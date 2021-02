Krista Kiuru ja Jan Vapaavuori ottavat yhteen koronatoimista – suora lähetys kello 9.15

Politiikan toimittajien yhdistyksen tentin toisena pääteemana on sote-uudistus. Vapaavuori on povannut hallituksen sote-mallin kaatuvan.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti viime viikolla avata lasten ja nuorten harrastustoimintaa vastoin pääministerin ja hallituksen tahtoa.

Mitä tästä ajattelee tiukkaa koronalinjaa ajanut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd)? Se kuullaan, kun Kiuru ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) kohtaavat Politikan toimittajat ry:n debatissa maanantaina kello 9.15 alkaen.

Hallituksessa on arvosteltu pääkaupunkiseutua liian hitaasta reagoinnista koronan aiheuttamaan uhkaan. Vapaavuori on valitellut, ettei valtiovallan ja pääkaupunkiseudun välillä ole ollut todellista keskusteluyhteyttä. Vapaavuori taipui koviin rajoitustoimiin lopulta marraskuun lopulla.

Noin puolituntisen tentin toinen pääteema on sote-uudistus. Kiuru on hallituksessa sote-uudistuksesta vastaava ministeri, ja Vapaavuori on profiloitunut myös nykyisen sote-mallin voimakkaana kriitikkona.

Vapaavuori on ennakoinut, että pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen sote-malli tulee kaatumaan.