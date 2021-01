Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma: Leikkauksia veronkorotusten sijaan – muun muassa maahanmuutosta ja ökyinvestoinneista karsittava

Perussuomalaiset on esitellyt kymmenen kohdan kuntavaaliohjelmansa.

Perussuomalaiset käy kuntavaaleihin tutuilla teemoillaan.

– Asiat ovat Suomessa sekaisin. Verotus on kovaa, mutta verorahoille saa vähemmän ja vähemmän vastinetta. Haittamaahanmuuton edistäminen, kehitysapu ja eurotukien kaltaiset punavihreän hallituksen lempilapset menevät taas kaiken muun edelle. Suomalaisille jää yhä enemmän pelkkä maksajan rooli omassa maassaan.

– Perussuomalaiset haluaa asettaa asiat tärkeysjärjestykseen niin valtion tasolla kuin kunnissa: Ensin suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus – kaikesta toissijaisesta, turhasta ja haitallisesta tulee leikata. Kuntien rakenteellinen velkaantuminen korjataan ainoastaan kunnan tehtäviä karsimalla ja keskittymällä järkevään taloudenpitoon, perussuomalaiset aloittaa kuntavaaliohjelmansa.

Perussuomalaisten kuntavaaliohjelmassa on kymmenen kohdan lista vaadittavista toimenpiteistä.

Perussuomalaiset muun muassa tyrmää kuntaveron korotukset, ja puolue on valmis leikkaamaan menoista.

– Veronkorotusten tie on käyty loppuun – asiat on asetettava tärkeysjärjestykseen. Kuntien on keskityttävä suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Toissijaisista, turhista ja vahingollisista menoista on leikattava ensin, vaaliohjelma toteaa.

Leikattavaa perussuomalaiset löytää muun muassa maahanmuutosta ja ilmastonmuutoksen torjuntaan satsaamisesta.

Puolue sanoo ”ei ”myös vesi- ja sähkölaskujen korotuksille, ja perusuomalaiset muun muassa tahtoo viilata kuntien palveluiden kilpailutusta ja panna stopin liian suurille investoinneille.

– Kunnan tulee lisäksi kilpailuttaa palvelut siten, että paikallisilla kotimaisilla toimijoilla on mahdollista osallistua tarjouskilpailuihin. Siinä ei ole mieltä, että kouluruokaloiden perunat tuodaan Puolasta tai katujen kivet Kiinasta.

– Velkaantuminen ylimitoitetuilla investoinneilla saa riittää. Uusien kunnantalojen, pikaraitioteiden ja konserttipalatsien rakentamisen aika ei ole nyt, perussuomalaiset esittää.

Kuntavaaliohjelmassaan perussuomalaiset haluaa ”jotain rajaa ideologiselle pelleilylle”.

– Kuntien ei pidä lähteä mukaan pienten mutta äänekkäiden vähemmistöjen monikulttuurisuutta tai tarpeettomia sukupuoli-ideologioita edistäviin puuhasteluihin. Suvivirsi ja joulujuhlat kuuluvat kouluihin. Suomalaisten syyllistäminen rasismilla tai keskustelun vaientaminen vihapuheen torjunnan nimissä eivät ole asioita, joihin kuntien tulisi osallistua, perussuomalaiset esittää yhtenä kuntavaaliohjelmansa kohtana.

Maahanmuutosta puolueella on tiukka linjansa. Perussuomalaisten mielestä kuntien ei pitäisi ottaa vastaan kiintiöpakolaisia, ja kuntien tulisi lopettaa niin maahanmuuttajien oman kulttuurin tukeminen kuin palvelut laittomasti maassa oleville.

– Ruotsin tie ei ole Suomen ti e. Huono maahanmuuttopolitiikka romuttaa kuntien talouden ja turvallisuuden. Kuntien tulee olla ottamatta kiintiöpakolaisia ja vaatia valtiovallalta maahanmuuttopolitiikan kiristämistä ehtona valtion kanssa tehtäville sopimuksille.

– Maahanmuuttajien hyysäämiselle on aika laittaa loppu. Kuntien tulee lopettaa laittomasti maassa oleville annettavat palvelut, maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin tukeminen eikä kuntien tule harjoittaa työnhaussa suomalaisia syrjivää ”positiivista syrjintää”, perussuomalaisten vaaliohjelma toteaa.

Perussuomalaiset on tällä hetkellä kannatuskyselyjen suurin puolue. Kuntavaalit pidetään huhtikuun 18. päivä.