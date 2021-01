Tiukkojen toimien keskellä ihmetystä herätti se, että lennot Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta Suomeen alkoivat uudelleen. Marinin mukaan kyse on Traficomin päätöksistä.

Suomessa voidaan ottaa käyttöön jopa ulkonaliikkumiskielto, jos koronavirustilanne kärjistyy ja aiheuttaa välittömän uhan terveydenhuollon kantokyvylle, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tiedotustilaisuudessa maanantaina.

– Valmiuslain 118. pykälä [liikkumis- ja oleskelurajoitukset väestön suojaamiseksi] voisi tulla sovellettavaksi esimerkiksi maakuntien välisen liikkumisen rajoittamiseksi. Jopa sen kaltaiset toimet voisivat tulla kyseeseen, että meillä olisi syytä turvautua ulkonaliikkumiskiellon kaltaiseen tilanteeseen, Marin sanoi puhuen ”äärimmäisistä toimista”.

Marinin mukaan ulkonaliikkumisen rajoittaminen voisi edellyttää erillistä poikkeusolojen lainsäädäntöä.

Hallituksen väläyttämät toimet johtuvat koronavirusmuunnosten aiheuttamasta huolesta. Suomeenkin on saapunut rajojen yli virusmuunnosta, jonka arvioidaan leviävän jopa 50–70 prosenttia aiempaa koronavirusta tehokkaammin.

– Tarkoitus on toimia nopeasti, jos väestöleviämistä uuden variantin suhteen on tapahtumassa, THL:n johtaja Mika Salminen kommentoi ja viittasi Tanskaan esimerkkinä lähialueen maasta, jossa virus on levinnyt eksponentiaalisesti Iso-Britannian tavoin.

Tiukkojen toimien keskellä ihmetystä herätti se, että lennot Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta Suomeen alkoivat uudelleen. Kyseisissä maissa on esiintynyt nopeasti leviävää virusmuunnosta.

Salmisen mukaan lentoja voidaan keskeyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä.

– Keskeytysten aikana lentokentillä tehtiin paljon toimia riskin hallitsemiseksi. Kaikki matkustajat ohjataan testeihin. Lisäksi THL on antanut kaikille lentoyhtiöille suosituksen vaatia matkustajille kaikista maista negatiivista testitulosta ennen koneeseen astumista, Salminen perusteli.

– Lentojen keskeyttäminen on viranomaistoimintaa. Traficom tekee nämä päätökset THL:n lausunnon perusteella. Nämä eivät ole päätöksiä, joita hallitus voisi tehdä, Marin sanoi.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kommentoi, että kaikki Britanniasta ja Irlannista palaavat matkustajat ohjataan koneesta suoraan koronavirustestiin ja edelleen 14 vuorokautta kestävään karanteeniin.

Marin esitteli tiedotustilaisuudessa uuden kolmiportaisen mallin. Raskaimmat keinot otettaisiin käyttöön kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa, jos viruksen leviämistä ei saada kuriin muilla toimilla.

Tällä hetkellä Suomessa ollaan tasolla yksi. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan uusia toimia ykköstasolla ovat ”maksimaalinen etätyösuositus” sekä ”laajin kasvomaskisuositus”.

– Jos tautimäärät alkavat nousta, varaudumme siihen, että seuraavien viikkojen aikana siirrytään tasolle kaksi.

Toisella tasolla peruskoulun yläluokat voisivat siirtyä etäopetukseen, harrastustoimintaa voitaisiin keskeyttää ja kokoontumisrajoituksia saatettaisiin kiristää entisestään.

Jo tällä hetkellä esimerkiksi Helsingissä yleisötilaisuuksien henkilömäärä on rajattu kymmeneen henkilöön ja tapaamiset suositellaan rajattavaksi lähipiiriin.

Kiuru arvioi, että toisella tasolla nähtäisiin noin 2–4 viikon sisään, purevatko rajoitukset vai tulisiko rajoituksissa siirtyä kolmannelle tasolle.

Hallituksen hybridistrategiaan tekemät päivitykset kielivät siitä, että Suomessa ollaan siirtymässä tasapainoilusta useiden ulkopuolisten asiantuntijoiden suosittelemaan tukahduttamisstrategiaan.

Esimerkiksi THL:n Salminen on halunnut puhua mieluummin jarruttamisesta, eikä ole pitänyt viruksen tukahduttamista realistisena ajatuksena.

– Tavoitteena on oikea-aikainen ja ennakoiva toiminta, jolla viruksen leviäminen tukahdutetaan, Kiuru muotoili.

Hallitus korosti kantavansa erityistä huolta lasten ja nuorten pärjäämisestä virusepidemian keskellä. Aikuisten arkeen voi tulla uusia rajoituksia tartuntatautilain päivitysten kautta, jolloin esimerkiksi yksityiset kuntosalit ja kylpylät voitaisiin sulkea viranomaismääräyksellä.

Marinin mukaan hallituksella on valmiutta kiristää entisestään myös ravintolarajoituksia. Tämän hetkinen ravitsemusliikkeitä koskeva lainsäädäntö on voimassa helmikuun loppuun asti.