Rokotevalmistaja AstraZenecan ilmoitus tyrmistyttää – pääministeri Marin: ”Tällaisesta ei ollut mitään viitetietoja”

Marinin mukaan AstraZenecan ilmoitus odotettua paljon pienemmistä rokotemääristä aiheuttaa erittäin suurta huolta.

Povatut massarokotukset Suomessa ovat viivästymässä.

Viimeisimmän rokotepettymyksen aiheutti rokotevalmistaja AstraZeneca, joka saa toimitettua ilmoituksensa mukaan EU-maihin huomattavasti sovittua vähemmän rokotteita. Yhtiö vetoaa tuotantovaikeuksiinsa.

Reutersin lähteen mukaan AstraZenecan oli alun perin määrä toimittaa EU-maihin 80 miljoonaa annosta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta nyt määrä onkin vain 31 miljoonaa annosta. Suomeen on odotettu 3,7 miljoonaa AstraZenecan rokoteannosta.

– AstraZeneca on ilmoittanut paljon pienemmistä toimitusmääristä kuin aiemmin on sovittu ja luvattu. Tämä on erittäin huolestuttava tilanne, ja tähän pyritään puuttumaan EU:n tasolta yhteisesti. Tällaisesta tilanteesta, jossa me nyt olemme, ei ole ollut mitään viitetietoja, päinvastoin AstraZenecalta on ilmoitettu, että heillä olisi varastossa jo ennakolta suuret määrät rokotetta toimitettavaksi välittömästi jäsenmaille, kun myyntilupa tulee, pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi asiaa maanantain tiedotustilaisuudessa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan AstraZenecan ilmoitus on uutinen, jota ”emme toivo emmekä hyväksy”.

THL:n johtaja Mika Salminen viestitti, että pikaiset toiveet elämän normalisoitumisesta koronarokotteiden avulla kannattaa unohtaa.

– Täytyy kertoa huonoa uutista, että ihan sillä aikataululla, mitä alun perin ajateltiin, ei pystytä toimimaan. Joudumme käyttämään muitakin keinoja epidemian hillinnässä varsin pitkään ennen kuin päästään siihen, että rokotuksilla on suuri vaikutus.

THL:n mukaan maanantaihin mennessä rokotuksen koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan oli Suomessa saanut 106 098 henkilöä. Salmisen mukaan kunnat ovat täysin valmiita massarokotuksiin ja pullonkaulana on rokotteiden saatavuus.

Salmisen mukaan joillakin alueilla ”suurin osa kaikkein haavoittuvimmista ja potilaita hoitavista on jo rokotettu”. Kiuru vakuutti, että rokotteet laitetaan heti levitykseen, kun niitä saadaan Suomeen.