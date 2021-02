Kommentti: Peli kovenee Helsingissä – Kirsi ”Ellun kana” Pihan pormestariehdokkuus olisi syöttö myös Halla-ahon lapaan

Ellun Kanojen perustaja-omistaja Kirsi Pihan hyppy kisaan olisi syöttö perussuomalaisten Jussi Halla-ahon lapaan, mutta Wille Rydman karkottaisi liberaaleja, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Kokoomus on tuskaillut Helsingin pormestaritilanteen kanssa siitä alkaen, kun viime kuntavaalien äänikuningas Jan Vapaavuori (kok) ilmoitti, ettei jatka hommissaan, eikä lähde vaaleissa ehdolle.

Nyt Kirsi Piha (kok) ilmestyy Helsingin porvarien pelastajaksi, kun kuntavaaleihin on aikaa reilut kaksi ja puoli kuukautta.

Yllätys Pihan pormestariehdokkuus ei ole. Se on ollut pinnalla siitä asti, kun Alexander Stubb (kok) ilmoitti, ettei ole mukana. Piha oli myös Stubbin kampanjan vetäjä vuoden 2004 EU-vaaleissa, mikä on syytä muistaa.

Juuri Stubb alun perin ilmoitti kannattavansa Pihaa pormestariehdokkaaksi.

Kirsi Piha.­

Mutta Helsingin kokoomuksessa on viritetty jo Pihan vastaiset oikean laidan vastatulet.

Myös kansanedustaja-valtuutettu Wille Rydman (kok) ilmoitti maanantaina lähtevänsä kisaan. Asiaa puidaan illalla kokoomuksen Helsingin piirin hallituksen kokouksessa.

Päätöksen ehdokkaasta tekee Helsingin piirikokous helmikuun aikana.

Eli siinäpä linjavaalia porvareille:

Piha vai Rydman?

Toinen karkottaa konservatiivit, toinen liberaalit. Tai houkuttelee? Miten asiaa haluaa katsoa.

Wille Rydman.­

Kovista nimistä on ollut kykypuolueessa pulaa.

Piha on nyt kovin nimi, Rydmania tunnetumpi ainakin.

Se, saisiko tai saako Piha myös samanlaisen noin 30 000 äänestäjän äänivyöryn kuin Vapaavuori, jää nähtäväksi.

Tuskinpa, tekisi mieli arvioida. Tuskinpa kumpikaan.

Piha oli taannoin ehdoton kokoomuksen tulevaisuuden lupaus.

90-luvun puolivälissä Piha oli kokoomuksen varapuheenjohtajanakin. Eduskuntaan hänet valittiin ensimmäistä kertaa 1994 ja EU-parlamentissa hän istui 1996-1999. Helsingin kaupunginvaltuustossa Piha istui yhden kauden 1992-1996.

Kuluneet parikymmentä vuotta Piha on esiintynyt julkisuudessa kuitenkin muissa kuin politiikan arkitouhuissa. Pihan viestintätoimisto Ellun Kanat on toki ollut mukana monissa kokoomuksen vaalikampanjoissa. Suorittajana on ollut kokoomuksen tehokkaana puoluesihteerinä tuntemaan opittu Taru Tujunen, joka on Ellun Kanojen toimitusjohtaja.

Eli viestintä- ja mainostoimintaosaamista markkinointiin löytyy.

Mutta Pihan poliittista touhuista on siis aikaa.

Wille Rydman oli vielä peruskoulun ala-asteella kun Piha teki poliittista uraa. Rydman on esiintynyt selkeästi oikean laidan kulkijana. Mutta onko hän liiankin oikealla Helsingin porvaripiireille?

Piha ilmoitti ehdokkuudestaan – kuinkas muuten näinä aikoina – twitterissä.

Kyseessä oli lyhyt ohjelmajulistus, joka päättyi tähän:

– Ps. Spekulanteille tiedoksi, että mua ei kiinnosta paskan vertaa kaikenlaiset rajapinta-analyysit ja tarkoitushakuiset persu/viherspekuloinnit.

Kiinnosti tai ei, vertailuja tulee ja niitä riittää ennen 18. huhtikuuta, jolloin koittaa vaalipäivä. Toki noin kuuluu sanoa, mutta totta kai rajapinta-analyysitkin pakkaavat kiinnostamaan, jos Helsingin ykköspaikalle pyrkii.

Kokoomuksen mitoissa liberaalin Pihan ehdokkuus olisi suora syöttö juuri perussuomalaisten Jussi Halla-ahon lapaan.

Moni pitää Pihaa valmiiksi eräänlaisena vihreiden Anni Sinnemäen porvarillisena vaihtoehtona. Sinnemäkikin on ehdokkuutensa ehtinyt jo varmistaa.

Jussi Halla-aho.­

Anni Sinnemäki.­

Kun Sdp:n pormestariehdokas on jatkoon pyrkivä Nasima Razmyar, niin tässä joukossa Halla-aho erottuu ja profiloituu parhaiten. Lisäksi hän on suurista puolueista (tosin PS on Helsingissä pieni viidellä valtuutetulla) ainoa mies.

Vasemmistoliiton pormestariehdokas Paavo Arhinmäki (vas) on puolestaan lujilla yrittäessään erottautua vihreiden Sinnemäestä tai Sdp:n Razmyarista.

Pihalla olisi taatusti lujat paineet. Sama pätee Rydmaniin.

Asetelma on sen kaltainen, että kokoomus voi menettää Helsingissä vuosikymmeniä säilyneen ykkösasemansa.

Kokoomus on valtuuston suurin puolue 24 valtuutetulla.

Suuri ansio siitä kuuluu Vapaavuorelle, jonka jättimenestyksellä oli merkittävä rooli siihen, että kokoomus oli neljä vuotta sitten valtakunnallinenkin ykkönen 20,7 prosentin kannatuksella.

Gallupien perusteella näyttää, että neljän vuoden takainen tilanne ei toistu.

Jos kokoomus menettää sekä valtakunnallisen ykköspaikkansa että Helsingin paraatipaikan, se tietää kovaa keskustelua puolueen puheenjohtajan Petteri Orpon asemasta.

Ylimääräisestä puoluekokouksestakin on puhuttu.

Joka tapauksessa Piha/Rydman kaksikko tuo väriä Helsingin kuntavaalitaisteluun.

Mielenkiintoista on nähdä, millaisilla käsityksillä ehdokkaat tai ehdokkaaksi valittu puuttuu esimerkiksi pääkaupunkisedun liikennepolitiikkaan, joka kiinnostaa porvareita taatusti.

Voiko Helsingissä ajaa autolla? Jätkäsaaren tilanne? Kruunuvuoren sillat? Etc.

Ja mikä on ehdokkaiden vastaus valtakunnalliseen koronataisteluun vs. pääkaupunkiseutu / Sanna Marinin (sd) hallitus?

Äänestäjät odottavat taatusti myös konkretiaa.

Kokoomuksen pormestariehdokasvalinta on mielenkiintoinen, mutta sitä ei enää muisteta, kun varsinainen kisa alkaa.

Ehdokkaana voi olla vain toinen.

Kun kokoomus tekee valintojaan, vaarana on myös kummankin leirin suunnasta tuleva mustamaalaus, jonka kantaa niskassaan sitten valittu ehdokas varsinaisessa pormestarivaalissa.