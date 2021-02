Presidentti Niinistö huolestui Euroopan rokotekiistasta: ”Toivoa sopii, että rivit saadaan pian järjestykseen, heikon esimerkkiä ei moni seuraa”

Presidentti Sauli Niinistö kommentoi valtiopäivien avajaispuheessaan myös Koskelan teinisurmaa sekä perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön murhan yritystä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi tänään keskiviikkona pitämässään valtiopäivien avajaispuheessaan kantavansa huolta siitä, mitä koronakriisi rokotekiistoineen Euroopalle tekee.

– Kun samaan aikaan Britannia on lopullisesti irtautunut Euroopan unionista ja johto Saksassa pian vaihtuu, haetaan nyt myös uutta tasapainoa Euroopan sisäisiin valtasuhteisiin. Toivoa sopii, että rivit saadaan pian järjestykseen. Heikon esimerkkiä ei moni seuraa, Niinistö totesi.

– Me voimme itse vaikuttaa Euroopan tekoihin. Siihen, mikä on Euroopan esimerkin voima, Euroopan painoarvo muuttuvassa maailmassa. Yksin tai hajanaisina Euroopan maat ovat heikompia kuin yhdessä ja yhtenäisinä.

Hän muistutti vuodentakaisesta puheestaan, jossa hän vasta varovaisesti totesi, ettei pandemian mahdollisuutta voi sulkea pois. Nyt tautia ja virusta koskevasta tiedosta ei Niinistön mukaan enää ole pulaa.

– Päinvastoin, tietoa tulee jatkuvasti lisää ja sitä on valtavasti kaikkien saatavilla. Tiedossa on ollut myönteistä voimaa. Sen jakaminen on mahdollistanut ennennäkemättömän kansainvälisen tiede- ja terveydenhuoltoalan yhteistyön. Samaan ei ole ylletty poliittisella tasolla, Niinistö vihjasi.

Hän kuitenkin totesi, että Suomessa koronan torjunnassa on toistaiseksi onnistuttu varsin hyvin lievistä rajoituksista huolimatta, paljon paremmin kuin monissa muissa maissa.

– Taitaakin olla niin, että viime kädessä välttämättömin ratkaisu löytyy jokaisen korvien välistä. Omasta toiminnasta arjessa. Normaalielämän rajoittaminen käy pitkittyessään rankaksi ja raskaaksi. Mutta vielä rankempaa ja raskaampaa on sairastaminen tai läheisen menettäminen. Meistä jokaisen on edelleen jaksettava kantaa osansa vastuusta.

Niinistö kommentoi puheessaan myös Yhdysvaltain alkuvuoden kongressihyökkäystä ja poliittisen väkivallan yleistymistä.

– Hetken huuma tai tunne siitä, että minähän vain menin ja olin siinä kun muutkin, joukossa tai sen jatkeena, ei puolustukseksi riitä. Eikä sekään, että yllyttivät.

– Pitää osata itse pysähtyä, edes hetkeksi, ajattelemaan. Vaikkapa vain, että missä minä nyt oikein olenkaan mukana?

Niinistön mukaan tämä ei koske pelkkää politiikkaan, vaan myös jengiytymistä, someryhmittymistä tai jopa toimintaa kaveripiirissä. Ilkeät puheet tai halveksinta johtavat hänen mukaansa vihaan ja pahimmillaan väkivaltaan.

Hän muistutti, ettei Suomikaan ole tälle vaaralle immuuni. Niinistö mainitsi Koskelan teinisurman sekä perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkö Pekka Kataja murhan yrityksen.

– Olemme tulleet tietämään raaoista surmaamisiin päätyneistä rikoksista, joissa tilanne on karannut käsistä, kun joukko nuoria on yltynyt yhden uhrin kimppuun. Poliittisen kiihkon nousu on pahimmillaan johtanut murhayritykseen, ja jo vakavia oireita ovat nähdyt henkilöön kiinnikäymiset ja tilaisuuksien häirintä.

– Kiihdyttämisen ja kiihkon kierre on katkaistava alkuunsa. On ajateltava itse. Silloin ei vihaan ja väkivaltaan johdattelulle jää sijaa. Silloin esimerkin voima vie kohti parempaa.