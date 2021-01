IS selvitti rokotehankintoja: Suomi tehnyt Pfizerin ja Biontechin kanssa sopimukset 3,8 miljoonasta rokotteesta, mutta perille on tullut vasta murto-osa

Rokotteiden hintatietoja ei kerrota julkisuuteen. Rokotteisiin on budjetoitu tähän mennessä 203 miljoonaa euroa.

Suomeen on saapunut vasta 222000 Pfizerin ja Biontechin rokotetta.­

Suomi on saanut Pfizerilta ja Biontechilta alle kuusi prosenttia EU:n yhteishankintamekanismin kautta tilaamistaan koronarokotteista, käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön IS:lle toimittamista tiedoista.

Suomi on tehnyt Pfizerin ja Biontechin kanssa sopimukset 3,8 miljoonasta koronarokotteesta, mutta maahan on saapunut vasta 222 000 Pfizerin ja Biontechin rokotetta. Valmistaja on vedonnut tuotantovaikeuksiinsa.

Suomen tavoitteena on saada Pfizerilta ja Biontechilta yhteensä 6,6 miljoonaa rokoteannosta. Tähän ei välttämättä päästä, ylilääkäri Sari Ekholm sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuus- ja terveysosastolta arvioi.

Ekholmin mukaan Suomi tulee silti saamaan ”selkeästi enemmän kuin 3,8 miljoonaa rokotetta”.

Iäkkäitä henkilöitä rokotettiin Pfizerin ja Biontechin valmistamalla koronarokotteella Tapiolan terveysasemalla Espoossa torstaina. Suomen koronarokotukset ovat tällä hetkellä Pfizerin ja Biontechin rokotteen varassa.­

Suomi tavoitteli 6,6 miljoonaa annosta jo ensimmäisen hankintakierroksen aikana, mutta sai tehtyä sopimuksen 2,6 miljoonasta rokotteesta.

– Kaikki jäsenmaat halusivat väestömäärään suhteutetun osansa, siksi ylimääräistä jaettavaa ei ollut. Saimme vain sen pienen lisän siihen osuuteen, mikä meille sopimuksen mukaan kuului, Ekholm viittaa reilun 150 000 kappaleen lisäerään.

2,6 miljoonaa rokotetta kattavan sopimuksen jälkeen Suomi teki vielä 1,2 miljoonan rokotteen lisätilauksen Pfizerilta ja Biontechilta.

Nyt käynnissä on kolmas hankintakierros, johon liittyvät neuvottelut ovat kesken. Ekholmin mukaan Suomi maksaa vain niistä rokotteista, jotka maahan saapuvat.

Toiselta myyntiluvan saaneelta rokotevalmistajalta Modernalta on saatu Suomeen hyvin pieni määrä rokotteita, 5 000 kappaletta. THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio kertoo, että tällä viikolla Modernalta saapuu maahan 6 000 rokotteen erä.

Sopimuksen mukaan Suomen tulisi saada EU:n yhteishankinnan kautta Modernalta 1,9 miljoonaa rokotetta.

AstraZenecan rokotteen odotetaan saavan myyntiluvan perjantaina. AstraZenecan kohdalla on ilmassa runsaasti epävarmuutta yhtiön ilmoitettua huomattavasti odotettua alhaisemmista toimitusmääristä. Ilmapiiri yhtiön ja EU:n välillä on tulehtunut.

Suomi on solminut AstraZenecan kanssa sopimuksen 3,7 miljoonan rokotteen toimittamisesta. Ekholm ei lähde arvioimaan, paljonko tuotteita saadaan maahan.

Pfizerin ja Biontechin valmistamaa koronarokotetta Tapiolan Terveysasemalla Espoossa 26. tammikuuta .­

Muitakin valmistajia on, mutta niistä ei ole luvassa pikaista apua. Janssenilta pitäisi tulla Suomeen 2,4 miljoonaa rokotetta ja Curevacilta 2,7 miljoonaa. Janssen on myyntilupakäsittelyssä, Curevac ei.

Sanofi-GSK:n rokote ei herättänyt riittäväksi katsottua vasta-ainevastetta vanhoilla ikäryhmillä, minkä vuoksi rokotteen tutkimus- ja kehitysohjelmaa arvioidaan uudelleen. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä on suositellut jäädyttämään toistaiseksi rokotteen ostot.

Suomella on Sanofi-GSK:n rokotteesta osto-oikeussopimus, joka ei velvoita ostoihin. Kaiken kaikkiaan Suomi tavoittelee tietopyynnön perusteella tällä hetkellä 18,6 miljoonaa rokotetta.

IS tiedusteli myös, mihin kokonaishintaan Suomi on hankkinut koronarokotteita osana EU:n yhteishankintamekanismia. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti, että EU-komission neuvottelemat sopimukset ovat komission ja lääkeyritysten välisiä ja salassapidettäviä.

Ministeriön mukaan hintatietojen antaminen heikentäisi EU:n komission mahdollisuuksia onnistua neuvotteluissaan ja aiheuttaisi vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille.

– Tämä ei ole Suomen tekemä hankinta, vaan saamme ostaa niitä rokotteita, joista komissio on neuvotellut yritysten kanssa. Meidän salassapitosäädökset eivät tässä päde, Ekholm perustelee hintatietojen pimittämistä.

Ekholmin mukaan rokotehankintoihin varattiin viime vuonna budjettivaroja 203,1 miljoonaa euroa. Seuraavassa lisätalousarviossa rokotteisiin tullaan todennäköisesti esittämään lisärahoitusta.

THL:n mukaan koronarokotuksen saaneita on Suomessa 127 783. Valtaosa rokotteen saaneista on saanut tähän mennessä vasta yhden pistoksen. Rokotteen antama suoja edellyttää kahta pistosta.