Talouspolitiikan arviointineuvosto penää hallitukselta suunnitelmaa ja toimenpiteitä julkisen talouden tasapainottamiseksi.

Neuvosto on tyytyväinen hallituksen elvyttävään finanssipolitiikkaan koronakriisin aikana, mutta neuvoston mielestä hallituksen pitäisi alkaa ratkoa jo koronakriisin jälkeisiä ongelmia.

Neuvosto on huolestunut koronakriisin aiheuttamasta velkaantumisesta, ja vanhat ongelmat, muun muassa kestävyysvaje ja julkisen talouden alijäämä eivät ole kadonneet mihinkään.

Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi tänään raporttinsa hallituksen politiikasta. Neuvoston puheenjohtaja toimii professori Jouko Vilmunen.­

Arviointineuvoston puheenjohtaja Jouko Vilmunen arvioi, että aika sopeutustoimiin – leikkauksiin ja veronkorotuksiin – on ehkä ensi vuonna.

– Jos pandemia häviää tänä vuonna ja sopeutustoimet aletaan, kyllä se tarkoittaa budjetin tasapainon hakemista ja ehkä vielä ylijäämän hakemista. Se tarkoittaa sitä, että siellä kalutaan menoihin ja tuloihin. Mikä painotus tulee olemaan, se ei ole arviointineuvoston päätettävissä.

– Ei me varmastikaan selvitä ilman veronkorotuksia ja menoleikkauksia. Jos Suomen talouden kasvuvauhti on hidastunut, se tarkoittaa sitä, että talouden veronmaksukyky on heikentynyt. Eli silloin julkisten menojen ennakoituja uria ei pystytä samalla tavalla rahoittamaan verotuloilla kuin aikaisemmin. Kyllä se silloin tarkoittaa, että meidän on kajottava julkisiin menoihin, Vilmunen sanoi.

Sopeutustoimien kokoluokka riippuu Vilmusen mukaan talouden kasvusta ja työllisyydestä.

– Jos kaikki menee hyvin, ja me pääsemme korkeaan työllisyysasteeseen, se tarkoittaa myös sitä, että me pystymme pitämään suhteellisen reipasta talouskasvua, saadaan tuottavuus ja työllisyys kasvamaan, silloin saadaan talouskasvukin kiihtymään.

– Silloin pystymme huolehtimaan julkisten menojen rahoituksesta. Silloin joudumme todennäköisesti kajoamaan vähemmän julkisiin menoihin. Emme tule varmastikaan selviämään ilman menoleikkauksia, veronkorotuksia varmasti myös tulee, Vilmunen toisi.

Talouspolitiikan arviointineuvosto esitti, että hallitus ottaisi opposition mukaan pohtimaan sopeutustoimia, koska ne ajoittuvat myös parille seuraavalle hallituskaudelle.

Neuvoston mukaan sopeutustoimet olisi suunniteltava valmiiksi jo koronakriisin aikana, ja otettava käyttöön, kun koronakriisi on ohi.

– Aika ratkaisevaa on se, kuinka pitkä tämä pandemia kestää. Mitä pitempään se kestää, sopeutustoimien toteuttamisessa ei pitäisi silloin kiirehtiä. Kyllä meidän pitää ensin hallita pandemian taloudelliset vaikutukset, koska kahta asiaa ei ole hyvä hoitaa yhtä aikaa.

– Jos talous normalisoituu ensi vuonna, kyllä minun mielestä silloin pitäisi olla suunnitelma sopeutustoimista, ja silloin hallituskauden loppupuolella olisi tarkoituksenmukaista aloittaa julkisen sektorin sopeutustoimet, Vilmunen totesi.

Hallitus lisäsi kesällä 2019 pysyviä menoja 1,3 miljardilla eurolla.

Viime vuoden budjetin piti olla 57,7 miljardia euroa ja velan osuus 2,2 miljardia. Koronakriisin takia viime vuoden budjetin menot olivat jo 68,7 miljardia euroa ja budjetti oli 19,6 miljardia euroa miinuksella.

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti löytyy täältä.