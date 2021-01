Negatiivinen kuva politiikasta karkottaa kuntavaaliehdokkaita.

Iltalehden haltuunsa saama, keskustan ydinhenkilöiden pitkä sähköpostiketju paljastaa puolueen huolen kuntavaalien alla.

Pitkässä viestiketjussa ajatuksia on vaihdettu esimerkiksi otsikolla ”Ei valoa tunnelin päässä”.

– Pohjalla ollaan ja itsetunto yhä kadoksissa, puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko kirjoittaa, vaikka lisääkin keskustan olevan yhä pelissä mukana.

Viestien perusteella keskustassa seurataan erityisen tarkasti perussuomalaisten kuntavaalikampanjaa.

Perussuomalaiset ovat esimerkiksi onnistuneet erityisen hyvin ehdokashankinnassa. Viestien perusteella keskustassa hankinta taas on paikoin sujunut todella huonosti.

Lapinlahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja pitkän linjan keskustapoliitikko Ossi Martikainen myöntää, että ehdokashankinta tulevien kunnallisvaalien osalta on takunnut jonkin verran, mutta asiasta ei kannata vielä huolestua.

– Samassa tahdissa mennään kuin viime vaaleissa. Viimeksi perussuomalaiset oli ainoa puolue, jolla oli täysi lista. Keskustalta puuttui muutama ehdokas. Samaan päästään nytkin, eli sellaiseen 90 prosentin täyttöasteeseen. Tällä hetkellä meillä on puolet ehdokkaista koossa ja pari ehdokasta tulee viikossa lisää.

Martikainen näkee, että sosiaalinen media ja siellä käytettävä kova kieli saa ihmiset empimään ehdokkuuttaan.

– Some on ehdottomasti yksi syy, miksei haluta mukaan. Olen tullut sellaiseen tulokseen, että varsinkin ensimmäistä kertaa ehdolla olevilla on paljon negatiivisempi kuva politiikasta kuin aiemmin.

– Saarikko on puhunut puhetavan kovenemisesta ja hän on täysin oikeassa. Kyllä minäkin olen sen huomannut. Voi olla väärinkin, mutta kun on ollut pidempään mukana politiikassa, niin helpommin niitä kurjia puheita hyväksyy ja sietää.

Martikaisen mukaan politiikka jo pelkkänä sanana saa ihmiset kavahtamaan.

– Kun pyydetään ehdokkaaksi, ihmiset vastaavat, etteivät he halua mukaan politiikkaan. Eräskin ihminen vastasi minulle, ettei hän koe olevansa poliittinen ihminen – ja se heijastuu ehdokasasetteluun.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Aho ehti jo väläyttää, että kunnallisvaaleissa lähdetään kaatamaan hallitusta.

Martikainen ymmärtää hyvin, mihin Halla-Aho provokaatiollaan pyrkii.

– Kun katselee kommentointia, niin kyllähän tuollaisella lausunnolla saa käyttövoimaa politiikkaan. Perussuomalaiset kokevat saavuttaneensa paljon 2019 vaaleissa, mutta se lopullinen palkinto jäi saamatta. Tiedän tämän kokemuksesta. Vuoden 1999 eduskuntavaalien jälkeen keskustakin koki kohtelunsa epäoikeudenmukaiseksi hallitusratkaisussa. Kyllähän sellainen nosti me-henkeä.

Palataan vielä kunnallisvaaleihin, jossa ei kaadeta hallituksia, vaan valitaan ihmisiä päättämään tavallisista ja arkipäiväisistä asioista.

– Näen, että ehdokkuudesta kieltäytymiseen on kolme pääsyytä. Ajankäyttö on yksi, sillä työelämä vie paljon aikaa. Poliitikon leiman pelkääminen on toinen. Kolmanneksi ihmiset tietävät, että kuntien kontolla on paljon asioita, eikä tulevaisuudessa ole edessä pelkkiä miellyttäviä päätöksiä.

– Sanoisin silti, että kunnallinen päätöksenteko tarvitsee kuuntelu- ja keskustelukykyisiä ihmisiä. Niillä taidoilla kuntapolitiikassa pääsee jo pitkälle.