Onko tämä mies Marinin hallituksen ministeri? 45 000 vastasi, alle 40 % sai oikein

Hallituksen ministerit ovat olleet paljon julkisuudessa varsinkin korona-asioiden hoitamisen takia. Eivät kuitenkaan kaikki – eräs ministeri on tainnut jäädä kansalaisille vähän vieraaksi.

Viime viikolla Ilta-Sanomissa julkaistiin testi, jossa testattiin Sanna Marinin (sd) hallituksen ministereitä koskevaa tietoutta. Visailuun tuli noin 45 000 vastausta. Erityisen kinkkiseksi osoittautui kysymys: Onko tämä mies Marinin hallituksen ministeri? Eli siis tämä alla oleva henkilö:

Vain 39 prosenttia tunnisti oikein, että kyllä, kyseessä on ministerismies. Hän on Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r). Rkp:n kansanedustajana jo vuodesta 2007 toiminut Blomqvist on valittu Uudenmaan vaalipiiristä. Hän on ammatiltaan maanviljelijä. Kotisivunsa mukaan hänen harrastuksiaan ovat yhteiskuntakysymykset, urheilu, historia ja kirjallisuus. Hän aloitti ministerintehtävässään Antti Rinteen (sd) hallituksessa vuonna 2019 ja jatkoi samassa tehtävässä Marinin hallituksessa myöhemmin samana vuonna.

