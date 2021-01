Kampanjan tunnuslauseena on ”Huomenna Suomi on vihreä”.

Vihreä puolue käynnisti kuntavaalikampanjansa tänään lauantaina. Kampanjan tunnuslauseena on ”Huomenna Suomi on vihreä”. Puolueen tavoitteena on kerätä kuntavaaleihin aiempaa vaaleja suurempi ehdokasmäärä sekä saada ehdokkaita entistä useampaan kuntaan.

Helsingissä vihreät pyrkii samaan Anni Sinnemäen myös kaupungin ensimmäiseksi vihreäksi pormestariksi.

– Tavoitteena on saada kaikkien aikojen paras vaalitulos ja olla pääkaupunkiseudulla kaikkein suurin puolue, puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi kampanjan käynnistystilaisuudessa.

Kampanjan sisällössä vihreät panee perinteisten vihreiden luontoarvojen lisäksi paljon painoa koulutukseen ja tasa-arvoon.

– Nyt on pahin mahdollinen hetki leikata lastemme koulutuksesta, jolle huominen rakennetaan tai niistä palveluista, joilla estetään eriarvoisuuden kasvu, Ohisalo totesi.

Ohisalon mukaan muun muassa koulujen riittävät resurssit on varmistettava ja tuettava oppilaiden ja opettajien hyvinvointia. Hän korosti myös korosti oikeutta hyvään koulutukseen ”vanhempien tilipussista riippumatta”.

– Vaikka hyvän sään aikana kaikki puhuvat koulutuksen tärkeydestä, kyllä me tiukoissa paikoissa nähdään puolueiden välillä myös eroja, Ohisalo sanoi.

Koulutus nähdään virheissä ratkaisuna myös tasa-arvoon, talouskasvuun sekä investointien houkuttelemiseen maahan.

Ohisalo kehui myös hiilineutraaliutta tavoittelevia kuntia.

– Jotkut haluavat pelotella ilmastotoimilla, vaikka tosi moni asia meidän ympärillä tehdään oikeastaan jo tällä hetkellä, Ohisalo sanoi.

Esimerkkeinä Ohisalo mainitsi muun muassa omakotitalojen siirtymisen öljylämmityksen korvaamisella lämpöpumpuilla

– Energiantuotannossa tuulivoima on ollut jo hyvän aikaa edullisin tapa tuottaa energiaa. Olennaista on, että kestävä elämäntapa tehdään helpoksi tulojen suuruudesta ja asuinpaikasta riippumatta, Ohisalo sanoo.

Yhtenä ympäristöhankkeena Ohisalo mainitsi virheiden viime viikolla tekemän aloitteen lähijunaliikenteen käynnistämisestä uudelleen Turun, Tampereen, Oulun, Lappeenrannan, Lahden ja Kouvolan seuduilla ottamalla käyttöön vanhoja junaseisakkeita.

– Jopa miljoona suomalaista voisi tuoda lähijunaliikenteen pariin. Tämä on herättänyt kunnissa paljon kiinnostusta, Ohisalo sanoo.