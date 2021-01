Tunteet kuumenivat puolueiden puheenjohtajien väittelyssä lauantaina – Marin: ”Ei nyt pidä puhua ihan mitä sattuu”

Puoluejohtajat väittelivät kiivaasti hallituksen koronatuista OAJ:n vaalitentissä.

Erityisesti raha ja irtisanomiset saivat puoluejohtajien äänenpainot nousemaan OAJ:n järjestämässä puolueiden puheenjohtajien kunnallisvaalikeskustelussa.

Puoluejohtajille suunnatussa kysymyksessä ihmeteltiin kuntien opettajalomautuksia samalla, kun niille oli myönnetty yhteensä yli 80 miljoona euroa valtionavustusta varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi.

– Tällä hetkellä on selvityksessä, mitkä on ne kunnat, miltä peritään ne rahat mahdollisesti takaisin ja miten kuntien ohjantaa jatketaan, sanoi Vasemmistoliittoa paneelissa edustanut opetusministeri Jussi Saramo.

– Tämä on vaikea tilanne, kun kunnat kuitenkin jatkossakin päättävät koulutuksesta, ja ministeriössä me emme voi päättää jokaisen yksittäisen koulun arjesta.

Saramon mukaan esimerkiksi Helsingissä käytettiin kohdennetut tukirahat, mutta leikattiin samalla perusopetuksesta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallituksen viesti kunnille on ollut se, että nyt ei pidä lomauttaa.

– Meidän aivan yksiselitteinen viesti koko koronakriisin ajan on ollut se, että pitää välttää lomautuksia ja irtisanomisia, Marin sanoi.

– Se on juuri ollut se syy, miksi olemme luoneet kunnille poikkeuksellisella tavalla resursseja, Marin totesi.

Liike Nytin Hjallis Harkimon mukaan kaikkia kuntia ei voi määrätä lopettamaan lomautuksia, sillä niiden taloustilanne eroaa toisistaan paljon.

– Tämä on vähän kun pääministerikin puhui siitä, ettei yrityksetkään saisi lomauttaa, kun on korona-aika. Ei me voida sellaista viisautta täältä löytää, Harkimo ehti sanoa ennen kun Marin keskeytti.

– En ole ikinä sanonut, että korona-aikana ei voisi yritykset lomauttaa, Marin korotti ääntään.

– Me olemme helpottaneet lomautuksia sen takia, ettei irtisanottaisi. Ei nyt pidä puhua ihan mitä sattuu.

Marin toisti asian vielä erillisessä puheenvuorossa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvosteli hallituksen tukia väärin kohdistetuiksi, aiemmin luvattuja pienemmiksi ja määräaikaisiksi.

– Rahat menevät väärään kohteeseen, eivät siihen perusopetukseen, Orpo moitti.

Oikeusministeri Anna-Maija Henriksson (rkp) ei ymmärtänyt Orpon kritiikkiä.

– Joka tapauksessa Suomen etu on se, että panostetaan koulutukseen. En ymmärrä tätä väärin sammutettu -problematiikkaa, että ollaan maksettu yhtenä päivänä liian paljon rahaa ja toisena liian vähän. Mikä on nyt se oikea määrä, Henriksson ihmetteli.