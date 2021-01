Perussuomalaiset on esitellyt kuntavaaliteemojaan puoluetoimistolla Työmiehen tuumaustunnilla.

Perussuomalaiset haluaa tehdä kuntavaaleista yleispoliittiset ja kaataa hallituksen.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) otti yhdeksi esimerkikseen EU:n koronaelpymispaketin, ja Halla-aho löi löylyä hallituksessa istuvalle keskustalle.

– Aikooko keskusta harkita uudelleen tukeaan Suomen osallistumiselle elpymispakettiin? Vastaus siihenkin kysymykseen on, että eipä tietenkään.

– Tämän vuoksi emme halua, että punavihreä hallitus jatkaa. Paras ja ainoa tapa panna piste punavihreälle hallitukselle on äänestää kuntavaaleissa perussuomalaisia. Kun keskusta lähtee, lähtee myös hallitus. Kaikki puolueet ymmärtävät tämän asetelman, Halla-aho totesi.

Jos kuntavaalit ei mene hallituspuolueilla hyvin, vaalituloksella on vaikutusta myös valtakunnan politiikkaan.

Perussuomalaiset on kannatuskyselyjen ykköspuolue, ja maakuntien perinteinen ykköspuolue keskustan kannatus on ollut 11–12 prosenttia.

Halla-aho kertoi perussuomalaisten kuntavaaliohjelman ytimen, joka noudattelee puolueen tuttuja linjauksia.

– Me emme halua, että maakunnat tyhjennetään metropoli-intoilulla, asumisen, liikkumisen ja kuljetusten himoverotuksella ja metsä- ja turveteollisuuden alasajolla. Me emme halua, että suomalaisten turvallisuus vaarannetaan Euroopan löysimmällä turvapaikkapolitiikalla ja jihadistien maahantuonnilla. Me emme halua, että palkkoja poljetaan ja sosiaaliturvajärjestelmää kuormitetaan halpatyövoiman maahantuonnilla. Me emme halua, että suomalaiset sidotaan entistä tiiviimmin eurooppalaiseen velkavankeuteen, Halla-aho luetteli.

Vaaliohjelman, Asiat tärkeysjärjestykseen, esitteli tarkemmin puoluesihteeri Simo Grönroos (ps).

Puheenjohtaja Halla-aho toivoi omasta puolestaan, että vaalikamppailusta ei tulisi likainen.

– Kilpailijamme ovat paniikissa ja valmiita mihin tahansa temppuihin. Viime aikoina olemme nähneet, että Yhdysvaltain tapahtumia on käytetty lyömäaseena perussuomalaisia vastaan. Keskustan entistä puheenjohtajaa tönäistiin liikennevaloissa, ja keskustan nykyisen puheenjohtajan virtuaalista vaalitilaisuutta häirittiin. Nämä tapaukset saivat valtavasti huomiota julkisuudessa, ja syyllinen niihinkin löytyi hyvin nopeasti perussuomalaisista.

– Kukaan ei tiedä, keitä nämä tönäisijät ja häiritsijät ovat, tai millaisia motiiveja heillä oli, mutta meillä perussuomalaisilla ei ole mitään vaikeuksia sanoa myös omille kannattajillemme: Älkää käyttäkö epäasiallisia tai laittomia keinoja! Paitsi että ne ovat väärin, ne eivät myöskään edistä mitään tavoitteita. Toivon, että muut puoluejohtajat kykenevät antamaan saman evästyksen omille kannattajilleen. Älkää hyökätkö epäasiallisin tai laittomin keinoin, Halla-aho sanoi.

Kuntavaalit pidetään vajaan kolmen kuukauden kuluttua huhtikuun 18. päivä.