä tietysti edustajillakin on tehtävää, Niinistö sanoi toimittajille puheensa jälkeen.

Presidentti oli tapansa mukaan kryptinen, kun IS kysyi, että näkyykö vihaan ja väkivaltaan johdattelua eduskunnassa ja kansanedustajissa.

Niinistön mukaan somekeskustelut siirtyvät nopeasti halveksuntaan, mikä voi pahimmillaan johtaa ihmiset ikäviin tekoihin.

– Jos nyt seuraa somekeskustelua, niin kyllä siellä aika helposti näytetään siirtyvän sille portaalle, että jos ollaan asiasta eri mieltä, seuraavaksi ollaankin henkilöistä eri mieltä – joko halveksitaan toista, tai solvataan toista. Se on juuri se kehityskaari, joka voi johtaa paljon pahempaankin vielä, presidentti varoitteli.

Presidentti Sauli Niinistö vastasi toimittajien kysymyksiin puheensa jälkeen eduskunnan takapihalla.­

Presidentti heitti, että kansanedustajien kannattaisi ehkä ojentaa omaa väkeään ja kannattajiaan.

Niinistö penäsi kansanedustajilta vastuuta somen keskusteluilmapiiristä ja hyvää esimerkkiä omassa käyttäytymisessään.

– Totta kai. Siitä pitää lähteä, kuten puhemies (Anu Vehviläinen) minusta hyvin ilmaisi puheessaan. Käytän mielelläni sellaista ilmaisua kuin omiensa ojentaminen, joka tarkoittaa, että myöskin siinä poliittisessa lähipiirissä katselee vähän ympärilleen ja miettii, pitääkö johonkin puuttua, Niinistö aprikoi.

– Kansanedustajillahan on paljon yhteyksiä, Niinistö jatkoi.

Perussuomalaiset on omassa retoriikassaan Suomen räväkin puolue.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio (ps) ei nähnyt, että presidentti olisi osoittanut varoituksensa sanat perussuomalaisille.

– Nämä ovat tulkintoja, joita presidentin puheesta aina tehdään. Ei hän kuitenkaan niin sanonut, Tavio sanoi IS:lle.

– Tulkitsen sitä niin, että Washingtonin mellakat eivät pääsisi Suomeen. Tämä on tuomittu selväsanaisesti. Hän toi sen inhimillisessä näkökulmassa esiin, Tavio totesi.

Miten näette oman ryhmänne jäsenten esiintymisen sosiaalisessa mediassa?

– Se on hyvin samankaltaista kuin kaikkien muiden puolueiden edustajien esiintyminen. Aika räväkkää voi olla, mutta ei tuo ole ongelma niin kauan kuin siinä ei mennä liiallisuuksiin, ei mennä henkilökohtaisuuksiin, ja lakia ei ainakaan rikota. Siitä perussuomalaisten vastustajatkin pitävät huolen, että jos jotain laitonta tapahtuu, se varmasti selvitetään, Tavio vastasi.

Ryhmäjohtaja Ville Tavio sanoo, että perussuomalaisten somekäyttäytyminen voi olla räväkkää, mutta raja menee henkilökohtaisuuksiin ja laittomuuksiin sortumisessa.­

Tavio piti presidentin puhetta sovittelevana ja maltillisena, pääteemoiksi Tavio nosti presidentin kannanotot koronaan ja Venäjän tilanteeseen.

Tämän vuoden valtiopäivien ajavaiset jää historiaan siitä, että avajaisseremonioihin eduskunnassa osallistuivat vain presidentti Niinistö ja puhemies Vehviläinen.