Kommentti: Presidentti Niinistö varoitti Suomeakin, miten joukossa tyhmyys tiivistyy – ”Kiihkon kierre on katkaistava alkuunsa”

Presidentti Sauli Niinistö nostatti valtiopäivien avajaisissa henkeä koronaväsymyksen uhatessa. Mutta vaalien alla tärkeä oli Niinistön varoitus ja USA:n kautta haettu esimerkki, miten joukossa tyhmyys tiivistyy, mutta seuraukset ovat vakavia, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön valtiopäivien avajaispuhetta ei pituudella pilattu, vaikka eduskuntapuhe oli taatusti Niinistön uran historiallisin.

Koronan takia Niinistö piti nimittäin puheensa tyhjille eduskunnan jakaranda-rivistöille, kansanedustajat seurasivat presidentin puhetta etänä.

Odotettu koronaosuus tulikin heti alkuun.

Sitkoa vaaditaan. Normaalielämän rajoitukset on kuitenkin helpompi kestää, kuin se toinen vaihtoehto:

– Mutta vielä rankempaa ja raskaampaa on sairastaminen tai läheisen menettäminen. Meistä jokaisen on edelleen jaksettava kantaa osansa vastuusta.

Mutta yllättäen presidentti puheensa lopussa haki vauhtia kotimaan tilanteeseen ja sen kommentointiin mutkan kautta Yhdysvaltain presidentinvaaleista.

Kyseessä oli vakava varoitus: joukossa tyhmyys tiivistyy, mutta tyhmyyden seuraukset voivat olla vakavia.

Kuntavaalien alla ja nykyisessä poliittisessa some-kulttuurissa Niinistön varoitus on paikallaan, ja tarpeellinen muistutus monille.

Niinistö otti esimerkin hyökkäyksestä Yhdysvaltain kongressiin ja palautti mieleen valokuvan, jossa mies, ”hämmentynyt hymy huulillaan” kantaa kainalossaan puhemiehen puhujapönttöä.

– Mies, viiden lapsen isä, oli tullut kaukaa näyttämään mielipidettään. Kotioven sulkiessaan hän tuskin osasi kuvitella, että poissaolo voi venähtää hyvin pitkäksi. Poseeratessaan valokuvaan hän ei näyttänyt tajuavan osallistuvansa kapinaan, ja siten rikkovansa oman ja perheensä elämän.

Tämä kuva Yhdysvaltain kongressin valtauksesta herätti presidentti Sauli Niinistön. Meno näyttää hauskalta, mutta on rikos. Joukossa tyhmyys tiivistyy, ja sen seuraukset kärsii lujasti tämäkin kuvassa oleva viiden lapsen isä.­

Ja näin Niinistö jatkoi:

– Tämä tarina on kova. Hetken huuma tai tunne siitä, että minähän vain menin ja olin siinä kun muutkin, joukossa tai sen jatkeena, ei puolustukseksi riitä. Eikä sekään, että yllyttivät. Tämä tarina on myös opettavainen.

– Pitää osata itse pysähtyä, edes hetkeksi, ajattelemaan. Vaikkapa vain, että missä minä nyt oikein olenkaan mukana?

Niinistön mukaan oppi on yleispätevä.

Se ei koske vain poliittista toimintaa, vaan jengiytymistä, someryhmittymistä, jopa toimintaa kaveripiirissä. Kun toinen toistaan kiihdyttää, tie ilkeistä puheista tai halveksinnasta johtaa vihaan ja pahimmillaan väkivaltaan, Niinistö sanoi.

– Suomikaan ei ole tälle vaaralle immuuni. Olemme tulleet tietämään raaoista surmaamisiin päätyneistä rikoksista, joissa tilanne on karannut käsistä, kun joukko nuoria on yltynyt yhden uhrin kimppuun. Poliittisen kiihkon nousu on pahimmillaan johtanut murhayritykseen, ja jo vakavia oireita ovat nähdyt henkilöön kiinnikäymiset ja tilaisuuksien häirintä.

Niinistön mukaan ”kiihdyttämisen ja kiihkon kierre on katkaistava alkuunsa”.

– On ajateltava itse. Silloin ei vihaan ja väkivaltaan johdattelulle jää sijaa. Silloin esimerkin voima vie kohti parempaa.

Näkymä vuodelta 2021 tullaan muistamaan. Ensimmäistä kertaa Suomen historiassa presidentti avasi valtiopäivät tyhjän eduskuntasalin edessä. Syy: koronapandemia.­

Vaalien alla presidentin huoli kannattaa ottaa huomioon, ainakin soisi niin.

Joukossa näet tyhmyys tiivistyy, presidentti viesti vähän kaikille: nuorisolle, politiikkaan ja somekeskusteluihin.

Suomessa on kauhisteltu Koskelan surmaa, jossa 16-vuotias poika pahoinpideltiin kuoliaaksi, asialla nuoret.

Some on oma lukunsa.

Viime viikonloppua poliittisia tilaisuuksia häirittiin. Ex-pääministeri Juha Sipilän (kesk) kimppuun on käyty. Poliitikot alkavat pelätä vaalitilaisuuksia ja ryhtymistä jopa ehdokkaaksi.

Eli ajatelkaa omilla aivoilla, kuului Niinistön viesti.

Älkääkä lähtekö kaikkiin hullutuksiin, vaikka kuinka usutettaisiin.

Kannattaa myös puhua. Erityisesti silloin, jos ollaan asioista eri mieltä.

Tätä viestiä Niinistö ei osoittanut some- tai katujengeille, vaan kertoi sen Suomen linjana Venäjän suuntaan, nyt kun Aleksei Navalnyin tapaus puhuttaa.

– Keskustelun käyminen on vahvuuden osoitus. Toiseen vaikuttaminen ei aina ole mahdollista, mutta ilman vuoropuhelua se on vielä vaikeampaa. On meidänkin etumme, että myös Euroopan unioni käy tätä suoraa ja suorasanaista dialogia Venäjän kanssa. Erityisesti nyt, kun Navalnyin tapaus vetää syvän railon Euroopan ja Venäjän suhteisiin, jotka eivät ehyitä olleet ennestäänkään.

Sen sijaan presidentin valtaoikeuksiin ja perustuslaillisiin kysymyksiin siitä, kuka ja missä – presidentti vai pääministeri – ulkopoliittista linjaa vetää, Niinistö ei puuttunut.

Ehkä Niinistö siihenkin vielä palaa, ellei kaikkea ole jo sanottu.