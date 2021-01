Hallituksen muistio: Virusmuunnokset kääntävät nykyisillä rajoituksilla tartunnat nousuun maaliskuussa – ”uusi lockdown ehkä tarpeen”

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan epidemian vaarallisimmat vaiheet pyritään siirtämään loppukevääseen.

Koronavirusmuunnokset kääntävät Suomessa tartunnat kevättalvella nousuun, jos rajoitukset pidetään nykyisellä tasolla, hallituksen muistiossa arvioidaan.

Muistion mukaan epidemian kasvu on tällä hetkellä pysähdyksissä. Ihmisten väliset kontaktit ovat vähentyneet yli 60 prosenttia.

THL:n epidemiologisen mallinnusryhmän tekemissä skenaarioissa herkemmin tarttuva virusmuunnos syrjäyttää vähitellen aiemmat virusmuodot, ja epidemia alkaa taas hiljalleen kiihtyä.

Muistion mukaan nykyrajoituksilla tapausmäärät kääntyisivät kasvuun maaliskuussa.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä nousisi nykyrajoituksilla loppukevään ja alkukesän aikana selvästi – kesäkuuhun mennessä sairaalassa olisi jo noin viisisataa potilasta ja tehohoitopotilaitakin olisi yli 80.

Tällä hetkellä sairaalahoidossa on koronan takia 71 potilasta ja tehohoidossa 21 potilasta.

Skenaariossa ei ole otettu huomioon koronarokotusten vaikutusta, joiden arvioidaan vähentävän tartuntariskiä keväällä.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi, että Etelä-Afrikasta saadut tutkimustulokset viittaavat siihen, että myös siellä todettu virusmuunnos leviäisi nopeammin. Samankaltaisia havaintoja on tehty Brasiliassa. Kuvassa vasemmalla STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.­

Mallinnusryhmän arvioissa tutkittiin nykyistä kireämpien rajoitusten vaikutusta tilanteessa, jossa herkemmin tarttuva virusmuunnos alkaisi levitä.

Ensimmäisessä skenaariossa kontakteja vähennettäisiin entisestään 25 prosentilla neljän viikon ajan 18. tammikuuta alkaen, ja toisessa skenaariossa 25 prosentilla huhtikuun alusta lähtien.

Molemmissa skenaarioissa ”lockdown” saisi tartunnat laskuun, mutta sulkutoimien jälkeen ilmaantuvuusluvut alkaisivat jälleen nousta.

Esimerkiksi tammikuun puolivälin tienoilla aloitettu sulku olisi saanut epidemian laskuun, mutta vain väliaikaisesti. Vapun tienoilla olisi palattu joulukuun alun tasolle.

Skenaarioissa päädytään siihen, että vanha viruskanta dominoi epidemiaa vielä pari kuukautta, vaikka uusi muunnos lähtisikin leviämään.

Muistion mukaan sulkutoimista huolimatta virusmuunnoksen osuus nousee, sillä ”muunnos ottaa osuuttaan epidemiasta joka tapauksessa ominaisuuksiensa mukaisesti”.

– Uusi lockdown on ehkä tarpeen, jotta kuolleisuus ja terveydenhuollon kuormitus eivät lisääntyisi enemmän kuin vasta huhtikuun alussa – tarpeen niin vaatiessa – tehtävällä lockdown-toimella. Liian aikaisin toteutettuna sulku ei siis ole epidemiologisesti perusteltua, muistiossa arvioidaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi tiistaina, että tarkoituksena on ”siirtää kaikkein hankalimmat ja vaarallisimmat epidemian vaiheet niin pitkälle kevääseen kuin mahdollista, että saisimme apua rokotuksista ja vuodenaikavaihtelusta”. Rokotusten lisäksi odotetaan siis kevään tuloa.

– Olemme oppineet sen, että niin villivirus kuin muuntovirus hakee kaikki mahdollisuudet levitä. Jos emme ota tätä tilannetta vakavasti ja yhtäkkiä poistaisimme kaikki rajoitukset, tartuntojen määrä Suomessa lähtisi hurjaan eksponentiaaliseen kasvuun. Tätä emme halua, ja sen takia pyrimme kaikin mahdollisin keinoin estämään epidemian nopean kasvun, kunnes saamme avun rokotuksista ja vuodenaikavaihtelusta, joka jokseenkin varmasti myös tähän hengitystieinfektioon liittyy, Voipio-Pulkki sanoi.

Hallituksen maanantaina esittelemä kolmiportainen malli on tarkoitettu talven ja kevään varalle. Mallin kolmannella ja viimeisellä tasolla voitaisiin ottaa käyttöön jopa ulkonaliikkumiskieltoja.

Voipio-Pulkin mukaan seuraavat pari viikkoa kertovat, onko Suomessa aihetta ottaa käyttöön toisen tason keinoja, joihin voisivat kuulua kokoontumisten rajoittaminen enintään kuuteen henkilöön tai yläkoululaisten siirtäminen etäopetukseen.

Suomessa on havaittu tähän mennessä sata virusmuunnostapausta, joista 94 on peräisin Iso-Britanniasta ja kuusi Etelä-Afrikasta. Voipio-Pulkin mukaan ylivoimainen enemmistö virusmuunnostapauksista on liittynyt matkustamiseen.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan Iso-Britanniassa on arvioitu, että uusi virusmuunnos leviää 56–70 prosenttia aikaisempia viruskantoja nopeammin.