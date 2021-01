Krista Kiurulta synkkä varoitus muuntoviruksesta

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan nykyrajoituksilla vedetään ”viimeisiä lenkkejä”. Myös pääministeri Sanna Marin (sd) ennakoi uusia kiristyksiä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) antoi synkeän varoituksen koronavirusmuunnoksista saapuessaan hallituksen neuvotteluihin keskiviikkoiltana.

– Tämä nykyinen viruskanta tulee auttamatta korvautumaan uudella viruskannalla, se on luonnonlaki. Kun se tapahtuu, se voima, jolla tartuntojen määrä tulee lisääntymään, saattaa uhata meidän terveydenhuollon kantokykyä, Kiuru sanoi ja arvioi, että ”nykyrajoituksilla vedellään ihan viimeisiä lenkkejä”.

THL:n epidemiologisen mallinnusryhmän mukaan mahdollisista sulkutoimista huolimatta ”muunnos ottaa osuuttaan epidemiasta joka tapauksessa ominaisuuksiensa mukaisesti”.

THL arvioi virusmuunnoksen olevan 1,5 kertaa aikaisempaa virusta tartuttavampi. Mallinnusryhmän skenaarioissa päädytään siihen, että vanha viruskanta dominoi epidemiaa vielä pari kuukautta, vaikka uusi muunnos lähtisikin leviämään.

Kiurun mukaan turvallisuutta ei voida taata välttämättä edes kouluissa, jos tartuntamäärät kasvavat.

– Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää, miten voisimme tehdä lasten hyvinvointiin ja toimintakykyyn tukevia toimenpiteitä näinä kurjina viikkoina, jos ne realisoituvat. Kyse on siitä, miten voisimme pitää koulut auki, myös yläkoulun, mahdollisimman pitkään.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd) ennakoi uusia kiristyksiä ja arvioi, että päätös kolmiportaisella asteikolla toiselle tasolle siirtymisestä voi tulla hallituksen pöydälle lähiviikkoina. Marin vertasi kakkostasoa viime kevään kaltaiseen tilanteeseen.

Toisella tasolla voitaisiin esimerkiksi siirtää yläkoulu etäopetukseen ja kiristää kokoontumisrajoituksia niin, että maksimissaan kuuden henkilön kokoontumiset sallittaisiin.

Pääkaupunkiseudun koronanyrkki linjasi keskiviikkona, että alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa avataan hallitusti. Kiuru ja Marin viestittivät, ettei höllennyksiin olisi ollut aihetta.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) oli ymmärtäväisempi.

– Ajanjakso lasten ja nuorten elämässä on pitkittynyt kohta vuoden mittaiseksi. Uskon, että heillä on ollut sama käsitys kuin minulle on vastuuministerinä viestitty, että yksittäiset lajiliitot eivät haluaisi noudattaa suosituksia ja olisi voinut muodostua hallitsematon tilanne. Avaaminen pitää tapahtua hallitulla tavalla ja sääntöjen noudattamattomuudesta pitää tulla seurauksia.

Muuntovirus uhkaa sekoittaa myös vaaliaikatauluja. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kertoi pitävänsä selvänä, ettei kuntavaaleja voida järjestää suunnitellusti, jos Suomessa jouduttaisiin siirtymään korona-asteikolla kolmannelle ja viimeiselle tasolle. Kuntavaalit on tarkoitus järjestää 18. huhtikuuta.

Henriksson toivoi apua AstraZenecan koronarokotteista. Suomi odottaa AstraZenecalta 3,7 miljoonaa rokoteannosta, mutta yhtiö on ilmoittanut, ettei se pysty toimittamaan rokotteita odotetusti.

AstraZenecan toimitusjohtaja Pascal Soriot herätti hämmennystä sanottuaan italialaiselle la Republica -lehdelle, ettei yhtiö ole sitoutunut mihinkään Euroopan kanssa. Kyse on Soriotin mukaan siitä, että yhtiö tekee parhaansa. Soriotin mukaan EU:n koronarokotetoimituksen viivästymisen taustalla on se, että EU allekirjoitti rokotesopimuksen myöhään.

Suomi on sitoutunut EU:n yhteiseen rokotehankintoihin. IS kysyi Marinilta, mitä hän ajattelee AstraZenecan toimitusjohtajan puheista.

– Lähtökohta on se, että rokotevalmistajat toimittavat ne erät, jotka he ovat luvanneet ja AstraZeneca on tähän asti kertonut aivan toisenlaista tarinaa. Sieltä on kerrottu, että kymmeniä miljoonia rokoteannoksia on jo varastossa valmiina lähetettäväksi jäsenmaihin, kun myyntilupa tulee. He kertovat toisenlaista viestiä kuin vielä reilu viikko sitten. Odotamme yhdessä EU:na vastauksia AstraZenecalta vastauksia näihin kysymyksiin, Marin vastasi.