Koulukiusaamiselle ja nuorten väkivallalle nollatoleranssi – ministeri esitteli 14 toimenpidettä tilanteen parantamiseksi

Tarkoitus on tehdä muun muassa lakimuutoksia, jotta kiusaajalta voitaisiin evätä oikeus opetukseen – kiusaajaa ei voi myöskään koulussa rangaista, jos tapaus on vireillä tuomioistuimessa.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas) on esittelyt 14-kohtaisen toimenpideohjelman koulukiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiksi.

– Jokainen kiusaamistapaus on liikaa. Tämän ohjelman myötä vahvistamme koulujen, oppilaitosten ja muun yhteiskunnan kykyä puuttua kiusaamiseen ja estää siitä aiheutuvaa kärsimystä.

– Kiusaamisen lopettamiseksi ei ole yhtä kaiken kattavaa ratkaisua, vaan on varmistettava, että kouluissa ja yhteiskunnassa laajemmin on osaamista, aikaa ja resursseja puuttua lasten ja nuorten pahoinvointiin nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Kiusaamiselle on oltava nollatoleranssi. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koskemattomuuteen, Saramo totesi.

Saramon mukaan kiusaaminen on vähentynyt, mutta joka 20. nuori tai lapsi on joutunut kiusatuksi tai häirityksi viikon aikana.

– Koulukiusaaminen on vähäisempää kuin kertaakaan 2000-luvulla. Silti kiusaamista esiintyy yhä huolestuttavan paljon, ottaen huomioon kuinka paljon työtä on tehty. On huomattava, että kiusaaminen siirtyy nyt yhä useammin nettiin ja fyysisen kouluympäristön ulkopuolelle.

– Toistan vielä, että jokainen tapaus on liikaa. On puututtava matalalla kynnyksellä kaikkeen kiusaamiseen ja häirintään, ja vakavissa tapauksissa otettava käyttöön uudet työkalut, joilla voidaan paremmin puuttua ongelmiin, Saramo muistutti.

Opetusministeri Jussi Saramo alleviivasi ja painotti, että koulukiusaamiselle on nollatoleranssi ja jokainen kiusaamistapaus on liikaa.­

IS listasi kiusaamisenvastaisen ohjelman 14 toimenpidettä.

1. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa

– Kiusaamista tapahtuu jo varhaiskasvatusikäisten lasten keskuudessa. Kiusaaminen saattaa olla seurausta puutteellista vuorovaikutustaidoista. Puutteet näissä taidoissa voivat näkyä impulsiivisena tai aggressiivisena käytöksenä, vaikeuttaen sosiaalista kanssakäymistä ja sopeutumista ryhmään, Saramo sanoi

Päiväkodeissa ja esikouluissa lapsille aletaan opettaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja kiusaamisen ehkäisemiseksi, myös henkilöstö saa tähän lisäoppia.

2. Lakimuutoksia opiskeluympäristön turvallisuuden takaamiseksi

– Tarkoituksena on täsmentää säännöksiä, jotta kiusaamiseen voitaisiin puuttua tehokkaasti ja oikea-aikaisesti, Saramo sanoi.

Tarkoitus on päivittää perusopetuslaissa opetushenkilöstön toimivaltaa.

– Lakiin on tarkoitus lisätä esimerkiksi rehtorin oikeus määrätä jälki-istuntoon, poistumaan luokkahuoneesta ja määrätä oppilas suorittamaan tehtäviä työpäivän päätyttyä. Tällä hetkellä toimivalta on vain oppilaan opettajalla, Saramo kertoi.

Perusopetuslakiin täsmennetään myös oppilaan velvollisuuksia käyttäytyä niin, että ei kiusaa muita. Opetus voitaisiin tarvittaessa myös evätä kahdeksi päiväksi.

– Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säädös siitä, että oppilaalla ja huoltajalla on oikeus osallistua erottamistilanteessa OPS:n laadintaan, jonka mukaan opetus toteutetaan. Tässä täsmennetään myös opetuksen epäämistä. Oppilaalta voitaisiin evätä oikeus osallistua opetukseen kahden päivän ajan, jolloin hänelle annettaisiin oppilashuollollista ja muuta tukea, ja tehtäisiin jatkosuunnitelma, Saramo totesi.

Perusopetuslakiin tehtävät muutokset tulevat käsittelyyn syksyllä.

Samalla ratkaistaan niin sanotun kaksoisrangaistuksen ongelmat. Jos koulu on oppilasta rangaissut, yhteiskunta ei voi sitä enää tehdä, ja päinvastoin.

– Kaksoisrangaistuksen kielto aiheuttaa sen, että koulussa tapahtuneesta vakavasta väkivallanteosta ei saa aloittaa kurinpitomenettelyä koulussa, jos oppilaan teko on vireillä tuomioistuimessa tai oppilas on saanut teosta tuomion tai tuomio on jätetty antamatta.

