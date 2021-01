Brittimuunnoksen uhka sai STM:n laittamaan kulisseissa kovat piippuun: ”Milloin tahansa saattaa tulla pommi”

Brittimuunnoksen uhkaan vastaamisesta väännettiin hallituksessa yömyöhään. Uhkaa pidetään vakavana, mutta STM:n ja Marinin järeiden keinojen väkevä esittely herättää myös närää. Kulisseissa on väläytelty kokoontumisrajoitusten supistamista kymmenestä kuuteen.

Suomestakin löydetty koronaviruksen brittimuunnos on saanut sosiaali- ja terveysministeriön (STM) varpailleen ja hallituksen päivittämään etupainotteisesti koronastrategiaansa siltä varalta, että muunnos lähtisi leviämään täälläkin nykyistä laajemmin.

Maltillisimpienkin arvioiden mukaan brittivariantti leviää vähintään 35 prosenttia nopeammin kuin Suomen jo tuntema koronavirus.

– STM:n näkemys on se, että milloin tahansa saattaa tulla pommi. Ja jos siihen ei ole varauduttu etukäteen, niin siinä kohtaa kun se paljastuu, ei sitä voida enää purkaa, IS:lle kuvaillaan tämänhetkisiä tunnelmia hallituslähteistä.

Äänenpainoja ovat muuttaneet vakavammaksi myös ulkomaalaiset esimerkit siitä, miten monessa Euroopan maassa tilanne on brittivariantin vuoksi kääntynyt erittäin huonoksi alta aikayksikön.

Toistaiseksi Suomessa ei ole tapahtunut vielä mitään dramaattista, mutta Ilomantsin 21 tapauksen tautirypäs kuitenkin riitti pelästyttämään, sillä se oli ensimmäisiä, jota ei ole pystytty jäljittämään suoraan rajaliikenteeseen.

Viime kevään maskisekoiluiden jälkeen STM:ssä uskotaan tapahtuneen jonkinlainen päätös siitä, että ryhtiliikkeestä ei saa nyt päästä hetkeksikään irti.

Jos vielä viime keväänä koronatilanteeseen herättiin myöhässä, on ministeriö viimeisten kuukausien ajan ajanut neuvotteluissa hyvinkin tiukkaa linjaa rajoitusten suhteen.

Tilannetta ei helpota se, että ihmiset ovat laiskistuneet testeihin hakeutumisessa, mistä voidaan päätellä, että virusta esiintyy Suomessa enemmän nyt kuin tiedämme.

Tämän lisäksi STM on viestittänyt, että rokotteiden tuomaan nopeaan ratkaisuun ei enää kannata tuudittautua. Rokotevalmistaja AstraZeneca on kertonut, että se saa toimitettua EU-maihin huomattavasti sovittua vähemmän rokotteita.

Kaikki hallituksessa pitävät brittivariantin aiheuttamaa uhkaa erittäin vakavana, mutta hallituksen sisältä erityisesti STM:n puntin tutisemista asiassa nostetaan esiin.

Hallituksen sisältä löytyy näkemyksiä, joiden mukaan STM:n esityksiä on välttämätöntä tasapainottaa ja rajoituksia asettaessa tulisi huomioida enemmän myös se, millaisia vaikutuksia epidemian hoitamisella on laajemmin yhteiskuntaan ja esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointiin.

– STM katsoo vain yhtä palikkaa tässä. Tästä on STM:n kanssa aika paljon väännetty, IS:lle kuvaillaan.

Eilen maanantaina hallituksen sisällä käytiin jopa puolen vuorokauden mittainen keskustelu aiheesta ja sunnuntaina hallituksen taustatyötä tekevät esikunnat istuivat asian tiimoilta aamuyöhön asti.

Hallitus ei kuitenkaan ole tehnyt vielä tarkempia päätöksiä siitä, mitä rajoitustoimia mahdollisesti otettaisiin käyttöön, mikäli virusmuunnos lähtee leviämään.

Yhtenä vaihtoehtona on väläytelty myös kokoontumisrajoitusten supistamista kymmenestä hengestä kuuteen, minkä nähdään olevan vielä mahdollista ilman valmiuslakia.

Krista Kiuru ja Sanna Marin tiedotustilaisuudessa maanantaina.­

Koronatoimista STM:n päässä pitkälti vastaavan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) kuvaillaan saavan tulitukea STM:n linjalle pääministeri Sanna Marinilta (sd).

Eilen maanantaina Marin väläyttikin tiedotustilaisuudessa äärimmäisenä tapauksena jopa ulkona liikkumisen rajoittamista. Tätä pidetään osassa hallitusta ”jo aika totaalisena toimena”, eikä monikaan näe mielekkäänä sitä, että kansalaisia lähdetään uhkaamaan sillä, ettei kohta voisi enää edes poistua kotoa.

– Viestinnän pitää olla oikea-aikaista ja -suhtaista, hallituksen sisältä kommentoidaan.

– Varmaan keskusteluissa on heitelty kaikenlaista. Mutta koko ajan on todettu, että se on ikään kuin äärimmäinen tilanne, jos ryhdytään tähän puuttumaan. Ottaen huomioon Suomen maantieteellisen rakenteen, niin kuinka paljon epidemia edes hidastuisi sillä, jos ihmisiä kielletään menemästä iltalenkille tai hiihtämään. Ja kuinka paljon se taas lisäisi niitä ongelmia.

Toisaalta Marinin puolustukseksi todetaan, että myös oikeuskansleri on esittänyt, että julkisuudessa olisi jo hyvissä ajoin hyvä käydä strategiaa läpi, jotta kansalaiset tietävät, millaisia rajoitustoimia Suomessa on mahdollista ottaa käyttöön, mikäli tautitilanne heikkenee.

– Sekin on ääneen sanottava, että vaikkakin poikkeusolot ja liikkumisrajoitukset ovat viimesijainen keino, niin jos tilanne menee todella pahaksi, niin se ei ole poissuljettua. Ei täällä voida tuudittautua siihen, etteikö täälläkin voisi tilanne hyvinkin nopeasti huonontua, hallituksen sisältä kommentoidaan.

Huomenna keskiviikkona hallitus jatkaa neuvottelujaan, mutta agenda on vielä melko avoin. Epidemiologisen tilannekuvan lisäksi keskustelua käytäneen esimerkiksi kausityövoimasta ja rokotteista sekä covid-lakien päivitystarpeista.