Kommentti: Kunnallisvaalit pistää politiikan kentän uusiksi – sitten vasta alkaa kova peli

Perussuomalaisten taktiikka ajaa puoluekentän liikkeeseen, joka määrittää koko 2020-luvun, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Perussuomalaisten hyökkäys kunnallisvaaleissa voi olla menestys, jonka kaikkia seurauksia he eivät itsekään ole huomanneet. Tänä keväänä kaivetaan 2020-luvun politiikan juoksuhaudat.

Suomalaisen politiikan laatat ovat taas liikkeellä. Edellisen kerran ne pisti siihen perussuomalaisten ensimmäinen versio kymmenen vuotta sitten. Nyt perussuomalaiset 2.0 aikoo jyrätä kunnissa saadakseen valtaa valtakunnassa.

Hallituspuolueiden huomio on koronapandemiassa, kokoomuksen itsesäälissä. Muut eivät ole valmiita perussuomalaisten peliin, jonka sisältö sinänsä ei ole mikään yllätys.

Se on kerrottu.

Perussuomalaiset aikoo viedä keskustalta kannattajat ja kaataa hallituksen. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho on kuuluttanut tämän kaikille, jotka jaksavat kuunnella.

Taktiikkana on itseään toteuttava ennustus, mikä on usein aivan toimiva taktiikka. Jankuta tarpeeksi kauan mitä haluat toisen tekevän. Hän tekee niin vaikka siinä ei olisi mitään järkeä hänen itsensä kannalta.

Kohteena on keskustapuolue. Näillä näkymin taktiikka näkyy purevan juuri kuten on aiottu.

Entäs sen jälkeen?

Keskustan pitäisi herätä varman häviön transsista, johon se on vaivutettu. Nyt alkaa näyttää siltä, että kun keskusta herää on jo myöhäistä.

Alkaa olla jokseenkin varmaa, että keskustan käy juuri kuten on ennustettu.

Sen jälkeen pitää esittää kysymys, joka ei ole suosittu kiireisinä aikoinamme: ”Entäs sen jälkeen?”.

Ei ole itse asiassa olennaista lähteekö keskusta hallituksesta ja kaatuuko se, vai odotetaanko sittenkin vuoden 2023 eduskuntavaaleja. Itse asiassa ei ole olennaista edes miten niissä käy.

Tämä on pitkä peli. Niin pitkä, että monet sen aloittaneet väsyvät kesken.

Kuluvan vuosikymmenen poliittinen järjestys on uusi ja se on entistä vihaisempi. Vaalit voitetaan laidoilla, ei keskellä. Järkevä kompromissi on kirosana.

Tervetuloa raivoisalle 2020-luvulle.

Uudet leirit

Jos perussuomalaisten peliliikkeet onnistuvat, se on matkalla Suomen johtavaksi porvaripuolueeksi. Pienenevät keskusta ja kokoomus asettuisivat luontaisesti sen apupuolueiksi, kristillisdemokraattien rinnalle.

Toinen leiri rakentuisi ikiaikaisen Sdp:n ympärille: vihreät, vasemmistoliitto ja omaksi yllätyksekseen Rkp, jota perussuomalaiset hylkii.

Monet, Halla-ahokin, ovat puhuneet siitä kuinka tulevaisuuden vastakkainasettelu on perussuomalaisten ja vihreiden välillä. Vihreiden kannatus ei kuitenkaan ole kehittynyt niin, että tämä ennustus toteutuisi.

Henkilöillä ja sattumuksilla on merkitystä. Tässä tapauksessa henkilö on nimeltään Sanna Marin, joka vain sattuu olemaan demarien johdossa näinä ratkaisevina vuosina.

Tämä on peruskuvio. Koska olemme Suomessa, se ei ehkä toteudu aivan puhtaimmassa muodossaan koskaan. Aina joku apupuolueeksi tuomittu yllättää menemällä ihan väärään hallitukseen yhden vaalikauden ajaksi.

Mutta mielenmaisema on tämä. Joillekin vapauttava, toisille ahdistava.

Näillä mennään.