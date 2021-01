Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoo keskustan haluavan pysyä hallituksessa, vaikka vihreiden toiminta ”pännii”.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kiistää, että keskusta olisi kriisissä kuntavaalien kynnyksellä. Kurvinen ei halua kommentoida mitään liittyen Iltalehden paljastamaan keskustan ydinryhmän sähköpostiviestintään, jonka mukaan keskustassa oltaisiin kriisitunnelmissa.

– Me lähdemme haastajana tähän kuntavaaliin. Se sopii meille, Kurvinen sanoo.

– Meillä ei ole paniikkia, mutta ollaan taistelumoodissa. Sotalippu on nostettu salkoon.

Helsingin Sanomien tuoreen gallupin mukaan keskustan kannatus on tällä hetkellä 10,8 prosenttia. Perussuomalaiset on gallupin johdossa 21 prosentin kannatuksella ja Sdp toisena 20,8 prosentin kannatuksella.

Perussuomalaisten julkaisemassa vaalistrategiassa ollaan kärkkymässä keskustan kannattajia maakunnissa.

– Meidän päänahka on herkullinen, ja moni on sitä kärkkymässä. Gallupit ovat olleet huonoja, ja me olemme haastettuina, Kurvinen sanoo.

Koetko, että keskusta lähtee takamatkalta kuntavaaleihin?

– Koen, että lähdemme haastajana. Ja haastajanahan on helppo olla, kun on enemmän voitettavaa kuin hävittävää. Mutta tämä on meille toki uusi tilanne, koska olemme tottuneet olemaan vähän niin kuin kukkulan kuninkaita kunnallisvaaleissa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan keskustassa ei pohdita hallituksesta lähtemistä. Kurvinen myöntää, että välillä hallitusvastuu on painanut haastavassa epidemiatilanteessa.

– Kenttäväki ja eduskuntaryhmä ovat erittäin sitoutuneita hallitusyhteistyöhön.

Kurvinen sanoo, että keskustan ja vihreiden välillä on ollut kahnauksia.

– Mikä meitä on suoraan sanottuna pänninyt välillä on vihreiden toiminta. Meidän mielestämme vihreät tulevat koko ajan julkisuuteen asioilla, jotka on jo hallituksessa sovittu. Ne vaikka jankuttaa koko ajan bensaveron korotuksesta, mitä me emme hyväksy. Kyllä se meitä ärsyttää ja on ollut kivenä kengässä, mutta toistaiseksi yhteistyö esimerkiksi sosiaalidemokraattien kanssa on toiminut aika hyvin.

Sähköpostiviesteistä käy ilmi, että keskustalla olisi vaikeuksia ehdokkaiden hankkimisessa. Myös Ilta-Sanomien haastattelema pitkän linjan keskustavaikuttaja Lapinlahdelta, Ossi Martikainen kertoo, että ehdokkaiden hankkiminen on ollut entistä haastavampaa.

Kurvisen mukaan keskustalla on edelleen tavoitteena saada noin 7 000 kuntavaaliehdokasta.

– Mylly on lähtenyt käyntiin, ja puoluerekisteriin tulee koko ajan uusia ehdokkaita, Kurvinen sanoo.

Keskustan vaalistartti on ensi viikolla. Kurvisen mukaan keskusta aikoo kääntää tulevat kuntavaalit edukseen puhumalla tutuista teemoista, kuten koko Suomen asutettuna pitämisen puolesta, mutta nykyisellä koronaepidemialla maustettuna.

– Korona on osoittanut sen, että yhteiskunnan keskittäminen, suuruuden ekonomia, on hiukan vaarallinen. Korona leviää siellä, missä on kaikkein tiheimmin asutettua aluetta. Tämä aika on osoittanut sen, että on mahdollista asua kehyskunnissa tai haja-asutusalueella, jos vain netti toimii, Kurvinen sanoo.

Toinen vaaliteema vaikuttaa suoralta piikiltä perussuomalaisia vastaan – ja piikin saavat myös vihreät.

– Toinen tärkeä linja on se, minkälaisten arvojen pohjalta Suomen maakuntia johdetaan tulevaisuudessa. Jotkut voimat, enkä puhu vain perussuomalaisista, elävät pelottelusta: maahanmuutolla pelottelusta tai ilmastonmuutoksella pelottelusta. Toiset uskoo, että taivas putoaa niskaan ja toiset siihen, että ’mamut tulee ja ottaa kaiken’.

Paljastuneissa sähköpostiviesteissä keskustassa oltiin huolissaan siitä, että perussuomalaiset on ottanut sosiaalisen median haltuun taitavammin kuin muut puolueet. Keskustassa on taas nojattu vahvasti tupailtaperinteeseen.

Koronaepidemia tulee vaikuttamaan tuleviin kuntavaaleihin myös siten, etteivät ehdokkaat voi tavata mahdollisia äänestäjiä totuttuun tapaan turuilla ja toreilla. Tästä johtuen somen merkitys vaaleissa saattaa korostua.

Tähän uskoo myös Kurvinen. Hän kertoo, että keskustassa on harjoiteltu asiaa.

– Meidän pitää pystyä siirtämään meidän tupaillat someen.

Kurvisen mukaan kaikilla puolueilla on peiliin katsomisen paikka siinä, että väärien tietojen levittely, vihapuhe ja ihmisten haukkuminen somessa pitäisi lopettaa.

– Erilaista disinformaatiota leviää somessa paljon, eikä yhtä porukkaa voi syyttää. Mutta suoraan sanottuna mielestäni joidenkin perussuomalaisten kansanedustajienkin olisi syytä siistiä pikkuisen suitaan.