– Tällöin oppilasta ei voi siis erottaa tai antaa kirjallista varotusta, jonka takia koululla ei ole riittävästi työkaluja turvallista opiskeluympäristöä kaikille. Tämä aiheuttaa riskin myös toiseen suuntaan, oppilas ei välttämättä saa teostaan rikosoikeudellista seuraamusta, jos koulu on jo antanut tälle kurinpitorangaistuksen, Saramo muistutti.

3. Sitouttava kouluyhteisötyö

– Eräs suurimmista haasteista on oppilaiden lisääntyvät poissaolot. Tuoreen arvion mukaan eri syistä koulua käymättömiä oppilaita on perusopetuksessa jopa 4 000 oppilasta vuodessa. Tämä on todella huolestuttava luku, Saramo sanoi.

Sitouttavalla kouluyhteisömallilla pyritään ehkäisemään koulupudokkaita ja saamaan yhteys oppilaisiin, joilla on pidentyneitä poissaoloja. Nyt mallit vaihtelevat kouluittain ja kunnittain, ja toimenpiteet aloitetaan usein liian myöhään.

Tarkoitus on luoda valtakunnallinen malli. Koulussa olisi myös riittävästi kasvatushenkilökuntaa, jotka voivat toimia apua tarvitsevien lasten yksilöllisenä tukena jo ennen vakavia ongelmia.

4. Henkilöstön ja johdon koulutus

Opettajien ja rehtorien täydennyskoulutuksen painopisteeksi hyvinvoinnin ja työrauhan edistäminen, yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisy sekä mielen hyvinvoinnin tukeminen.

5. Kiusaamisen ehkäisemisen sivusto

Opetushallitus laatii nettisivuston, joka kokoaa yhteen ohjeet kiusaamisen ehkäisemiseksi.

6. Turvallisuuskulttuurin edistäminen

Tavoitteena on kehittää hyvää turvallisuuskulttuuria kokonaisvaltaisesti.

7. Sairaalaopetukseen lisää opettajia

Opetusta on sekä erikoissairaanhoidossa osastolla että nyt on laajemmaksi kasvaneessa avo-opetuksessa. Avo-opetus toteutuu eri puolilla maata eri tavoilla, ja sairaalaopetus saa nyt lisää opettajia.

8. Kansallinen toimielin

Parhaat keinot yritetään saada toimiviksi maanlaajuisesti.

9. Ankkuritoiminta tiiviimmin kouluihin

Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy vaati usein monen alan ammattilaisia.

– Erityisen tärkeää moniammatillisuus on vapaa-ajalle ulottuvissa tapahtumissa sekä vakavissa tapauksissa, jossa usein täyttyy myös rikoksen tunnusmerkistö. Lisäksi ankkuritoiminnassa ehkäistään väkivaltaiseen ekstremismiin radikalisoitumista ilman ikärajoja. Ankkuritoiminnan tehtävänä on tarjota nuorelle ja perheelle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea varhaisessa vaiheessa, ja tarvittaessa ohjata hoidon ja tuen piiriin muille asiantuntijoille, Saramo kertoi.

10. Jengiytymisen ehkäisy

Nuorisojengien syntymistä ehkäistään. Kouluissa tuetaan myönteistä ryhmäytymistä ja puututaan muuhun, ei-toivottua käyttäytymistä lisäävään ryhmäytymiseen.

– Tällä tarkoitetaan ryhmää, jossa on hierarkkinen rakenne ja yhteiset tunnusmerkit. Näitä ryhmiä on järjestäytyneen rikollisuuden lisäksi onneksi hyvin vähän. Nuorisojengien syntymisen uhkaa ei voi vähätellä ja on tärkeää ennaltaehkäistä jengiytymistä tehokkaasti, Saramo muistutti.

11. Lukiolain ja ammatillisen koulutuksen lain täsmennys

Lakimuutoksella täsmennetään opettajan tai rehtorin velvollisuutta ilmoittaa tietoonsa tulleesta kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta.

12. Toisen asteen oppilaitosten yhteisöllisen toimintakulttuurin edistäminen

Liittyvät lukion laatuohjelmaan ja Oikeus osata -ohjelmaan. Myös opintokamun käyttöä kehitetään.

13. Häirintäyhdyshenkilötoiminnan vahvistaminen korkeakouluissa

Kiusaamiseen puututaan myös korkeakouluissa, ja häirintäyhdyshenkilö on kaikkien opiskelijoiden käytössä. Yhdyshenkilöinä toimivat opiskelijat itse tai opiskelijakuntien työntekijät.

14. Nuorisotyön menetelmien ja toimintamallien jalkauttaminen kouluihin

– On paljon nuoria, joilla ei ole yhtään läheistä ystävää ja tuntevat itsensä yksinäiseksi, Saramo muistutti.

Nuorisotyö voi tuoda kouluihin ja oppilaitoksiin menetelmiä, joilla yhä useampi nuori tuntee kuuluvansa yhteisöön.

– Suuri osa kiusaamisesta tapahtuu, kun henkilö poikkeaa vallitsevista normeista esimerkiksi sukupuolen, etnisen taustan, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen suhteen, Saramo muistutti.