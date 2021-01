Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto muistuttaa, että VTV on itsenäinen virasto, eikä valiokunnan toiminta ulotu julkisuudessa olleisiin tapauksiin.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) kertoo Twitterissä, että valiokunta aikoo käydä läpi eduskunnan vastuut ja oikeudet koskien valtion menoja vahtivan Valtiontalouden tarkastusviraston toimintaa sekä sitä koskevat julkisuudessa esillä olleet tapaukset.

– Me voimme käydä nämä asiat valiokunnassa läpi. Ja erityisesti sen, mikä on tarkastusvaliokunnan mandaatti perustuslain mukaan.

Alanko-Kahiluoto muistuttaa kuitenkin, että VTV on itsenäinen virasto, eikä tarkastusvaliokunnan toiminta ulotu hänen mukaansa julkisuudessa olleisiin tapauksiin.

– Minulla ei ole työkalua puuttua näihin asioihin, Alanko-Kahiluoto kertoo IS:lle.

https://twitter.com/outialanko/status/1355173810148925442

Outi Alanko-Kahiluodon mukaan on toki tärkeää, että tarkastusvaliokunnan ja VTV:n välillä on luottamus.­

Ilta-Sanomat on uutisoinut aiemmin Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin huomattavista virkamatkakustannuksista sekä pesula- ja parkkikuluista. Ilta-Sanomat kävi myös laajemmin läpi valtion menoja vahtivan viraston kuluja, projekteja ja toimintatapaa.

Iltalehti kertoi viime viikolla, että VTV:n ylitarkastajalle maksettiin kaksi vuotta palkkaa sillä ehdolla, että hän ei tehnyt mitään.

Alanko-Kahiluoto kertoo käyneensä VTV:n johtajan ja valiokuntaneuvoksen kanssa julkisuudessa olleet tapaukset läpi ja selvittäneensä, voiko tai tulisiko valiokunnan puuttua niihin.

– Mutta virkamieskysymys ei kuulu meille millään tavalla. Siitä on eduskunnan oikeusasiamies tehnyt huomautuksen ja asia on saanut päätöksensä sillä, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Eduskunnan oikeusasiamies on antanut asiaan liittyen huomautuksen VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikarille sekä VTV:n oikeudellisista asioista vastaavalle johtaja Mikko Koiraselle. Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen joulukuisen ratkaisun mukaan sopimus on ollut eduskunnan virkamieslain vastainen.

Pääjohtajan lentomatkat ovat Alanko-Kahiluodon mukaan niinikään asia, joka ei kuulu tarkastusvaliokunnalle, vaan ovat VTV:n sisäinen hallinnon asia. Alanko-Kahiluoto kertoo kuitenkin saaneensa tästäkin selvityksen VTV:n johtajalta.

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) kertoo aikovansa joka tapauksessa nostaa tilanteen esille ensi torstaina, kun valiokunta kokoontuu seuraavan kerran.

Hänen mukaansa ainakin se on selvitettävä, mitkä valiokunnan toimivaltuudet asiassa ovat.

– Onhan sekin jo vahva viesti, että lähdemme selvittämään omia toimivaltuuksiamme, että voimmeko lähteä selvittämään itse asiaa. Tämä ei ole todellakaan ihan yksiselitteinen juttu.

– Meillä on laajat tiedonsaantioikeudet, mutta VTV:llä on oma itsenäinen roolinsa. Tämä on uusi, yllättävä ja ilmeisen ainutlaatuinen tilanne, että on syntynyt ajatus, että pitäisikö meidän lähteä erillisenä asiana tekemään tästä selvitystä, Kiuru sanoo.