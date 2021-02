Presidentti Niinistö: Navalnyin tapaus hankaloittaa Suomen ja Venäjän suhteita – muistuttaa silti 1 300 kilometrin yhteisestä rajasta

Presidentti Niinistö ei suoraan kommentoinut Vladimir Putinin roolia Navalnyin vangitsemisessa: ”Mutta kun Venäjä on tuomittu, niin täytyy muistaa, että Venäjän presidentti on Putin”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti tänään keskiviikkona kantaa venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vangitsemiseen.

Niinistön mukaan Navalnyin tapaus aiheutti Euroopan unionin ja Venäjän suhteisiin syvän railon.

– Totta kai Euroopan unionin jäsenenä se koskee meitäkin. Tietysti myös kahdenvälinen suhde hankaloituu.

Niinistö totesi, että Suomessa ja EU:ssa on kiinnitetty matkan varrella jatkuvasti huomiota siihen, miten ihmisoikeudet Venäjällä toteutuvat.

– Meidän on kuitenkin ymmärrettävä se, että meillä on yhteistä rajaa 1 300 kilometriä ja toimeen on tultava, Niinistö totesi toimittajille Eduskunnan edustalla tänään keskiviikkona valtiopäivien avajaisten jälkeen.

Venäläinen oikeusistuin päätti tiistai-iltana, että Navalnyin ehdollinen tuomio muutetaan ehdottomaksi vankeudeksi.

Niinistön mukaan Suomi vaatii edelleen Navalnyin vapauttamista.

– Kaksi viikkoa sitten minä ainakin vaadin jopa sitä, ettei häntä pitäisi pitää pidätettynä tuota oikeudenkäyntiä varten. Koska mielestäni oikeudenkäynti näytti aika omituiselta. Ja nyt kun oikeudenkäynti on päättynyt, totta kai, on vielä suurempi syy vaatia hänen vapauttamistaan. Ei käsitys oikeudenkäynnin luonteesta ole kovin paljon muuttunut.

Niinistö ei suoraan kommentoinut Venäjän presidentti Vladimir Putinin roolia Navalnyin vangitsemisessa.

– Minä en sitä tiedä, enkä tiedä, tietääkö kukaan toinenkaan.

– Mutta kun Venäjä on tuomittu, niin täytyy muistaa, että Venäjän presidentti on Putin.

Hän kuitenkin otti jo valtiopäivien avajaisissa pitämässään puheessa esille sen, että puheyhteyttä tarvitaan kansainvälisessä politiikassa aivan erityisesti niiden kanssa, joiden kanssa olemme eniten eri mieltä.

– Toiseen vaikuttaminen ei aina ole mahdollista, mutta ilman vuoropuhelua se on vielä vaikeampaa. On meidänkin etumme, että myös Euroopan unioni käy tätä suoraa ja suorasanaista dialogia Venäjän kanssa.

EU:n ulkopoliittista edustajaa Josep Borrellia odotetaan Moskovaan loppuviikosta.

– Minusta on erittäin hyvä, että käydään suorasanaista keskustelua kasvoista kasvoihin. On toinen asia, tuottaako sekään tuloksen, mutta yksipuoliset julistukset, jotka sinänsä ovat tärkeitä. Uskon, että suorasanainen vuorovaikutus antaa enemmän mahdollisuuksia, Niinistö sanoo.

Niinistö otti myös kantaa Venäjän mellakkapoliisin kovaotteisiin keinoihin tiistai-iltana mielenosoitusten tukahduttamisessa.

Ihmiset lähtivät kaduille Moskovassa ja Pietarissa eilen sen jälkeen, kun moskovalainen oikeusistuin oli tuominnut Navalnyin kahdeksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen.

Niinistön mukaan on selvää, että rauhanomaista mielenosoitusta ei pitäisi olla väkivallalla häiritsemässä tai keskeyttämässä.

– Tietysti tästä eteenpäin, me emme ole nähneet kaikkea, varmasti mielenosoituksia on jatkossakin. Kyllä sellainen yhteinen toivomus ja vaatimus, että väkivallasta pidättäydytään, on paikallaan.